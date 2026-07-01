ГЛАЗОВ
ГЛАЗОВ - город в России, в северной части Удмуртии, центр Глазовского района.
Население 100,4 тысяч человек (2006). Расположен в Предуралье, на реке Чепца. Железнодорожная станция.
Известен с 1678 года как поселение Глазово. В 1780-1920 годах уездный город Вятской губернии (до 1796 года Вятское наместничество). С начала 1860-х годов Глазов - место политической ссылки (в 1879 году здесь отбывал ссылку В.Г. Короленко). В 1898 году через Глазов прошла Транссибирская магистраль. В Гражданскую войну 1917-1922 годов в июне 1919 года Глазов находился под контролем Сибирской армии, затем занят частями РККА. В 1920-1929 годах уездный, с 1929 года районный центр Вотской АО (1920-1932 годы; в январе - июле 1921 года первая столица Вотской АО), Удмуртской АО (с 1932 года), Удмуртской АССР (с 1934 года), Удмуртской Республики (с 1991 года).
Центральная часть города сохранила веерный радиально-дуговой план (был задуман в виде глаза, 1784, архитектор И. Лем; переработан в 1804 году под рукововдством архитектора Ф.М. Рослякова) с улицами, сходящимися к круглой площади - «зрачку» с Преображенским собором в центре (1786; не сохранился). Среди архитектурных памятников - купеческие дома (XIX век), женская гимназия (1897-1899 годы), духовное училище (1905-1907 годы), Дворец культуры «Россия» в стиле т. н. сталинского ампира (с аллеей статуй, 1951, архитектор А. Братцев) и др.
Педагогический институт (с 1939 года), филиал Ижевского государственного технического университета. Краеведческий музей (1920). Историко-культурный музей-заповедник «Иднакар» (1997, в т. ч. экспозиция «Городище Иднакар IX-XIII веков»). Театр «Парафраз».
Чепецкий механический завод - единственный в РФ и один из крупнейших в мире производителей природного и обеднённого урана, металлического циркония и его сплавов, кальция и его соединений (входит в российскую корпорацию «ТВЭЛ», один из мировых лидеров по производству ядерного топлива). Действуют также заводы: «Металлист» (одно из ведущих в РФ предприятий по производству слесарных тисков), «Химмаш» (оборудование для химической, нефтяной, газовой промышленности), ликёро-водочный «Глазовский» (одно из старейших предприятий Удмуртии); мебельная фабрика и др.
Близ Глазова - городище Иднакар.
Иллюстрации:
Глазов. Панорама центральной части города. Архив БРЭ.