ГЛЕБОВА-СУДЕЙКИНА ОЛЬГА АФАНАСЬЕВНА
ГЛЕБОВА-СУДЕЙКИНА ОЛЬГА АФАНАСЬЕВНА - российская актриса, художник прикладного искусства, живописец.
Жена С.Ю. Судейкина. В 1905 году окончила Санкт-Петербургское театральное училище (класс В.Н. Давыдова). Работала в петербургских театрах: Александринском (1905-1906 годы), В.Ф. Комиссаржевской (1906-1907 годы, в постановках В.Э. Мейерхольда), Литературно-художественного общества (с 1909 года), Литейном; в 1911-1918 годах участвовала в программах художественно-артистическом кабаре «Бродячая собака» и «Привал комедиантов». Одна из характерных фигур петербургской артистической богемы Серебряного века, была дружна с А.А. Ахматовой (посвятившей ей «Поэму без героя»), М.А. Кузминым, Г.В. Ивановым, композитором А.С. Лурье и др. Занималась рисунком, живописью; лепила статуэтки на тему танца, исполняла модели для Фарфорового завода в Петрограде («Псиша», «Коломбина», «Гений танца», все 1924), вышивки. Эмигрировала в 1924 году; жила в Берлине, затем в Париже. Создавала картины-аппликации на религиозные сюжеты, модели для Севрской мануфактуры, куклы.