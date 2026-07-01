ГЛЁДЕН ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН
ГЛЁДЕН ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН - барон; немецкий фотограф.
Обучался живописи в академии в Висмаре. С 1878 года жил в Таормине (кроме 1915-1919 годов); фотографией занимался с 1880-х годов под руководством В. фон Плюшова и Дж. Крупи. Член лондонского общества «Сомкнутое кольцо» («Linked Ring»), один из создателей художественной коммерческой фотографии. Особой известностью пользовались его пейзажи Сицилии и постановочные фотографии (нередко костюмированные, на фоне пейзажа или древней архитектуры, использующие реквизит - вазы, туники, звериные шкуры) сицилийских юношей в стилистике «живых картин», популярных на рубеже XIX-XX веков. Эти «античные идиллии» с их романтическим восприятием Италии и её древней культуры близки живописи Л. Альма-Тадемы и А. Сарторио. Экспериментировал с фотофильтрами (нанося прозрачную краску на фотопластину), разрабатывал новые способы печати, добиваясь эффекта снимка-сепии. Среди гостей, посещавших виллу Глёдена, были Р. Штраус, О. Уайльд, Э. Дузе, Г. Маркони, Г. Д’Аннунцио; З.Н. Гиппиус описала свой визит (вместе с Д С. Мережковским) в очерке «На берегу Ионического моря» (опубликован в журнале «Мир искусства» в 1899 году).
При муссолиниевском режиме в 1936 году фотоархив Глёдена (около 3 тысяч негативов) был конфискован и частично уничтожен; сохранилось лишь около трети работ. Искусство мастера, при жизни рассматривавшееся нередко как китч, заново было оценено в конце XX века и повлияло на творчество Р. Мейплторпа, Пьера и Жиля и др.; Глёдена можно считать также одним из предшественников перформанса.