ГЛАВНЫЕ НАРОДНЫЕ УЧИЛИЩА

ГЛАВНЫЕ НАРОДНЫЕ УЧИЛИЩА - в России начальные школы повышенного типа для детей из всех свободных сословий.

По ус­та­ву 1786 года ор­га­ни­зо­ва­ны в 25 гу­берн­ских го­ро­дах. Со­дер­жа­лись на сред­ст­ва при­ка­зов об­щественного при­зре­ния . Обу­че­ние бы­ло бес­плат­ным. Учи­те­ля для них бы­ли под­го­тов­ле­ны в Санкт-Пе­тербургском Главном народном училище (ос­но­ва­но в 1783 году; ди­рек­тор Ф.И. Ян­ко­вич де Ми­рие­во). В Главных народных училищах име­лось 4 раз­ря­да-клас­са с 5-лет­ним кур­сом обу­че­ния. 1-я сту­пень (1-2-е клас­сы) со­от­вет­ст­во­ва­ла кур­су ма­лых на­род­ных учи­лищ , на 2-й сту­пе­ни (3-4-е клас­сы) ве­лась под­го­тов­ка учи­те­лей; пре­по­да­ва­лись ис­то­рия, гео­гра­фия, ма­те­ма­ти­ка, ме­ха­ни­ка, фи­зи­ка, ес­тественная ис­то­рия, гражданская ар­хи­тек­ту­ра, русский и иностранные язы­ки, «спо­соб уче­ния» (ме­то­ди­ка обу­че­ния), а для же­лаю­щих пе­рей­ти в гим­на­зию - латинский язык .

По ус­та­ву 1804 года пре­об­ра­зо­ва­ны в гим­на­зии .

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