ГЛАВНЫЙ МАГИСТРАТ
ГЛАВНЫЙ МАГИСТРАТ - центральное государственное учреждение в Российской империи.
Образован не ранее 1719 года с целью развития торгово-промышленного сословия (собрать «купецких людей… рассыпанную храмину»). Подведомственность, структура и порядок его деятельности определены указом Петра I от 15(26).2.1720 года, Генеральным регламентом 1720 года, Регламентом Главного магистрата 16(27).1.1721 года, актами о городах 1720-1760-х годов. Находился в Москве (до 1727 года в Санкт-Петербурге). Подчинялся Сенату. Осуществлял руководство городовыми, провинциальными и губернскими магистратами и ратушами, получал от них сведения о численности и имущественном положении посадов разных городов, утверждал магистратские приговоры о записи в купечество и цехи, пересматривал гражданские и уголовные дела, поступавшие из подчинённых органов в порядке апелляции, способствовал организации школьного образования в государстве. В качестве отделения Главного магистрата существовала Магистратская контора в Санкт-Петербурге (до 1727 года - в Москве).
Главный магистрат впервые был ликвидирован указом императора Петра II от 18(29).8.1727 года. Восстановлен в соответствии с утверждённым императрицы Елизаветой Петровной докладом Сената от 21.5(1.6).1743 года. Вновь упразднён указом императрицы Екатерины II от 2(13). 10.1782 года (издан в соответствии с губернской реформой 1775 года). Окончательно закрыт не ранее 1788 года.