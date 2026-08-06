ГЛАЗКОВСКАЯ КУЛЬТУРА
ГЛАЗКОВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура позднего бронзового века (1-я половина 2-го тысячелетия до н. э.) в Прибайкалье, Приангарье (от истока Ангары до Братска), в верховьях Лены и в низовьях Селенги.
Названа по могильнику в бывшем Глазковском предместье в черте современного города Иркутск. М.П. Овчинников в 1904 году выделил иркутскую культуру, в 1916 году В.А. Городцов переименовал её в Глазковскую культуру; современное понимание Глазковской культуры связано с работами А.П. Окладникова. Кратковременные стоянки с жилищами типа чумов и редкие стационарные поселения (Улан-Хода на Байкале). Небольшие могильники (до 8 погребений), кроме Фофановского в устье Селенги (около 80 погребений). Погребения одиночные, в неглубоких ямах, вытянутые на спине, реже в скорченном или сидячем положении, ориентированы вдоль реки, как правило, головой вверх по течению. Большинство могил покрывалось каменной выкладкой, иногда в виде лодки, некоторые отмечены каменной кольцевой кладкой. В мужских погребениях обычно находят каменные, костяные, реже медные и бронзовые орудия рыбной ловли и охоты (остроги, рыболовные крючки, ножи, долота и тёсла, наконечники копий и стрел и др.), в женских - инвентарь, связанный с обработкой рыбы и убитых животных (в т. ч. скребки, иглы, игольники и др.), иногда украшения (нефритовые, перламутровые и пирофиллитовые диски, кольца и бусины, клыки и резцы животных, нашивавшиеся на меховые нагрудники и головные уборы). Костяные изделия покрывались геометрическим орнаментом. Керамика обычно украшена по всей поверхности отпечатками лопаточки-штампа, ямками-жемчужинами, резными линиями. В финале культуры появились сосуды с уплощёнными днищами.
Племена Глазковской культуры - подвижные и полуоседлые группы охотников и рыболовов горно-лесной тайги Восточной Сибири, первыми освоившие здесь обработку меди и бронзы. По антропологическому облику относятся к недифференцированному протомонголоидному типу и принадлежат, по Г.Ф. Дебецу, к особой байкальской расе. Происхождение Глазковской культуры связано с серовской культурой. Её носители участвовали в формировании шиверской культуры финала бронзового века. Сформировавшийся в среде Глазковской культуры хозяйственно-культурный тип сохранился вплоть до исторически известных народов Сибири.
Иллюстрации:
Глазковская культура. Костяные изделия. Иркутский государственный объединённый музей. Архив БРЭ.