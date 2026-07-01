ГЛАЗКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
ГЛАЗКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - русский поэт.
Учился в Московском государственном педагогическом институте (1938-1940 годы), в Литературном институте имени М. Горького (1940-1941 годы), в 1942 году окончил Горьковский педагогический институт. Некоторое время работал учителем, снимался в кино (эпизодические роли в фильмах «Андрей Рублёв» А.А. Тарковского, «Романс о влюблённых» А.С. Кончаловского и др.). Стихи Глазкова первоначально распространялись устно и в рукописных книжках, называемых Глазковым «сам-себя-издат» (отсюда - термин «самиздат»); первый печатный сборник - «Моя эстрада» (1957). Автор сборников «Поэтоград» (1962), «Дороги и звёзды» (1966), «Большая Москва» (1969), «Вокзал» (1976) и др. Поэзия Глазков иронична и парадоксальна, отличается стилистической изощрённостью: в ней часто встречаются акростихи, оригинальные рифмы, неологизмы. Глазков - мастер «краткостиший»; многие его строки стали афоризмами.