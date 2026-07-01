ГЛЕБОВА-СУДЕЙКИНА ОЛЬГА АФАНАСЬЕВНА

ГЛЕБОВА-СУДЕЙКИНА ОЛЬГА АФАНАСЬЕВНА - российская актриса, художник прикладного искусства, живописец.

Же­на С.Ю. Су­дей­ки­на. В 1905 году окон­чи­ла Санкт-Пе­тербургское те­ат­раль­ное училище (класс В.Н. Да­вы­до­ва). Ра­бо­та­ла в пе­тербургских те­ат­рах: Алек­сан­д­рин­ском (1905-1906 годы), В.Ф. Ко­мис­сар­жев­ской (1906-1907 годы, в по­ста­нов­ках В.Э. Мей­ер­холь­да ), Литературно-ху­дожественного общества (с 1909 года), Ли­тей­ном; в 1911-1918 годах уча­ст­во­ва­ла в про­грам­мах ху­дожественно-ар­ти­стическом ка­ба­ре «Бро­дя­чая со­ба­ка» и «При­вал ко­ме­ди­ан­тов». Од­на из ха­рак­тер­ных фи­гур пе­тербургской ар­ти­стической бо­ге­мы Се­реб­ря­но­го ве­ка, бы­ла друж­на с А.А. Ах­ма­то­вой (по­свя­тив­шей ей «Поэ­му без ге­роя»), М.А. Куз­ми­ным, Г.В. Ива­но­вым, ком­по­зи­то­ром А.С. Лу­рье и др. За­ни­ма­лась ри­сун­ком, жи­во­пи­сью; ле­пи­ла ста­ту­эт­ки на те­му тан­ца, ис­пол­ня­ла мо­де­ли для Фар­фо­ро­во­го за­во­да в Пет­ро­гра­де («Пси­ша», «Ко­лом­би­на», «Ге­ний тан­ца», все 1924), вы­шив­ки. Эмиг­ри­ро­ва­ла в 1924 году; жи­ла в Бер­ли­не, за­тем в Па­ри­же. Соз­да­ва­ла кар­ти­ны-ап­пли­ка­ции на ре­лигиозные сю­же­ты, мо­де­ли для Севр­ской ма­ну­фак­ту­ры, кук­лы.