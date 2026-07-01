ГЛЕН АЛЬФРЕД ЭДМУНДОВИЧ ФОН

ГЛЕН АЛЬФРЕД ЭДМУНДОВИЧ ФОН - российский виолончелист, педагог.

В 1881 году окон­чил Санкт-Пе­тербургскую консерваторию по клас­су К.Ю. Да­вы­до­ва. C 1882 года иг­рал в ор­ке­ст­ре Итальянской опе­ры в Санкт-Пе­тер­бур­ге, c 1883 года - в Бер­лин­ском фи­лар­мо­ническом ор­ке­ст­ре, с 1884 года жил в Харь­ко­ве, кон­цер­ти­ро­вал как вио­лон­че­лист и ди­ри­жёр, пре­по­да­вал в музыкальном училище ИРМО. С 1890 года - в Мо­ск­ве, иг­рал в квар­те­те Московского от­де­ле­ния ИРМО (до 1910 года), вы­сту­пал в ан­самб­ле с С.И. Та­нее­вым, И.В. Гржи­ма­ли , В.И. Са­фо­но­вым, С.В. Ро­за­но­вым, К.Н. Игум­но­вым и др. Был ини­циа­то­ром и уча­ст­ни­ком кон­цер­тов современной за­ру­беж­ной му­зы­ки в Мо­ск­ве.

В 1890-1921 годах профессор Московской консерватории по клас­сам ка­мер­но­го ан­самб­ля и вио­лон­че­ли. Про­дол­жа­тель шко­лы Да­вы­до­ва, Глен вос­пи­тал ряд круп­ней­ших вио­лон­че­ли­стов, сре­ди ко­то­рых - Г.П. Пя­ти­гор­ский, С.П. Ши­рин­ский. По его пла­ну Е.Ф. Ви­та­чек скон­ст­руи­ро­вал те­нор-вио­лу (ис­поль­зо­ва­на Та­нее­вым в Трио для скрип­ки, аль­та и те­нор-вио­лы, 1911). Ав­тор транс­крип­ций про­из­ве­де­ний П.И. Чай­ков­ско­го , А.С. Арен­ско­го и др. В 1921 году про­дол­жил пе­да­го­гическую и кон­церт­ную дея­тель­ность в Тал­ли­не. С 1925 года профессор Консерватории Клин­д­вор­та - Шар­вен­ки в Бер­ли­не.