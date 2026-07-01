Главполитпросвет (Главный политико-просветительный комитет Наркомпроса)

Главполитпросве`т (Главный политико-просветительный комитет Наркомпроса) — орган управления, входивший на правах Главного управления в состав Наркомата просвещения РСФСР и занимавшийся политической, просветительской и агитационно-пропагандистской работой. Учрежден декретом Совета народных комиссаров 12 ноября 1920 на основе внешкольного отдела Наркомпроса. В ведении органа находились избы-читальни, клубы, библиотеки, школы для взрослых, советско-партийные школы, коммунистические университеты и др. Орган занимался ликвидацией безграмотности, лекционной работой, художественной самодеятельностью, распространением печати. Печатный орган: журнал «Коммунистическое просвещение». Председатель — Н. К. Крупская. В июне 1930 реорганизован в сектор массовой работы Наркомпроса РСФСР. Лит.: Крупская Н. К. О культурно-просветительной работе. Избранные статьи и речи, М., 1965.