ГЛАЗКОВСКАЯ КУЛЬТУРА

ГЛАЗКОВСКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка (1-я половина 2-го тысячелетия до н. э.) в При­бай­ка­лье, При­ан­га­рье (от ис­то­ка Ан­га­ры до Брат­ска), в вер­ховь­ях Ле­ны и в ни­зовь­ях Се­лен­ги.

На­зва­на по мо­гиль­ни­ку в бывшем Глаз­ков­ском пред­ме­стье в чер­те современного города Ир­кутск. М.П. Ов­чин­ни­ков в 1904 году вы­де­лил ир­кут­скую куль­ту­ру, в 1916 году В.А. Го­род­цов пе­ре­име­но­вал её в Глазковскую культуру; современное по­ни­ма­ние Глазковской культуры свя­за­но с ра­бо­та­ми А.П. Ок­лад­ни­ко­ва . Крат­ко­вре­мен­ные сто­ян­ки с жи­ли­ща­ми ти­па чу­мов и ред­кие ста­цио­нар­ные по­се­ле­ния (Улан-Хо­да на Бай­ка­ле). Не­боль­шие мо­гиль­ни­ки (до 8 по­гре­бе­ний), кро­ме Фо­фа­нов­ско­го в устье Се­лен­ги (около 80 по­гре­бе­ний). По­гре­бе­ния оди­ноч­ные, в не­глу­бо­ких ямах, вы­тя­ну­тые на спи­не, ре­же в скор­чен­ном или си­дя­чем по­ло­же­нии, ори­ен­ти­ро­ва­ны вдоль ре­ки, как пра­ви­ло, го­ло­вой вверх по те­че­нию. Боль­шин­ст­во мо­гил по­кры­ва­лось ка­мен­ной вы­клад­кой, ино­гда в ви­де лод­ки, не­ко­то­рые от­ме­че­ны ка­мен­ной коль­це­вой клад­кой. В муж­ских по­гре­бе­ни­ях обыч­но на­хо­дят ка­мен­ные, кос­тя­ные, ре­же мед­ные и брон­зо­вые ору­дия рыб­ной лов­ли и охо­ты (ост­ро­ги, ры­бо­лов­ные крюч­ки, но­жи, до­ло­та и тёс­ла, на­ко­неч­ни­ки ко­пий и стрел и др.), в жен­ских - ин­вен­тарь, свя­зан­ный с об­ра­бот­кой ры­бы и уби­тых жи­вот­ных (в т. ч. скреб­ки, иг­лы, иголь­ни­ки и др.), ино­гда ук­ра­ше­ния (неф­ри­то­вые, пер­ла­мут­ро­вые и пи­ро­фил­ли­то­вые дис­ки, коль­ца и бу­си­ны, клы­ки и рез­цы жи­вот­ных, на­ши­вав­шие­ся на ме­хо­вые на­груд­ни­ки и го­лов­ные убо­ры). Кос­тя­ные из­де­лия по­кры­ва­лись гео­мет­рическим ор­на­мен­том. Кера­ми­ка обыч­но ук­ра­ше­на по всей по­верх­но­сти от­пе­чат­ка­ми ло­па­точ­ки-штам­па, ям­ка­ми-жем­чу­жи­на­ми, рез­ны­ми ли­ния­ми. В фи­на­ле куль­ту­ры поя­ви­лись со­су­ды с уп­ло­щён­ны­ми дни­ща­ми.

Пле­ме­на Глазковской культуры - под­виж­ные и по­лу­осед­лые груп­пы охот­ни­ков и ры­бо­ло­вов гор­но-лес­ной тай­ги Восточной Си­би­ри, пер­вы­ми ос­во­ив­шие здесь об­ра­бот­ку ме­ди и брон­зы. По ан­тро­по­ло­гическому об­ли­ку от­но­сят­ся к не­диф­фе­рен­ци­ро­ван­но­му про­то­мон­го­ло­ид­но­му ти­пу и при­над­ле­жат, по Г.Ф. Де­бе­цу, к осо­бой бай­каль­ской ра­се. Про­ис­хо­ж­де­ние Глазковской культуры свя­за­но с се­ров­ской куль­ту­рой. Её но­си­те­ли уча­ст­во­ва­ли в фор­ми­ро­ва­нии ши­вер­ской куль­ту­ры фи­на­ла брон­зо­во­го ве­ка. Сфор­ми­ро­вав­ший­ся в сре­де Глазковской культуры хо­зяй­ст­вен­но-куль­тур­ный тип со­хра­нил­ся вплоть до ис­то­ри­че­ски из­вест­ных на­ро­дов Си­би­ри.

Иллюстрации:

Глаз­ков­ская куль­ту­ра. Ко­стя­ные из­де­лия. Ир­кут­ский го­су­дар­ст­вен­ный объе­ди­нён­ный му­зей. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)