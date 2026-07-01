ГЛАЗКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

ГЛАЗКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - русский поэт.

Учил­ся в Московском государственном пе­да­го­ги­чес­ком институте (1938-1940 годы), в Литературном институте имени М. Горь­ко­го (1940-1941 годы), в 1942 году окон­чил Горь­ков­ский пе­да­го­гический институт. Не­ко­то­рое вре­мя ра­бо­тал учи­те­лем, сни­мал­ся в ки­но (эпи­зо­дические ро­ли в филь­мах « Ан­д­рей Руб­лёв » А.А. Тар­ков­ско­го, «Ро­манс о влюб­лён­ных» А.С. Кон­ча­лов­ско­го и др.). Сти­хи Глазкова пер­во­на­чаль­но рас­про­стра­ня­лись уст­но и в ру­ко­пис­ных книж­ках, на­зы­вае­мых Глазковым «сам-се­бя-из­дат» (от­сю­да - тер­мин «сам­из­дат»); пер­вый пе­чат­ный сборник - «Моя эс­т­ра­да» (1957). Ав­тор сборников «По­это­град» (1962), «До­ро­ги и звёз­ды» (1966), «Боль­шая Мо­ск­ва» (1969), «Во­кзал» (1976) и др. По­эзия Глазков иро­нич­на и па­ра­док­саль­на, от­ли­ча­ет­ся сти­ли­стической изо­щрён­но­стью: в ней час­то встре­ча­ют­ся ак­ро­сти­хи, ори­ги­наль­ные риф­мы, нео­ло­гиз­мы. Глазков - мас­тер «крат­ко­сти­ший»; мно­гие его стро­ки ста­ли афо­риз­ма­ми.