ГЛЕБОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
ГЛЕБОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА - российский живописец, график и сценограф.
Училась в петербургской студии А.И. Савинова (1924-1927 годы). С 1926 года работала в мастерской П.Н. Филонова; в 1927-1932 годах член объединения «Мастера аналитического искусства». Исполняла живописные панно («Тюрьма», 1927), иллюстрации для журналов и к произведениям П.П. Ершова, Н.А. Заболоцкого, Д.И. Хармса, А.И. Введенского, карело-финскому эпосу «Калевала» (1930-1932 годы, совместно с др., под руководством Филонова).
Среди станковых работ - пейзажи (серия «Город Ломоносов», 1949), портреты. Оформляла спектакли ленинградских театров («Нюрнбергские мейстерзингеры» Р. Вагнера, 1932, совместно с В.В. Дмитриевым, МАЛЕГОТ; «Риголетто» Дж. Верди, 1936, Оперная студия консерватории, и др.). Во время блокады вела дневник (издан в журнале «Искусство Ленинграда», 1990, № 1-2), участвовала в блокадной выставке (1941-1942 годы). Позднее творчество Глебевой (серии на темы музыки и религии - «Прамузыка», «Мадригал», «Формула церкви» и др., 1960-1980-е годы) - уникальный пример синтеза формальных принципов супрематизма (под влиянием мужа, В.В. Стерлигова) и метода аналитического искусства. После смерти мужа (1973) руководила деятельностью т. н. Группы Стерлигова. Автор воспоминаний о Филонове (опубликованы в 1988 году).