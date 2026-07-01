ГЛАВНЫЕ НАРОДНЫЕ УЧИЛИЩА
ГЛАВНЫЕ НАРОДНЫЕ УЧИЛИЩА - в России начальные школы повышенного типа для детей из всех свободных сословий.
По уставу 1786 года организованы в 25 губернских городах. Содержались на средства приказов общественного призрения. Обучение было бесплатным. Учителя для них были подготовлены в Санкт-Петербургском Главном народном училище (основано в 1783 году; директор Ф.И. Янкович де Мириево). В Главных народных училищах имелось 4 разряда-класса с 5-летним курсом обучения. 1-я ступень (1-2-е классы) соответствовала курсу малых народных училищ, на 2-й ступени (3-4-е классы) велась подготовка учителей; преподавались история, география, математика, механика, физика, естественная история, гражданская архитектура, русский и иностранные языки, «способ учения» (методика обучения), а для желающих перейти в гимназию - латинский язык.
По уставу 1804 года преобразованы в гимназии.