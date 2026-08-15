ГЛЕБОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

ГЛЕБОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА - российский живописец, график и сценограф.

Учи­лась в пе­тербургской сту­дии А.И. Са­ви­но­ва (1924-1927 годы). С 1926 года ра­бо­та­ла в мас­тер­ской П.Н. Фи­ло­но­ва; в 1927-1932 годах член объ­еди­не­ния «Мас­те­ра ана­ли­ти­че­ско­го ис­кус­ст­ва» . Ис­пол­ня­ла жи­во­пис­ные пан­но («Тюрь­ма», 1927), ил­лю­ст­ра­ции для жур­на­лов и к про­из­ведениям П.П. Ер­шо­ва , Н.А. За­бо­лоц­ко­го, Д.И. Харм­са, А.И. Вве­ден­ско­го, карело-финскому эпо­су «Ка­ле­ва­ла» (1930-1932 годы, совместно с др., под руководством Фи­ло­но­ва).

Сре­ди стан­ко­вых ра­бот - пей­за­жи (се­рия «Го­род Ло­мо­но­сов», 1949), порт­ре­ты. Оформ­ля­ла спек­так­ли ле­нинградских те­ат­ров («Нюрн­берг­ские мей­стер­зин­ге­ры» Р. Ваг­не­ра, 1932, совместно с В.В. Дмит­рие­вым, МАЛЕГОТ; «Ри­го­лет­то» Дж. Вер­ди, 1936, Опер­ная сту­дия кон­сер­ва­то­рии, и др.). Во вре­мя бло­ка­ды ве­ла днев­ник (из­дан в журнале «Ис­кус­ст­во Ле­нин­гра­да», 1990, № 1-2), уча­ст­во­ва­ла в бло­кад­ной вы­став­ке (1941-1942 годы). Позд­нее твор­че­ст­во Глебевой (се­рии на те­мы му­зы­ки и ре­ли­гии - «Пра­му­зы­ка», «Мад­ри­гал», «Фор­му­ла церк­ви» и др., 1960-1980-е годы) - уни­каль­ный при­мер син­те­за фор­маль­ных прин­ци­пов су­пре­ма­тиз­ма (под влия­ни­ем му­жа, В.В. Стер­ли­го­ва) и ме­то­да ана­ли­ти­че­ско­го ис­кус­ст­ва. По­сле смер­ти му­жа (1973) ру­ко­во­ди­ла дея­тель­но­стью т. н. Груп­пы Стер­ли­го­ва. Ав­тор вос­по­ми­на­ний о Фи­ло­но­ве (опубликованы в 1988 году).