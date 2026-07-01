ГЛЕН АЛЬФРЕД ЭДМУНДОВИЧ ФОН
ГЛЕН АЛЬФРЕД ЭДМУНДОВИЧ ФОН - российский виолончелист, педагог.
В 1881 году окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по классу К.Ю. Давыдова. C 1882 года играл в оркестре Итальянской оперы в Санкт-Петербурге, c 1883 года - в Берлинском филармоническом оркестре, с 1884 года жил в Харькове, концертировал как виолончелист и дирижёр, преподавал в музыкальном училище ИРМО. С 1890 года - в Москве, играл в квартете Московского отделения ИРМО (до 1910 года), выступал в ансамбле с С.И. Танеевым, И.В. Гржимали, В.И. Сафоновым, С.В. Розановым, К.Н. Игумновым и др. Был инициатором и участником концертов современной зарубежной музыки в Москве.
В 1890-1921 годах профессор Московской консерватории по классам камерного ансамбля и виолончели. Продолжатель школы Давыдова, Глен воспитал ряд крупнейших виолончелистов, среди которых - Г.П. Пятигорский, С.П. Ширинский. По его плану Е.Ф. Витачек сконструировал тенор-виолу (использована Танеевым в Трио для скрипки, альта и тенор-виолы, 1911). Автор транскрипций произведений П.И. Чайковского, А.С. Аренского и др. В 1921 году продолжил педагогическую и концертную деятельность в Таллине. С 1925 года профессор Консерватории Клиндворта - Шарвенки в Берлине.