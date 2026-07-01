ГЛАЗЫРИНА Галина Васильевна

Родился 10.05.1952. Окончила филолологический факультет МГУ (по кафедре германской филологии) и аспирантуру Института истории СССР АН СССР.

Кандидат исторических наук диссертация по теме «Саги о древних временах как исторический источник (на материале «Саги о Тидреке Бернском»)». С 1979 по 1997 работала в Институте истории СССР АН СССР (с 1992 года Институт российской истории РАН). С 1997 г. – старший научный сотрудник Института всеобщей истории ИВИ РАН. В настоящее время ведущий научный сотрудник Центра "Восточная Европа в античном и средневековом мире"

Область интересов : История и культура Исландии, история Скандинавских стран, история Вост. Европы; древнеисландская литература, устная традиция.

Сочинения: Древнерусские города в древнескандинавской письменности: Тексты, перевод, комментарий / Сост. Г.В. Глазырина, Т.Н. Джаксон. М., 1987;

Исландские викингские саги о Сев. Руси: Тексты, перевод, комментарий. М., 1996;

Правители Руси (Обзор древнескандинавских источников) // Древнейшие государства Вост. Европы, 1999 год: Вост. и Сев. Европа в средневековье. М., 2001;

Сага об Ингваре Путешественнике: Текст, перевод, комментарий. М., 2002;

Трансформация исторических свидетельств в устной традиции и при записи текста (на материале древнеисландской «Саги об Ингваре Путешественнике») // Древнейшие государства Восточной Европы, 2001 год: Историческая память и формы ее воплощения. М., 2003;

О генеалогии исландца Торвальда, странствовавшего на Русь в X веке // Древнейшие государства Вост. Европы. 2002 год: Генеалогия как форма исторической памяти. М., 2004.

Формула svá er sagt в «Книге об исландцах» Ари Мудрого // Висы дружбы. Сб. статей в честь Т. Н. Джаксон. М., 2011. С. 101–114.

Заселение Исландии как пример средневековой миграции // Восточная Европа в древности и средневековье. Миграции, расселение, война как факторы политогенеза. XXIV Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР В. Т. Пашуто. Москва, 18–20 апреля 2012 г. Материалы конференции. М., 2012. С. 65–69. http://dgve.csu.ru/bibl/VEDS_2012.shtml

К истории создания «Саги об Эйреке Путешественнике» (свидетельства разночтений к рукописям) // Проблемы дипломатики, кодикологии и актовой археографии. Материалы XXIV Международной научной конференции. Москва, 2–3 февраля 2012 г. М., РГГУ, 2012. С. 234–236.

Освоение природных ресурсов, хозяйственная деятельность и обмен в раннесредневековой Исландии // Восточная Европа в древности и средневековье: Экономические основы формирования государства в древности и средневековье. XXV Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В.Т.Пашуто и памяти чл.-корр. АН СССР А.П.Новосельцева. Материалы конференции. М., 2013. С. 69–74.

Дар дружбы // Stratum plus. 2013. № 5. С. 247–254. (совм. с Джаксон Т.Н. )