ГЛАЗОВ

ГЛАЗОВ - город в России, в северной части Удмуртии, центр Глазовского района.

Население 100,4 тысяч человек (2006). Рас­по­ло­жен в Пред­у­ра­лье, на реке Чеп­ца. Железнодорожная стан­ция.

Из­вес­тен с 1678 года как по­се­ле­ние Гла­зо­во. В 1780-1920 годах уездный го­род Вятской губернии (до 1796 года Вят­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). С начала 1860-х годов Гла­зо­в - мес­то по­ли­тической ссыл­ки (в 1879 году здесь от­бы­вал ссыл­ку В.Г. Ко­ро­лен­ко ). В 1898 году че­рез Гла­зо­в про­шла Транс­си­бир­ская ма­ги­ст­раль. В Гражданскую вой­ну 1917-1922 годов в ию­не 1919 года Гла­зо­в на­хо­дил­ся под конт­ро­лем Си­бир­ской ар­мии, за­тем за­нят ча­стя­ми РККА. В 1920-1929 годах уездный, с 1929 года рай­он­ный центр Вот­ской АО (1920-1932 годы; в январе - ию­ле 1921 года пер­вая сто­ли­ца Вот­ской АО), Уд­мурт­ской АО (с 1932 года), Уд­мурт­ской АССР (с 1934 года), Уд­мурт­ской Рес­пуб­ли­ки (с 1991 года).

Центральная часть го­ро­да со­хра­ни­ла ве­ер­ный ра­ди­аль­но-ду­го­вой план (был за­ду­ман в ви­де гла­за, 1784, архитектор И. Лем; пе­ре­ра­бо­тан в 1804 году под рукововдством архитектора Ф.М. Рос­ля­ко­ва) с ули­ца­ми, схо­дя­щи­ми­ся к круг­лой пло­ща­ди - «зрач­ку» с Пре­об­ра­жен­ским со­бо­ром в цен­тре (1786; не сохранился). Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков - ку­печеские до­ма (XIX век), жен­ская гим­на­зия (1897-1899 годы), ду­хов­ное училище (1905-1907 годы), Дво­рец куль­ту­ры «Рос­сия» в сти­ле т. н. ста­лин­ско­го ам­пи­ра (с ал­ле­ей ста­туй, 1951, архитектор А. Брат­цев) и др.

Пе­да­го­гический институт (с 1939 года), фи­ли­ал Ижев­ско­го государственного тех­нического университета. Крае­ведческий му­зей (1920). Ис­то­ри­ко-куль­тур­ный му­зей-за­по­вед­ник «Ид­на­кар» (1997, в т. ч. эк­спо­зи­ция «Го­ро­ди­ще Ид­на­кар IX-XIII веков»). Те­атр «Па­ра­фраз».

Че­пец­кий ме­ха­нический за­вод - един­ст­вен­ный в РФ и один из круп­ней­ших в ми­ре про­из­во­ди­те­лей при­род­но­го и обед­нён­но­го ура­на, ме­тал­лического цир­ко­ния и его спла­вов, каль­ция и его со­еди­не­ний (вхо­дит в российскую кор­по­ра­цию «ТВЭЛ», один из ми­ро­вых ли­де­ров по про­изводству ядер­но­го то­п­ли­ва). Дей­ст­ву­ют так­же за­во­ды: «Ме­тал­лист» (од­но из ве­ду­щих в РФ пред­при­ятий по про­изводству сле­сар­ных тис­ков), «Хим­маш» (обо­ру­до­ва­ние для хи­мической, неф­тя­ной, га­зо­вой промышленности), ли­кё­ро-во­доч­ный «Гла­зов­ский» (од­но из ста­рей­ших пред­при­ятий Уд­мур­тии); ме­бель­ная фаб­ри­ка и др.

Близ Гла­зо­ва - го­ро­ди­ще Ид­на­кар.

Иллюстрации:

Гла­зов. Па­но­ра­ма цен­траль­ной час­ти го­ро­да. Архив БРЭ.

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