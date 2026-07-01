ГЛЕБ ЮРЬЕВИЧ

ГЛЕБ ЮРЬЕВИЧ - князь кур­ский (1147-1148 годы), го­ро­дец-ос­тер­ский (1148, 1151-1152 годы), ка­нев­ский (1149-1150 годы), пе­ре­соп­ниц­кий (1150), пе­рея­слав­ский (1151, 1154-1169, 1170 годы), ки­ев­ский (1169-1170, 1170-1171 годы).

Из ди­на­стии Рю­ри­ко­ви­чей. Сын Юрия Вла­ди­ми­ро­ви­ча Дол­го­ру­ко­го. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в ле­то­пи­сях в 1147 году, ко­гда был от­прав­лен от­цом на по­мощь нов­го­род-се­вер­ско­му князю Свя­то­сла­ву Оль­го­ви­чу и при­сое­ди­нил­ся к не­му в Де­вя­гор­ске. В конце 1147 года бла­го­да­ря со­вме­ст­ным ус­пеш­ным дей­ст­ви­ям кня­зей под их кон­троль уда­лось вер­нуть Кур­ское По­се­мье, где во­кня­жил­ся Глеб Юрьевич. Зи­мой 1147/1148 годов Глеб Юрьевич су­мел за­нять так­же Го­ро­дец-Ос­тер­ский . В 1148 году пред­при­нял по­пыт­ку за­хва­тить Пе­ре­яс­лавль (Юж­ный), од­на­ко был от­бит пе­ре­яс­лав­ским князем Мсти­сла­вом Изя­сла­ви­чем, а за­тем оса­ж­дён в Го­род­це-Ос­тер­ском ки­ев­ским князем Изя­сла­вом Мсти­сла­ви­чем. В ре­зуль­та­те Глеб Юрьевич сдал­ся и це­ло­вал крест ки­ев­ско­му кня­зю. Вско­ре он вновь на­пал на Пе­рея­славль, и его сно­ва раз­бил Мсти­слав Изя­сла­вич, по­сле че­го Глеб Юрьевич бе­жал к от­цу. По­сле во­кня­же­ния Юрия Дол­го­руко­го в Кие­ве (1149) Глеб Юрьевич по­лу­чил от от­ца Ка­нев, а в 1150 году сме­нил дя­дю Вя­чесла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча на кня­же­нии в Пе­ре­соп­ни­це. Ле­том 1150 года вой­ско Изя­сла­ва Мсти­сла­ви­ча на­па­ло на Пе­ре­соп­ни­цу, Глеб Юрьевич не су­мел ока­зать со­про­тив­ле­ния, был от­пу­щен Изя­сла­вом к от­цу, со­об­щив ему о по­хо­де вла­ди­ми­ро-во­лын­ско­го кня­зя на Ки­ев. По­сле смер­ти стар­ше­го бра­та Рос­ти­сла­ва Глеб Юрьевич с апреля 1151 года кня­жил в Пе­ре­яс­лав­ле (Юж­ном). По-види­мо­му, он уча­ст­во­вал в по­хо­де Юрия Дол­го­ру­ко­го на Ки­ев, за­вер­шив­шем­ся раз­гро­мом его войск в Рут­ской бит­ве 1151 года. Вме­сте с от­цом и брать­я­ми 15-17.7.1151 года сра­жал­ся у Пе­ре­яс­лав­ля с вой­ска­ми Изя­сла­ва Мсти­сла­ви­ча . Бла­го­да­ря под­держ­ке пе­ре­яс­лав­цев Глеб Юрьевич ос­тал­ся там на кня­же­нии, од­на­ко по­сле по­хо­да ки­ев­ско­го князя Изя­сла­ва Мсти­сла­ви­ча на Го­ро­дец-Ос­тер­ский осе­нью 1151 года и окон­ча­тель­но­го из­гна­ния Юрия Дол­го­ру­ко­го из южно-русских зе­мель Глеб Юрьевич ока­зал­ся на кня­же­нии в Го­род­це-Ос­тер­ском, где про­был до вес­ны 1152 года, ко­гда ки­ев­ский князь унич­то­жил этот го­род.

По­сле смер­ти Изя­сла­ва Мсти­сла­ви­ча (но­ябрь 1154 года) Глеб Юрьевич с от­ря­дом по­лов­цев пред­при­нял без­ус­пеш­ную по­пыт­ку за­хва­тить Пе­ре­яс­лавль. Вы­сту­пил со­юз­ни­ком Изя­сла­ва Да­ви­до­ви­ча в борь­бе за ки­ев­ский стол, вме­сте они одер­жа­ли по­бе­ду над вой­ском ки­ев­ско­го князя Рос­ти­сла­ва Мсти­сла­ви­ча и пе­ре­яс­лав­ско­го князя Мсти­сла­ва Изя­сла­ви­ча. Глеб Юрьевич по­лу­чил от за­няв­ше­го в декабре 1154 года ки­ев­ский стол Изя­сла­ва Да­ви­до­ви­ча Пе­ре­яс­лав­ское княжество. В 1159-1167 годах под­дер­жи­вал вновь став­ше­го ки­ев­ским кня­зем Рос­ти­сла­ва Мсти­сла­ви­ча. Уча­ст­во­вал в по­хо­дах русских кня­зей про­тив по­лов­цев в начале 1167 года, вес­ной 1168 года и в конце 1168 года. В 1169 году при­нял уча­стие в по­хо­де на Ки­ев войск сво­его бра­та - вла­ди­мир­ско­го князя Ан­д­рея Юрь­е­ви­ча Бо­го­люб­ско­го. По­сле за­хва­та Кие­ва 12.3.1169 года за­нял ки­ев­ский стол; по­слуш­но про­во­дил по­ли­ти­ку Ан­д­рея Бо­го­люб­ско­го на юге Ру­си. Вско­ре Глебу Юрьевичу при­шлось ула­жи­вать от­но­ше­ния с по­лов­ца­ми, ко­то­рые от­пра­ви­лись на «съезд» к ки­ев­ско­му кня­зю (при­чём од­но­вре­мен­но и ле­во­бе­реж­ные, и пра­во­бе­реж­ные: од­ни дви­ну­лись к город Пе­со­чен в Пе­ре­яс­лав­ском княжестве, дру­гие - к город Кор­сунь в Ки­ев­ском княжестве). Уре­гу­ли­ро­вал от­но­ше­ния с ле­во­бе­реж­ны­ми по­лов­ца­ми, в то вре­мя как пра­во­бе­реж­ные ата­ко­ва­ли город По­лон­ный, по­сле че­го бы­ли раз­би­ты свод­ным бра­том Г.Ю. Ми­хал­ко Юрь­е­ви­чем . Зи­мой 1170 года, ко­гда Глеб Юрьевич вы­ехал в Пе­ре­яс­лавль к сы­ну Вла­ди­ми­ру Гле­бо­ви­чу, вой­ска вла­ди­ми­ро-во­лын­ско­го князя Мсти­сла­ва Изя­сла­ви­ча в феврале 1170 года за­хва­ти­ли Ки­ев. Од­на­ко уже 13 апреля Мсти­слав, под­дер­жан­ный лишь двою­род­ным бра­том - ми­хай­лов­ским князем Ва­силь­ко Яро­пол­чи­чем, по­ки­нул Ки­ев. Вер­нув­ший­ся ту­да Глеб Юрьевич совместно с ов­руч­ским князем Рю­ри­ком Рос­ти­сла­ви­чем, вы­шго­род­ским князем Да­ви­дом Рос­ти­сла­ви­чем и бел­го­род­ским князем Мсти­сла­вом Рос­ти­сла­ви­чем ор­га­ни­зо­вал по­ход на Ми­хай­лов, сжёг и раз­гра­бил го­род, за­ста­вил Ва­силь­ко Яро­пол­чи­ча сдать­ся, а за­тем вы­слал его в Чер­ни­гов. Су­ще­ст­ву­ет мне­ние, что Глеб Юрьевич был от­рав­лен ки­ев­ски­ми боя­ра­ми, од­на­ко ис­точ­ни­ки не по­зво­ля­ют од­но­знач­но это ут­вер­ждать.