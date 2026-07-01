ГЛАЗНАЯ БОЛЬНИЦА А.А. И В.А. АЛЕКСЕЕВЫХ

Первая муниципальная глазная больница в Москве.

Создание и история больницы

Больница возводилась при помощи супруги Андрея Алексеевича Алексеева (1818-1888), купца 1-й гильдии и потомственного почетного гражданина Москвы. Варвара Андреевна делала это в память о муже. Лечебница открыла свои двери 17 ноября 1900 г. на ул. Садовой-Черногрязской, д. 14/19.

Андрей Алексеевич Алексеев занимался предпринимательским делом (чайная и сахарная торговля). Помимо этого, он был известным меценатом и активно участвовал в общественной деятельности. Так, он являлся членом совета Московской практической академии коммерческих наук, выборным Московского биржевого общества. Жертвовал немалые средства на благотворительность – например, отдал 15 тыс. руб. Мещанским училищам, 25 тыс. руб. Андреевской богадельне.

На постройку больницы В.А. Алексеева потратила 250 тыс. руб. Непосредственно на строительство и комплектацию оборудованием ушло 155 тыс., а остальные средства были помещены в Госбанк. Проценты с этого вклада обеспечивали содержание больных. Лечение здесь было бесплатным. Первым главврачом больницы стал К.Л. Адельгейм, директором с 1903 по 1944 г. являлся офтальмолог М.И. Авербах (в 1952 г. во дворике больницы ему был поставлен памятный бюст).

Изначально больница имела 54 койки и включала в себя три здания (главный корпус, жилой дом для служащих и хозяйственные корпуса). Однако уже к 1903 г. количество мест выросло до 72.

Глазная лечебница активно помогала с ранеными во время Первой мировой войны. В 1936 г. больница Алексеевых трансформировалась в Центральный НИИ офтальмологии, в 1948 г. он получил название Московского НИИ глазных болезней им. Г. Гельмгольца.