Главный комитет по крестьянскому делу

Гла`вный комите`т по крестья`нскому де`лу 1858—1861 — в Российской империи высший совещательный орган для выработки общих оснований Крестьянской реформы 1861. Председателем являлся император Александр II, в его отсутствие председательствовали член Комитета А. Ф. Орлов, с сентября 1860 — великий князь Константин Николаевич. В Комитет также входили: В. Ф. Адлерберг, Д. Н. Блудов, П. П. Гагарин, М. А. Корф, Я. И. Ростовцев, К. В. Чевкин, по должности — шеф Отдельного корпуса жандармов, главный начальник Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии (1857—1859), министры внутренних дел, финансов, юстиции (с января 1858) и государственных имуществ (с февраля 1858). В августе 1858 Г. к. к. д. сформулировал общие основания крестьянской реформы: «смягчить и облегчить крепостное состояние», предоставить помещикам возможность освобождать крестьян по взаимным с ними соглашениям, а позже принять меры к постепенному обязательному освобождению крестьян. Г. к. к. д. одобрил рескрипт императора Александра II от 20 ноября 1857 виленскому, ковенскому и гродненскому генерал-губернаторам, разрешавший дворянству этих губерний приступить к составлению проектов «об устрой­стве и улучшении быта помещичьих крестьян», для чего создать губернские комитеты по крестьянскому де- лу . Г. к. к. д. определил главные основания реформы: в собственность крестьян должна была перейти (за выкуп) их усадебная земля; полевые наделы оставались в собственности помещика, который предоставлял их крестьянам в пользование за оброк или отработки; помещики сохраняли административную власть по отношению к крестьянам. В апреле 1858 Г. к. к. д. разработал подробную Программу занятий губернских комитетов. В конце 1858 Г. к. к. д. признал необходимым предоставить крестьянам возможность выкупить не только усадебную, но и надельную землю; учредить органы крестьянского сословного самоуправления. В октябре 1860 — январе 1861 Комитет рассмотрел проект реформы, выработанный в Редакционных комиссиях, и принял его, а затем представил в Общее собрание Государственного совета. Упразднен в 1861, функции переданы Главному комитету об устройстве сельского состояния. Ист.: Журналы Секретного и Главного комитетов по крестьянскому делу. Петроград, 1915. Т. 1—2. Лит.: Захарова Л. Г. Главный Комитет по крестьянскому делу 1858—1861 // Социально-экономическое развитие России. М., 1986; Христофоров И. А. «Аристократическая» оппозиция Великим реформам: конец 1850 — середина 1870-х гг. М., 2002.