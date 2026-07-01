ГЛАЗОВ ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ

ГЛАЗОВ ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ - российский государственный и во­енный дея­тель, генерал от инфантерии (1907). Дво­ря­нин.

Окон­чил Кон­стан­ти­нов­ский ме­же­вой институт (1867), Ни­ко­ла­ев­скую ака­де­мию Ген­шта­ба (1876) и Санкт-Пе­тербургский ар­хео­ло­гический институт (1897). С 1869 года на во­енной служ­бе. Уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов, от­ли­чил­ся в сра­же­нии у города Сис­то­во (ны­не Свиш­тов, Бол­га­рия), при обо­ро­не пе­ре­ва­ла Шип­ка и в Шип­ко-Шей­нов­ском сра­же­нии; во вре­мя во­енных дей­ст­вий сде­лал ряд за­ри­со­вок, од­на из ко­то­рых ис­поль­зо­ва­на хо­ро­шо знав­шим Глазова художником В.В. Ве­ре­ща­ги­ным как сю­жет для кар­ти­ны «На Шип­ке всё спо­кой­но». С 1881 года исполняющий обязанности, с 1885 года начальник шта­ба 10-й кавказской ди­ви­зии, од­но­вре­мен­но пре­по­да­вал в Чу­гу­ев­ском юн­кер­ском училище. С 1888 года начальник шта­ба Крон­штадт­ской кре­по­сти, с 1891 года командир лейб-гвардии 1-го стрел­ко­во­го ба­таль­о­на, с 1893 года - лейб-гвардии Московского пол­ка. Начальник шта­ба Гвардейского кор­пу­са (1895-1899 годы). Поль­зо­вал­ся по­кро­ви­тель­ст­вом великого князя Ни­ко­лая Ни­ко­лае­ви­ча (млад­ше­го).

Начальник шта­ба Финляндского ВО (1899-1901 годы), сто­рон­ник по­ли­ти­ки финляндского генерал-гу­бер­на­то­ра Н.И. Боб­ри­ко­ва. Ру­ко­во­дил со­став­ле­ни­ем «Во­ен­но­го обо­зре­ния Фин­лянд­ско­го во­ен­но­го ок­ру­га» (тома 1-2; 1901-1905 годы). Начальник Ни­ко­ла­ев­ской ака­де­мии Ген­шта­ба (1901-1904 годы); ввёл курс ис­то­рии русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов. С 10(23). 4.1904 года уп­рав­ляю­щий Министерством народного про­све­ще­ния, с 1(14).8.1904 года министр народного про­све­ще­ния; по ини­циа­ти­ве Глазова в августе 1904 года со­сто­ял­ся съезд по­пе­чи­те­лей учеб­ных ок­ру­гов, на ко­то­ром бы­ли вы­ра­бо­та­ны про­ек­ты но­вых ус­та­вов гим­на­зий и университетов (не осу­ще­ст­в­ле­ны в свя­зи с на­ча­лом Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов). По­дал в от­став­ку с долж­но­сти ми­ни­ст­ра по­сле опуб­ли­ко­ва­ния Ма­ни­фе­ста 17 ок­тяб­ря 1905 года в свя­зи с об­ра­зо­ва­ни­ем СМ под пред­се­да­тель­ст­вом С.Ю. Вит­те.

По­мощ­ник ко­мандующего вой­ска­ми Московского ВО (1905-1909 годы), од­но­вре­мен­но командир 17-го ар­мей­ско­го кор­пу­са (1906-1909 годы). С 1909 года член Военного со­ве­та (в мар­те 1918 года уво­лен из ар­мии в свя­зи с уп­разд­не­ни­ем со­ве­та); председатель ко­мис­сий: по празд­но­ва­нию 200-лет­не­го юби­лея Крон­штадт­ской кре­по­сти (1904); по празд­но­ва­нию юби­ле­ев ка­пи­ту­ля­ции Бер­ли­на в 1760 (1910), Отечественной вой­ны 1812 (1912) и др. Член РГО (1893). Член «Рус­ско­го со­б­ра­ния» (1901; член его со­ве­та с 1903). Ув­ле­кал­ся ар­хео­ло­ги­ей. Один из ор­га­ни­за­то­ров Московского ар­хео­ло­гического института (1907).

Днев­ни­ки Глазова за 1891-1895, 1902-1918 годы [вы­держ­ки за 1904-1905 годы опубликованы в жур­на­лах «Де­ла и дни» (1920, книга 1) и «Крас­ный ар­хив» (1925, тома 4-5)] и за­пис­ные книж­ки за 1875-1898 годы хра­нят­ся в РГИА.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1911) и др.