ГЛЕБ ЮРЬЕВИЧ
ГЛЕБ ЮРЬЕВИЧ - князь курский (1147-1148 годы), городец-остерский (1148, 1151-1152 годы), каневский (1149-1150 годы), пересопницкий (1150), переяславский (1151, 1154-1169, 1170 годы), киевский (1169-1170, 1170-1171 годы).
Из династии Рюриковичей. Сын Юрия Владимировича Долгорукого. Впервые упоминается в летописях в 1147 году, когда был отправлен отцом на помощь новгород-северскому князю Святославу Ольговичу и присоединился к нему в Девягорске. В конце 1147 года благодаря совместным успешным действиям князей под их контроль удалось вернуть Курское Посемье, где вокняжился Глеб Юрьевич. Зимой 1147/1148 годов Глеб Юрьевич сумел занять также Городец-Остерский. В 1148 году предпринял попытку захватить Переяславль (Южный), однако был отбит переяславским князем Мстиславом Изяславичем, а затем осаждён в Городце-Остерском киевским князем Изяславом Мстиславичем. В результате Глеб Юрьевич сдался и целовал крест киевскому князю. Вскоре он вновь напал на Переяславль, и его снова разбил Мстислав Изяславич, после чего Глеб Юрьевич бежал к отцу. После вокняжения Юрия Долгорукого в Киеве (1149) Глеб Юрьевич получил от отца Канев, а в 1150 году сменил дядю Вячеслава Владимировича на княжении в Пересопнице. Летом 1150 года войско Изяслава Мстиславича напало на Пересопницу, Глеб Юрьевич не сумел оказать сопротивления, был отпущен Изяславом к отцу, сообщив ему о походе владимиро-волынского князя на Киев. После смерти старшего брата Ростислава Глеб Юрьевич с апреля 1151 года княжил в Переяславле (Южном). По-видимому, он участвовал в походе Юрия Долгорукого на Киев, завершившемся разгромом его войск в Рутской битве 1151 года. Вместе с отцом и братьями 15-17.7.1151 года сражался у Переяславля с войсками Изяслава Мстиславича. Благодаря поддержке переяславцев Глеб Юрьевич остался там на княжении, однако после похода киевского князя Изяслава Мстиславича на Городец-Остерский осенью 1151 года и окончательного изгнания Юрия Долгорукого из южно-русских земель Глеб Юрьевич оказался на княжении в Городце-Остерском, где пробыл до весны 1152 года, когда киевский князь уничтожил этот город.
После смерти Изяслава Мстиславича (ноябрь 1154 года) Глеб Юрьевич с отрядом половцев предпринял безуспешную попытку захватить Переяславль. Выступил союзником Изяслава Давидовича в борьбе за киевский стол, вместе они одержали победу над войском киевского князя Ростислава Мстиславича и переяславского князя Мстислава Изяславича. Глеб Юрьевич получил от занявшего в декабре 1154 года киевский стол Изяслава Давидовича Переяславское княжество. В 1159-1167 годах поддерживал вновь ставшего киевским князем Ростислава Мстиславича. Участвовал в походах русских князей против половцев в начале 1167 года, весной 1168 года и в конце 1168 года. В 1169 году принял участие в походе на Киев войск своего брата - владимирского князя Андрея Юрьевича Боголюбского. После захвата Киева 12.3.1169 года занял киевский стол; послушно проводил политику Андрея Боголюбского на юге Руси. Вскоре Глебу Юрьевичу пришлось улаживать отношения с половцами, которые отправились на «съезд» к киевскому князю (причём одновременно и левобережные, и правобережные: одни двинулись к город Песочен в Переяславском княжестве, другие - к город Корсунь в Киевском княжестве). Урегулировал отношения с левобережными половцами, в то время как правобережные атаковали город Полонный, после чего были разбиты сводным братом Г.Ю. Михалко Юрьевичем. Зимой 1170 года, когда Глеб Юрьевич выехал в Переяславль к сыну Владимиру Глебовичу, войска владимиро-волынского князя Мстислава Изяславича в феврале 1170 года захватили Киев. Однако уже 13 апреля Мстислав, поддержанный лишь двоюродным братом - михайловским князем Василько Ярополчичем, покинул Киев. Вернувшийся туда Глеб Юрьевич совместно с овручским князем Рюриком Ростиславичем, вышгородским князем Давидом Ростиславичем и белгородским князем Мстиславом Ростиславичем организовал поход на Михайлов, сжёг и разграбил город, заставил Василько Ярополчича сдаться, а затем выслал его в Чернигов. Существует мнение, что Глеб Юрьевич был отравлен киевскими боярами, однако источники не позволяют однозначно это утверждать.