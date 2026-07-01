ГЛАВНЫЙ МАГИСТРАТ

ГЛАВНЫЙ МАГИСТРАТ - центральное государственное учреждение в Российской империи.

Об­ра­зо­ван не ра­нее 1719 года с це­лью раз­ви­тия тор­го­во-промышленного со­сло­вия (со­брать «ку­пец­ких лю­дей… рас­сы­пан­ную хра­ми­ну»). Под­ве­дом­ст­вен­ность, струк­ту­ра и по­ря­док его дея­тель­но­сти оп­ре­де­ле­ны ука­зом Пет­ра I от 15(26).2.1720 года, Ге­не­раль­ным рег­ла­мен­том 1720 года, Рег­ла­мен­том Главного магистрата 16(27).1.1721 года, ак­та­ми о го­ро­дах 1720-1760-х годов. На­хо­дил­ся в Мо­ск­ве (до 1727 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге). Под­чи­нял­ся Се­на­ту. Осу­ще­ст­в­лял ру­ко­во­дство го­ро­до­вы­ми, про­вин­ци­аль­ны­ми и гу­берн­ски­ми ма­ги­ст­ра­та­ми и ра­ту­ша­ми, по­лу­чал от них све­де­ния о чис­лен­но­сти и иму­щественном по­ло­же­нии по­са­дов раз­ных го­ро­дов, ут­вер­ждал ма­ги­ст­рат­ские при­го­во­ры о за­пи­си в ку­пе­че­ст­во и це­хи, пе­ре­смат­ри­вал гражданские и уго­лов­ные де­ла, по­сту­пав­шие из под­чи­нён­ных ор­га­нов в по­ряд­ке апел­ля­ции, спо­соб­ство­вал ор­га­ни­за­ции школь­но­го об­ра­зо­ва­ния в го­су­дар­ст­ве. В ка­че­ст­ве от­де­ле­ния Главного магистрата су­ще­ст­во­ва­ла Ма­ги­ст­рат­ская кон­то­ра в Санкт-Пе­тер­бур­ге (до 1727 года - в Мо­ск­ве).

Главный магистрат впер­вые был ли­к­ви­ди­ро­ван ука­зом императора Пет­ра II от 18(29).8.1727 года. Вос­ста­нов­лен в со­от­вет­ст­вии с ут­вер­ждён­ным императрицы Ели­за­ве­той Пет­ров­ной док­ла­дом Се­на­та от 21.5(1.6).1743 года. Вновь уп­разд­нён ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 2(13). 10.1782 года (из­дан в со­от­вет­ст­вии с гу­берн­ской ре­фор­мой 1775 года). Окон­ча­тель­но за­крыт не ра­нее 1788 года.

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