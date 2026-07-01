ГЛАЙНДБОРНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ГЛАЙНДБОРНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ - оперный фестиваль в Великобритании.
Открылся в 1934 году постановкой оперы «Свадьба Фигаро» В.А. Моцарта. Возник на основе театра, построенного английским аристократом Дж. Кристи для жены, певицы О. Майлдмей, в своём имении Глайндборн близ Луэса (графство Восточный Суссекс). Здание театра неоднократно перестраивалось, первоначальное число мест (311) возросло до 1150. В Глайндборне работали дирижёры Ф. Буш, В. Гуи, Дж. Притчард, Б. Хайтинк, Э. Дейвис, С. Реттл, режиссёры К. Эберт, П. Холл, Дж. Кокс, Г. Вик.
В репертуаре преимущественно оперы Моцарта, также исполняются оперы эпохи барокко (в т. ч. К. Монтеверди), романтизма (в т. ч. Дж. Россини), композиторов XX века (С.С. Прокофьева, И.Ф. Стравинского, Л. Яначека, М. Типпетта, Х. В. Хенце и др.). В 1946-1947 годах здесь состоялись мировые премьеры опер «Поругание Лукреции» и «Альберт Херринг» Б. Бриттена. В 1968 году создана гастрольная труппа «Glyndebourne Touring Opera». В Глайндборнском фестивале участвовали многие российские певцы. С 2001 году музыкальный руководитель фестиваля - В.В. Юровский.