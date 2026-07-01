ГЛЁДЕН ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН

ГЛЁДЕН ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН - барон; немецкий фотограф.

Обу­чал­ся жи­во­пи­си в ака­де­мии в Вис­ма­ре. С 1878 года жил в Та­ор­ми­не (кро­ме 1915-1919 годов); фо­то­гра­фи­ей за­ни­мал­ся с 1880-х годов под руководством В. фон Плю­шо­ва и Дж. Кру­пи. Член лон­дон­ско­го общества «Сомкнутое кольцо» («Lin­ked Ring»), один из соз­да­те­лей ху­дожественной ком­мерческой фо­то­гра­фии. Осо­бой из­вест­но­стью поль­зо­ва­лись его пей­за­жи Си­ци­лии и по­ста­но­воч­ные фо­то­гра­фии (не­ред­ко кос­тю­ми­ро­ван­ные, на фо­не пей­за­жа или древ­ней ар­хи­тек­ту­ры, ис­поль­зую­щие ре­к­ви­зит - ва­зы, ту­ни­ки, зве­ри­ные шку­ры) си­ци­лий­ских юно­шей в сти­ли­сти­ке «жи­вых кар­тин», по­пу­ляр­ных на ру­бе­же XIX-XX веков. Эти «ан­тич­ные идил­лии» с их ро­ман­тическим вос­при­яти­ем Ита­лии и её древ­ней куль­ту­ры близ­ки жи­во­пи­си Л. Аль­ма-Та­де­мы и А. Сар­то­рио. Экс­пе­ри­мен­ти­ро­вал с фо­то­фильт­ра­ми (на­но­ся про­зрач­ную крас­ку на фо­то­пла­сти­ну), раз­ра­ба­ты­вал но­вые спо­со­бы пе­ча­ти, до­би­ва­ясь эф­фек­та сним­ка-се­пии. Сре­ди гос­тей, по­се­щав­ших вил­лу Глёдена, бы­ли Р. Штра­ус, О. Уайльд, Э. Ду­зе, Г. Мар­ко­ни, Г. Д’Ан­нунцио; З.Н. Гип­пи­ус опи­са­ла свой ви­зит (вме­сте с Д С. Ме­реж­ков­ским) в очер­ке «На бе­ре­гу Ио­ни­че­ско­го мо­ря» (опуб­ли­кован в журнале « Мир ис­кус­ст­ва » в 1899 году).

При мус­со­ли­ни­ев­ском ре­жи­ме в 1936 году фо­то­ар­хив Глёдена (около 3 тысяч не­га­ти­вов) был кон­фи­ско­ван и час­тич­но унич­то­жен; со­хра­ни­лось лишь око­ло тре­ти ра­бот. Искусство мас­те­ра, при жиз­ни рас­смат­ри­вав­шее­ся не­ред­ко как китч, за­но­во бы­ло оце­не­но в конце XX века и по­влия­ло на твор­че­ст­во Р. Мейп­лтор­па, Пье­ра и Жи­ля и др.; Глёдена мож­но счи­тать так­же од­ним из пред­ше­ст­вен­ни­ков пер­фор­ман­са .