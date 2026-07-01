ГЛАЗОВ ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ
ГЛАЗОВ ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ - российский государственный и военный деятель, генерал от инфантерии (1907). Дворянин.
Окончил Константиновский межевой институт (1867), Николаевскую академию Генштаба (1876) и Санкт-Петербургский археологический институт (1897). С 1869 года на военной службе. Участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов, отличился в сражении у города Систово (ныне Свиштов, Болгария), при обороне перевала Шипка и в Шипко-Шейновском сражении; во время военных действий сделал ряд зарисовок, одна из которых использована хорошо знавшим Глазова художником В.В. Верещагиным как сюжет для картины «На Шипке всё спокойно». С 1881 года исполняющий обязанности, с 1885 года начальник штаба 10-й кавказской дивизии, одновременно преподавал в Чугуевском юнкерском училище. С 1888 года начальник штаба Кронштадтской крепости, с 1891 года командир лейб-гвардии 1-го стрелкового батальона, с 1893 года - лейб-гвардии Московского полка. Начальник штаба Гвардейского корпуса (1895-1899 годы). Пользовался покровительством великого князя Николая Николаевича (младшего).
Начальник штаба Финляндского ВО (1899-1901 годы), сторонник политики финляндского генерал-губернатора Н.И. Бобрикова. Руководил составлением «Военного обозрения Финляндского военного округа» (тома 1-2; 1901-1905 годы). Начальник Николаевской академии Генштаба (1901-1904 годы); ввёл курс истории русско-турецкой войны 1877-1878 годов. С 10(23). 4.1904 года управляющий Министерством народного просвещения, с 1(14).8.1904 года министр народного просвещения; по инициативе Глазова в августе 1904 года состоялся съезд попечителей учебных округов, на котором были выработаны проекты новых уставов гимназий и университетов (не осуществлены в связи с началом Революции 1905-1907 годов). Подал в отставку с должности министра после опубликования Манифеста 17 октября 1905 года в связи с образованием СМ под председательством С.Ю. Витте.
Помощник командующего войсками Московского ВО (1905-1909 годы), одновременно командир 17-го армейского корпуса (1906-1909 годы). С 1909 года член Военного совета (в марте 1918 года уволен из армии в связи с упразднением совета); председатель комиссий: по празднованию 200-летнего юбилея Кронштадтской крепости (1904); по празднованию юбилеев капитуляции Берлина в 1760 (1910), Отечественной войны 1812 (1912) и др. Член РГО (1893). Член «Русского собрания» (1901; член его совета с 1903). Увлекался археологией. Один из организаторов Московского археологического института (1907).
Дневники Глазова за 1891-1895, 1902-1918 годы [выдержки за 1904-1905 годы опубликованы в журналах «Дела и дни» (1920, книга 1) и «Красный архив» (1925, тома 4-5)] и записные книжки за 1875-1898 годы хранятся в РГИА.
Награждён орденом Святого Александра Невского (1911) и др.