ГЛАЗУНОВ ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ

Василий Афанасьевич Глазунов родился 20 декабря 1895 года (по новому стилю — 1 января 1896 года) в деревне Варваровка (ныне не существует, находилась на территории современного Колышлейского района Пензенской области). По национальности русский. В 1908 году окончил три класса школы, после чего батрачил у землевладельцев.

В августе 1915 года Глазунов был мобилизован в Русскую императорскую армию и направлен в 135-й запасной батальон, дислоцировавшийся в городе Балашове. С сентября того же года участвовал в боях Первой мировой войны, будучи разведчиком 195-го пехотного Оровайского полка. В декабре заболел тифом, лечился в госпитале. В феврале 1916 года вернулся на фронт, воевал рядовым, командиром отделения 198-го пехотного Александро-Невского полка Юго-Западного фронта. Дослужился до звания младшего унтер-офицера. Был демобилизован после роспуска старой армии.

В июле 1918 года Глазунов был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Начинал службу красноармейцем Покровско-Туркестанского запасного полка, затем командовал отделениями в 1-м Самарском и Сердобском запасных полках. С мая 1919 года принимал участие в боях Гражданской войны, пройдя путь от помощника командира взвода до командира роты. Принимал участие в боях за Каспием, в нижнем течении Волги, на Урале, в Средней Азии.

После окончания войны Глазунов продолжил службу в Красной Армии. Принимал активное участие в боях с басмаческими формированиями в Средней Азии. В октябре 1923 года заболел малярией, лечился в госпитале. После излечения переведён на службу в Московский военный округ, был командиром батальона, помощником командира стрелкового полка. В 1929 году Глазунов окончил курсы «Выстрел». В дальнейшем служил на различных командных должностях в стрелковых частях Московского и Ленинградского военных округов.

В 1939 году Глазунов был назначен командиром 59-й стрелковой дивизии, дислоцировавшейся на Дальнем Востоке. В мае 1941 года он окончил курсы усовершенствования начальствующего состава при Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе, после чего вновь командовал той же дивизией.

В июне 1941 года Глазунов был назначен командиром 3-го воздушно-десантного корпуса, формировавшегося в городе Первомайске Николаевской области Украинской ССР. С июля 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Во главе своего корпуса Глазунов принимал участие в обороне Киева, боях на Конотопском направлении. С октября 1941 года по июнь 1943 года он командовал воздушно-десантными войсками РККА. Под его руководством осуществлялись важные воздушно-десантные операции в период битвы за Москву, боёв под Вязьмой и Демянском. За время его руководства этим родом войск были созданы 10 воздушно-десантных корпусов и 5 отдельных воздушно-десантных бригад.

В июне 1943 года Глазунов вновь был направлен на фронт, в качестве заместителя по строевой части командира 29-го гвардейского стрелкового корпуса. Он прибыл в корпус в дни подготовки к наступлению в районе реки Северский Донец и с первых же дней повёл активную работу. 17 июля — 15 сентября 1943 года Глазунов, находясь на самых опасных участках, обеспечивал выполнение боевых приказов командования, не раз проявляя смелость, решительность и тактическую грамотность.

В ноябре 1943 года Глазунов был назначен командиром 4-го гвардейского стрелкового корпуса. Под его руководством тот принимал участие в Изюм-Барвенковской, Донбасской, Запорожской операциях. В январе-феврале 1944 года этот корпус, наступая в ходе Никопольско-Криворожской операции, прорвав мощную немецкую оборону, освободил 96 населённых пунктов, захватив большое количество трофейной техники. За эти заслуги Глазунов был представлен к званию Героя Советского Союза.

В дальнейшем корпус Глазунова активно участвовал в Березнеговато-Снигирёвской, Одесской, Люблин-Брестской операциях. В августе 1944 года соединение под его командованием вновь отличилось во время ожесточённых боёв на Магнушевском плацдарме на Висле, за что Глазунов во второй раз был представлен к званию Героя Советского Союза.

В сентябре 1944 года Глазунов заболел и два месяца лечился в госпитале. В ноябре того же года вернулся в строй. Корпус Глазунова успешно действовал во время боёв на Одере, прорыва немецкой обороны на Зееловских высотах, штурме Берлина. За семь дней боёв он продвинулся более чем на 85 километров, штурмом взяв десятки крупных населённых пунктов. 24 апреля 1945 года части корпуса ворвались в Берлин и за последующую неделю овладели 315 кварталами немецкой столицы.

После завершения боевых действий он продолжал командовать стрелковыми корпусами сначала в Германии, затем в Московском военном округе. В 1946-1949 годах Глазунов занимал должность генерал-инспектора ВДВ Главной инспекции Вооружённых Сил СССР. В 1950 году он окончил Высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова, после чего в течение месяца был помощником командующего войсками Восточно-Сибирского военного округа. В октябре 1950 — мае 1954 годов находился в Китайской Народной Республике в качестве старшего военного советника. В июне 1954 года Глазунов вышел в отставку. Проживал в Москве. Умер 27 июня 1967 года, похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы (участок № 7).