ГЛАЗГО

ГЛАЗГО - город в Великобритании , крупнейший в Шотландии.

Глазго - один из важ­ных на­уч­ных и куль­тур­ных цен­тров Ве­ли­ко­бри­та­нии, де­ло­вой и промышленный центр Шот­лан­дии; вхо­дит в чис­ло пя­ти глав­ных британских цен­тров ту­риз­ма (около 400 тысяч иностранных ту­ри­стов, 2002). Рас­по­ло­жен на за­па­де Сред­не­шот­ланд­ской низ­мен­но­сти, в эс­туа­рии реки Клайд. Население 602,7 тысяч человек (2006, тре­тий по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния по­сле Лон­до­на и Бир­мин­ге­ма). Глазго - яд­ро ко­нур­ба­ции Клайд­сайд (или Боль­шо­го Глаз­го; население 1,7 миллиона человек, 2006). Морской порт (Глазго - часть пор­то­во­го рай­она Клайд­сайд с об­щим гру­зо­обо­ро­том 11,5 миллионов т, 2004); с XVIII века ре­гу­ляр­но ве­дут­ся ра­бо­ты по уг­луб­ле­нию дна реки Клайд. Ка­нал, со­еди­няю­щий ре­ки Клайд и Форт, не ис­поль­зу­ет­ся (начало XXI века). Круп­ный узел железнодорожных и ав­то­ма­ги­ст­ра­лей. 2 ме­ж­ду­народных аэ­ро­пор­та (в Глазго и его при­го­ро­де Пре­стуик). Мет­ро­по­ли­тен (ос­но­ван в 1896 году, один из ста­рей­ших в ми­ре).

Воз­ник на мес­те древ­не­го кельтского по­се­ле­ния при мо­на­сты­ре, за­ло­жен­ном святым Кен­ти­гер­ном (святым Ман­го) в середине VI века. Около 1175 года Глазго по­лу­чил от шотландской ко­ро­ны пра­ва епи­скоп­ско­го бур­га (го­ро­да). В 1492 году уч­ре­ж­де­но ар­хи­епи­скоп­ст­во. По­сте­пен­но Глазго при­об­рёл ста­тус ко­ро­лев­ско­го бур­га, что бы­ло за­кре­п­ле­но в 1611 году. С XVI века бла­го­да­ря вы­год­но­му по­ло­же­нию на западном по­бе­ре­жье стал од­ним из круп­ней­ших пор­тов Ве­ли­ко­бри­та­нии по вво­зу ко­ло­ни­аль­ных то­ва­ров (та­бак, са­хар, хло­пок, ром из Северной Аме­ри­ки и Вест-Ин­дии). Зна­чи­те­лен вклад Глазго в ев­ропесйкую куль­ту­ру, осо­бен­но в эпо­ху Про­све­ще­ния (А. Смит, У. Кал­лен, Дж. Блэк, Дж. Уатт и др.). Рез­ко вы­рос во вре­мя промышленной ре­во­лю­ции XVIII-XIX веков; из-за бли­зо­сти к ме­сто­ро­ж­де­ни­ям уг­ля и рос­та уг­ле­до­бы­чи бур­но раз­ви­ва­лись ма­ши­но­строе­ние, ме­тал­лур­гия; на ба­зе круп­но­го ме­ст­но­го ов­це­вод­ст­ва - шер­стя­ная промышленность. В XIX веке го­род стал круп­ным промышленным цен­тром и транс­порт­ным уз­лом, цен­тром ра­бо­че­го дви­же­ния. Глазго экс­пор­ти­ро­вал в Ев­ро­пу уголь, сталь, су­да, из­де­лия из шер­сти и др. К концу XIX века Глазго - 2-й по зна­че­нию го­род Британской им­пе­рии, ми­ро­вой ли­дер в об­лас­ти су­до­строе­ния. По­сле 1-й ми­ро­вой вой­ны объ­ё­мы про­изводства про­дук­ции тя­жё­лой промышленности и су­до­строе­ния ста­ли со­кра­щать­ся. Во 2-й половине XX века по­лу­чи­ли раз­ви­тие но­вые от­рас­ли промышленности - элек­тро­тех­ническая, ав­то­строе­ние, про­изводство ис­кусственных и син­те­тических во­ло­кон и др. В конце XX века на­чал­ся эко­но­мический подъ­ём, от­ме­чен­ный строи­тель­ным и фи­нан­со­вым бу­мом, рас­цве­том куль­тур­ной жиз­ни, рос­том ту­риз­ма и др.

В центр.альной час­ти Глазго с ре­гу­ляр­ной пла­ни­ров­кой и пар­ка­ми (Кел­вин­гров, про­ект Дж. Пак­сто­на, и др.) пре­об­ла­да­ет ар­хи­тек­ту­ра вик­то­ри­ан­ской эпо­хи. Ар­хитектурные па­мят­ни­ки: со­бор Святого Кен­ти­гер­на (1181-1508 годы) и по­ме­стье лор­да Про­ван­да (1471) в го­тическом сти­ле; клас­си­ци­стический Трейдс-холл (1791-1794 годы, архитектор Р. Адам); Ко­ро­лев­ская бир­жа (1827-1832 годы, архитектор Д. Ха­мил­тон; с 1996 года Му­зей современного искусства). С ис­поль­зо­ва­ни­ем раз­ных ис­то­рических сти­лей по­строе­ны университет Глазго (1864-1870 годы, архитектор Дж.Г. Скотт), гос­ти­ни­ца (1879-1884 годы, архитектор Р. Ан­дер­сон), му­ни­ци­па­ли­тет (1878-1888 годы, архитектор У. Янг). Со­хра­ни­лись но­ва­тор­ские по­строй­ки середины XIX века с ме­тал­лическими кон­ст­рук­ция­ми и ос­тек­ле­ни­ем фа­са­дов: ком­мерческие зда­ния Гард­нерс (1856, про­ект архитктора Дж. Бейр­да), «Ка-До­ро» (1872, про­ект архитектора Дж.М. Хо­ни­ма­на) и др. Ар­хи­тек­ту­ру «сти­ля Глаз­го» пред­став­ля­ют ра­бо­ты Ч.Р. Ма­кин­то­ша : зда­ние газеты «Glasgow He­rald» (т. н. Ма­як, 1895; ны­не Центр современной ар­хи­тек­ту­ры и ди­зай­на), Шко­ла искусства (1896-1909 годы), цер­ковь на Ку­инс-кросс (1897-1899 годы; ны­не зда­ние Общества имени Ч.Р. Ма­кин­то­ша), чай­ная Крен­стон (1904). Па­мят­ни­ки: В. Скот­ту (1834-1838 годы, скульп­тор Дж. Грин­шилдс и др.), Р. Бёрн­су (1877, скульп­тор Дж.Э. Эвинг), А. Вел­линг­то­ну (1844), ко­ро­ле­ве Вик­то­рии (1854), прин­цу Аль­бер­ту (1866; все - скульп­тор Ш. Ма­ро­кет­ти). C 1980-х годов ре­кон­ст­руи­ру­ют­ся промышленные зо­ны Глазго: на бывшей тер­ри­то­рии до­ков воз­ве­де­ны Шотландский центр вы­ста­вок и кон­фе­рен­ций (1985), Ау­ди­то­ри­ум (1997, архитектор Н. Фос­тер), На­учный центр (2001). Сре­ди современных по­стро­ек - Ко­ро­лев­ский кон­церт­ный зал (1990, архитектор Л. Мар­тин). В западной и южной час­ти Глазго - современные офис­ные зда­ния и жи­лые квар­та­лы, в северной и вос­точ­ной - об­вет­ша­лая промышленная и жи­лая за­строй­ка.

Университет Глазго (ос­но­ван в 1451 году), университет Страт­клай­да (1796, ста­тус университета с 1964 года) и Ка­ле­дон­ский университет (1875, ста­тус университета с 1993 года); в чер­те Боль­шо­го Глазго - университет Пейс­ли (1897, ста­тус университета с 1992 года). Сре­ди других на­уч­но-об­ра­зо­вательных уч­ре­ж­де­ний - Ко­ро­лев­ская шотландская ака­де­мия му­зы­ки и дра­мы (1847; в 1890-1929 годах под названием шко­ла му­зы­ки «Афи­ней»; современное название с 1968 года). Круп­ней­шие биб­лио­те­ки : Мит­че­ла (1874), Ко­ро­лев­ско­го кол­лед­жа вра­чей и хи­рур­гов (1599), университета Глазго. Свыше 30 му­зе­ев и кар­тин­ных га­ле­рей, в т. ч.: ста­рей­ший в Шот­лан­дии пуб­лич­ный му­зей У. Хан­те­ра (Хан­те­ри­ан; ос­но­ван в 1807 году; про­из­ве­де­ния Дж. Уи­ст­ле­ра и др.), Ху­дожественная га­ле­рея и Му­зей Кел­вин­гров (ос­но­ва­ны в 1854 году; зда­ние 1901 года, архитектор Дж.В. Симп­сон, Э.Дж. Мил­не­рал­лен), га­ле­рея Бар­рел­ла (ос­но­ва­на в 1944 году; зда­ние 1983 года), Пол­лок-ха­ус (городской му­зей с 1967 года; кол­лек­ция испанской жи­во­пи­си), Му­зей ре­лигиозной жиз­ни и искусства Святого Ман­го (1993) и др. Музыкально-дра­ма­тические те­ат­ры «Рой­ал ти­этр» (1867) и «Кингс ти­этр» (1904); «Си­ти­зенс ти­этр» (1943), Шотландский ба­лет (ос­но­ван в 1957 году в Бри­сто­ле как Западный те­атр ба­ле­та; в Глазго с 1969 года, современное название с 1974 года) и др. Шотландская опе­ра (1962). Ко­ро­лев­ский шотландский национальный ор­кестр (1898). Шотландский ор­кестр Би-Би-Си (1935). Ме­ж­ду­народные музыкальные фес­ти­ва­ли: «Но­вая му­зы­ка» (с 1971 года, про­во­дит­ся раз в 3 го­да), ста­рин­ной му­зы­ки (с 1990 года, раз в 2 го­да), джа­зо­вый (с 1987 года, еже­год­но). В Глазго раз­ме­ща­ют­ся штаб-квар­ти­ры шотландского от­де­ле­ния Би-Би-Си и Шотландского те­ле­ви­де­ния. Ки­но­те­атр «Cинеу­орлд» (18 за­лов). Бо­та­нический сад, мно­го пар­ков (Глаз­го-грин и др.). Сре­ди спор­тив­ных объ­ек­тов - фут­боль­ные ста­дио­ны «Айб­рокс» (свыше 50 тысяч человек; клу­ба «Глаз­го Рейнд­жерс»), «Сел­тик Парк» (свыше 60 тысяч человек; клу­ба «Сел­тик»), «Хам­пден Парк» (свыше 50 тысяч человек; национальный ста­ди­он), ста­ди­он для иг­ры в рег­би «Фир­хилл» (клу­ба «Глаз­го Вор­ри­орс»), гольф-клу­бы и др.

В сфе­ре ус­луг (без транс­пор­та и свя­зи) за­ня­то свыше 80% ра­бо­таю­щих и соз­да­ёт­ся 78,2% ВРП (2002), её важ­ней­шие сек­то­ра - бан­ков­ское и стра­хо­вое де­ло (7,7% за­ня­тых; 13,2% ВВП), ком­плекс де­ло­вых и профессинальных ус­луг (ме­недж­мент, мар­ке­тинг, ау­ди­тор­ско-бух­гал­тер­ские, не­тех­нические биз­нес-ус­лу­ги; со­от­вет­ст­вен­но 16,7% и 13,7%), оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля (12,8% и 10,2%), здра­во­охра­не­ние (13,3% и 9,6%), НИОКР и об­ра­зо­ва­ние.

Глазго вхо­дит в чис­ло два­дца­ти круп­ней­ших фи­нан­со­вых цен­тров ЕС; здесь рас­по­ло­же­ны го­лов­ной офис HBOS (Hali­fax Bank of Scotland) и офи­сы других бан­ков, а так­же 8 из 10 круп­ней­ших британских стра­хо­вых ком­па­ний (в т. ч. «АVIVA», «Lloyds TSB», «Prudential», «Royal Ex­change»). Глазго - вто­рой в стра­не по­сле Лон­до­на центр роз­нич­ной тор­гов­ли (мно­го круп­ных тор­го­вых цен­тров, в т. ч. «Bu­chanan Galleries», «St. Enoch Centre»; ры­нок Barrowland). Глазго - один из пя­ти круп­ней­ших британских цен­тров об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности (7,1% за­ня­тых; 10,5% ВРП); здесь про­из­во­дит­ся около 45% шотландской экс­порт­ной промышленной про­дук­ции. Боль­шой Глазго со­став­ля­ет западную часть т. н. Си­ли­ко­но­во­го гле­на Шот­лан­дии - ареа­ла пред­при­ятий элек­трон­ной и других вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных от­рас­лей промышленности. В Глазго рас­по­ло­же­ны пред­при­ятия элек­трон­ной (фирм США, Япо­нии, Тай­ва­ня и др.), авиа­ра­кет­но-кос­ми­че­ской промышленности (за­вод авиа­дви­га­те­лей ком­па­нии «Rolls- Royce»); про­изводство ав­то­зап­ча­стей и др. Из ста­рых от­рас­лей от­но­си­тель­но проч­ные по­зи­ции со­хра­ня­ют пи­ще­вая про­мышленность, в т. ч. про­изводство шотландского вис­ки (за­во­ды фирм «Diageo», «William Grant & Sons») и пи­ва (за­во­ды ком­па­ний «Bass», «Scottish Courage», «Carl­s­berg-Tetley», «Tennant Caledonian» и др.), и об­щее ма­ши­но­строе­ние (про­изводство на­со­сов - «Weir Group», круп­ней­шая ма­ши­но­стро­ительная ком­па­ния Шот­лан­дии; на­сос­но-кла­пан­но­го обо­ру­до­ва­ния - ком­па­ния «Tyco»; ко­тель­но­го обо­ру­до­ва­ния - «Clyde Bergemann»; обо­ру­до­ва­ния для ус­та­но­вок раз­де­ле­ния воз­ду­ха - ком­па­нии «Motherwell Bridge» и прочего промышленного обо­ру­до­ва­ния). Дей­ст­ву­ют пред­при­ятия цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной, по­ли­гра­фической промышленности. Про­изводства во мно­гих тра­диционных от­рас­лях (чёр­ной ме­тал­лур­гии, су­до­строе­нии, тек­стиль­ной и др.) за­кры­ты или силь­но со­кра­ще­ны. По­след­ний ме­тал­лур­гическиц за­вод пол­но­го цик­ла за­крыт в 1992 году (в Глазго ос­та­лось про­изводство ме­ти­зов), со­хра­ни­лись во­енные су­до­вер­фи фир­мы «BAE Systems» в ни­зовь­ях реки Клайд (за пре­де­ла­ми соб­ст­вен­но Глазго), не­ко­то­рые пред­при­ятия хи­мической промышленности; рез­ко умень­ши­лось про­изводство швей­ных из­де­лий (вы­де­ля­ют­ся пред­при­ятия фир­мы «Bairdwear»).

Иллюстрации:

Глаз­го. Зда­ние му­ни­ци­па­ли­те­та. 1878-1888 годы. Ар­хи­тек­тор У. Янг. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)