ГЛАЙНДБОРНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ГЛАЙНДБОРНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ - оперный фестиваль в Великобритании .

От­крыл­ся в 1934 году по­ста­нов­кой опе­ры «Свадь­ба Фи­га­ро» В.А. Мо­цар­та. Воз­ник на ос­но­ве те­ат­ра, по­ст­ро­ен­но­го английским ари­сто­кра­том Дж. Кри­сти для же­ны, пе­ви­цы О. Майл­дмей, в своём име­нии Глайндборн близ Лу­эса (граф­ст­во Восточный Сус­секс). Зда­ние те­ат­ра не­од­но­крат­но пе­ре­страи­ва­лось, пер­во­на­чаль­ное чис­ло мест (311) воз­рос­ло до 1150. В Глайн­дбор­не ра­бо­та­ли ди­ри­жё­ры Ф. Буш, В. Гуи, Дж. Прит­чард, Б. Хай­тинк, Э. Дей­вис, С. Реттл, ре­жис­сё­ры К. Эберт, П. Холл, Дж. Кокс, Г. Вик.

В ре­пер­туа­ре пре­имущественно опе­ры Мо­цар­та , так­же ис­пол­ня­ют­ся опе­ры эпо­хи ба­рок­ко (в т. ч. К. Мон­те­вер­ди ), ро­ман­тиз­ма (в т. ч. Дж. Рос­си­ни), ком­по­зи­то­ров XX века ( С.С. Про­кофь­е­ва , И.Ф. Стравинского, Л. Яначе­ка, М. Тип­пет­та, Х. В. Хен­це и др.). В 1946-1947 годах здесь со­стоя­лись ми­ро­вые пре­мье­ры опер «По­ру­га­ние Лук­ре­ции» и «Аль­берт Хер­ринг» Б. Брит­те­на. В 1968 году соз­да­на га­ст­роль­ная труп­па «Glyn­de­bourne Touring Opera». В Глайндборнском фестивале уча­ст­во­ва­ли многие российские пев­цы. С 2001 году музыкальный ру­ко­во­ди­тель фес­ти­ва­ля - В.В. Юров­ский.

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