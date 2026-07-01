ГЛАЗГО
ГЛАЗГО - город в Великобритании, крупнейший в Шотландии.
Глазго - один из важных научных и культурных центров Великобритании, деловой и промышленный центр Шотландии; входит в число пяти главных британских центров туризма (около 400 тысяч иностранных туристов, 2002). Расположен на западе Среднешотландской низменности, в эстуарии реки Клайд. Население 602,7 тысяч человек (2006, третий по численности населения после Лондона и Бирмингема). Глазго - ядро конурбации Клайдсайд (или Большого Глазго; население 1,7 миллиона человек, 2006). Морской порт (Глазго - часть портового района Клайдсайд с общим грузооборотом 11,5 миллионов т, 2004); с XVIII века регулярно ведутся работы по углублению дна реки Клайд. Канал, соединяющий реки Клайд и Форт, не используется (начало XXI века). Крупный узел железнодорожных и автомагистралей. 2 международных аэропорта (в Глазго и его пригороде Престуик). Метрополитен (основан в 1896 году, один из старейших в мире).
Возник на месте древнего кельтского поселения при монастыре, заложенном святым Кентигерном (святым Манго) в середине VI века. Около 1175 года Глазго получил от шотландской короны права епископского бурга (города). В 1492 году учреждено архиепископство. Постепенно Глазго приобрёл статус королевского бурга, что было закреплено в 1611 году. С XVI века благодаря выгодному положению на западном побережье стал одним из крупнейших портов Великобритании по ввозу колониальных товаров (табак, сахар, хлопок, ром из Северной Америки и Вест-Индии). Значителен вклад Глазго в европесйкую культуру, особенно в эпоху Просвещения (А. Смит, У. Каллен, Дж. Блэк, Дж. Уатт и др.). Резко вырос во время промышленной революции XVIII-XIX веков; из-за близости к месторождениям угля и роста угледобычи бурно развивались машиностроение, металлургия; на базе крупного местного овцеводства - шерстяная промышленность. В XIX веке город стал крупным промышленным центром и транспортным узлом, центром рабочего движения. Глазго экспортировал в Европу уголь, сталь, суда, изделия из шерсти и др. К концу XIX века Глазго - 2-й по значению город Британской империи, мировой лидер в области судостроения. После 1-й мировой войны объёмы производства продукции тяжёлой промышленности и судостроения стали сокращаться. Во 2-й половине XX века получили развитие новые отрасли промышленности - электротехническая, автостроение, производство искусственных и синтетических волокон и др. В конце XX века начался экономический подъём, отмеченный строительным и финансовым бумом, расцветом культурной жизни, ростом туризма и др.
В центр.альной части Глазго с регулярной планировкой и парками (Келвингров, проект Дж. Пакстона, и др.) преобладает архитектура викторианской эпохи. Архитектурные памятники: собор Святого Кентигерна (1181-1508 годы) и поместье лорда Прованда (1471) в готическом стиле; классицистический Трейдс-холл (1791-1794 годы, архитектор Р. Адам); Королевская биржа (1827-1832 годы, архитектор Д. Хамилтон; с 1996 года Музей современного искусства). С использованием разных исторических стилей построены университет Глазго (1864-1870 годы, архитектор Дж.Г. Скотт), гостиница (1879-1884 годы, архитектор Р. Андерсон), муниципалитет (1878-1888 годы, архитектор У. Янг). Сохранились новаторские постройки середины XIX века с металлическими конструкциями и остеклением фасадов: коммерческие здания Гарднерс (1856, проект архитктора Дж. Бейрда), «Ка-Доро» (1872, проект архитектора Дж.М. Хонимана) и др. Архитектуру «стиля Глазго» представляют работы Ч.Р. Макинтоша: здание газеты «Glasgow Herald» (т. н. Маяк, 1895; ныне Центр современной архитектуры и дизайна), Школа искусства (1896-1909 годы), церковь на Куинс-кросс (1897-1899 годы; ныне здание Общества имени Ч.Р. Макинтоша), чайная Кренстон (1904). Памятники: В. Скотту (1834-1838 годы, скульптор Дж. Гриншилдс и др.), Р. Бёрнсу (1877, скульптор Дж.Э. Эвинг), А. Веллингтону (1844), королеве Виктории (1854), принцу Альберту (1866; все - скульптор Ш. Марокетти). C 1980-х годов реконструируются промышленные зоны Глазго: на бывшей территории доков возведены Шотландский центр выставок и конференций (1985), Аудиториум (1997, архитектор Н. Фостер), Научный центр (2001). Среди современных построек - Королевский концертный зал (1990, архитектор Л. Мартин). В западной и южной части Глазго - современные офисные здания и жилые кварталы, в северной и восточной - обветшалая промышленная и жилая застройка.
Университет Глазго (основан в 1451 году), университет Стратклайда (1796, статус университета с 1964 года) и Каледонский университет (1875, статус университета с 1993 года); в черте Большого Глазго - университет Пейсли (1897, статус университета с 1992 года). Среди других научно-образовательных учреждений - Королевская шотландская академия музыки и драмы (1847; в 1890-1929 годах под названием школа музыки «Афиней»; современное название с 1968 года). Крупнейшие библиотеки: Митчела (1874), Королевского колледжа врачей и хирургов (1599), университета Глазго. Свыше 30 музеев и картинных галерей, в т. ч.: старейший в Шотландии публичный музей У. Хантера (Хантериан; основан в 1807 году; произведения Дж. Уистлера и др.), Художественная галерея и Музей Келвингров (основаны в 1854 году; здание 1901 года, архитектор Дж.В. Симпсон, Э.Дж. Милнераллен), галерея Баррелла (основана в 1944 году; здание 1983 года), Поллок-хаус (городской музей с 1967 года; коллекция испанской живописи), Музей религиозной жизни и искусства Святого Манго (1993) и др. Музыкально-драматические театры «Ройал тиэтр» (1867) и «Кингс тиэтр» (1904); «Ситизенс тиэтр» (1943), Шотландский балет (основан в 1957 году в Бристоле как Западный театр балета; в Глазго с 1969 года, современное название с 1974 года) и др. Шотландская опера (1962). Королевский шотландский национальный оркестр (1898). Шотландский оркестр Би-Би-Си (1935). Международные музыкальные фестивали: «Новая музыка» (с 1971 года, проводится раз в 3 года), старинной музыки (с 1990 года, раз в 2 года), джазовый (с 1987 года, ежегодно). В Глазго размещаются штаб-квартиры шотландского отделения Би-Би-Си и Шотландского телевидения. Кинотеатр «Cинеуорлд» (18 залов). Ботанический сад, много парков (Глазго-грин и др.). Среди спортивных объектов - футбольные стадионы «Айброкс» (свыше 50 тысяч человек; клуба «Глазго Рейнджерс»), «Селтик Парк» (свыше 60 тысяч человек; клуба «Селтик»), «Хампден Парк» (свыше 50 тысяч человек; национальный стадион), стадион для игры в регби «Фирхилл» (клуба «Глазго Ворриорс»), гольф-клубы и др.
В сфере услуг (без транспорта и связи) занято свыше 80% работающих и создаётся 78,2% ВРП (2002), её важнейшие сектора - банковское и страховое дело (7,7% занятых; 13,2% ВВП), комплекс деловых и профессинальных услуг (менеджмент, маркетинг, аудиторско-бухгалтерские, нетехнические бизнес-услуги; соответственно 16,7% и 13,7%), оптовая и розничная торговля (12,8% и 10,2%), здравоохранение (13,3% и 9,6%), НИОКР и образование.
Глазго входит в число двадцати крупнейших финансовых центров ЕС; здесь расположены головной офис HBOS (Halifax Bank of Scotland) и офисы других банков, а также 8 из 10 крупнейших британских страховых компаний (в т. ч. «АVIVA», «Lloyds TSB», «Prudential», «Royal Exchange»). Глазго - второй в стране после Лондона центр розничной торговли (много крупных торговых центров, в т. ч. «Buchanan Galleries», «St. Enoch Centre»; рынок Barrowland). Глазго - один из пяти крупнейших британских центров обрабатывающей промышленности (7,1% занятых; 10,5% ВРП); здесь производится около 45% шотландской экспортной промышленной продукции. Большой Глазго составляет западную часть т. н. Силиконового глена Шотландии - ареала предприятий электронной и других высокотехнологичных отраслей промышленности. В Глазго расположены предприятия электронной (фирм США, Японии, Тайваня и др.), авиаракетно-космической промышленности (завод авиадвигателей компании «Rolls- Royce»); производство автозапчастей и др. Из старых отраслей относительно прочные позиции сохраняют пищевая промышленность, в т. ч. производство шотландского виски (заводы фирм «Diageo», «William Grant & Sons») и пива (заводы компаний «Bass», «Scottish Courage», «Carlsberg-Tetley», «Tennant Caledonian» и др.), и общее машиностроение (производство насосов - «Weir Group», крупнейшая машиностроительная компания Шотландии; насосно-клапанного оборудования - компания «Tyco»; котельного оборудования - «Clyde Bergemann»; оборудования для установок разделения воздуха - компании «Motherwell Bridge» и прочего промышленного оборудования). Действуют предприятия целлюлозно-бумажной, полиграфической промышленности. Производства во многих традиционных отраслях (чёрной металлургии, судостроении, текстильной и др.) закрыты или сильно сокращены. Последний металлургическиц завод полного цикла закрыт в 1992 году (в Глазго осталось производство метизов), сохранились военные судоверфи фирмы «BAE Systems» в низовьях реки Клайд (за пределами собственно Глазго), некоторые предприятия химической промышленности; резко уменьшилось производство швейных изделий (выделяются предприятия фирмы «Bairdwear»).
Иллюстрации:
Глазго. Здание муниципалитета. 1878-1888 годы. Архитектор У. Янг. Архив БРЭ.