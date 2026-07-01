ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ - в 1809-1865 годах в Российской империи центральное государственное учреждение, управлявшее строительством и эксплуатацией гидротехнических сооружений, искусственных сухопутных коммуникаций, торговых портов, а также публичных зданий в городах и телеграфных линий; с 1842 года также составляло полное собрание карт всех путей сообщения в России со всеми имевшимися при них сооружениями.
Создано 20.11(2.12).1809 года путём объединения Экспедиции водяных сообщений (образована в июле 1809 года на основе существовавшего с 1798 года Департамента водяных коммуникаций) и Экспедиции устроения дорог в государстве (учреждена в 1780 году, в 1796 году ликвидирована, восстановлена в 1800 году). Неоднократно меняло названия: Главное управление водяных и сухопутных сообщений (1809-1810 годы), ГУПС (1810-1832 и 1864-1865 годы), Главное управление путей сообщения и публичных зданий (1832-1864 годы). До 1822 года возглавлялось главным директором путей сообщения, затем - главноуправляющим. До 1816 года находилось в Твери, затем в Санкт-Петербурге.
Высший состав служащих ГУПС (главным образом инженеры) имел военные чины и составлял Корпус инженеров водяных и сухопутных сообщений. Работами на местах по ведомству ГУПС руководили начальники округов путей сообщения, на которые была разделена территория России при учреждении ГУПС (в 1809 году округов было 10, в 1836 году - 5, в 1843 году - 12). Им подчинялись губернские строительные и губернские дорожные комиссии (учреждены в 1833 году, в 1849 году объединены в губернские строительные и дорожные комиссии), мастерские бригады (в 1843 году преобразованы в военно-рабочие роты), в 1845-1863 годах также арестантские роты - военизированные формирования, состоявшие из осуждённых преступников и выполнявшие работы по благоустройству городов, строительству мостов и т. д.
ГУПС были подведомственны Институт корпуса инженеров путей сообщения (учреждён в 1809 году, в 1809-1810 годах назывался Институт корпуса инженеров водяных и сухопутных сообщений, с 1865 года Институт инженеров путей сообщения; ныне Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения), Военно-строительная школа (1820-1829 годы), Школа кондукторов путей сообщения (1820-1839 годы), Училище гражданских инженеров (1832-1842 годы) и Строительное училище (1842-1865 годы). В 1826-1843 годах ГУПС издавало «Журнал путей сообщения», в 1845-1865 годах - «Журнал Главного управления путей сообщения и публичных зданий». В 1865 году преобразовано в Министерство путей сообщения.
Главные директоры путей сообщения: Г.П. Ольденбургский (1809-1812 годы), Ф.П. Деволлан (1812-1818 годы), А.А. Бетанкур (1819-1822 годы); главноуправляющие: А. Вюртембергский (1822-1832 годы), К.Ф. Толь (1833-1842 годы), П.А. Клейнмихель (1842-1855 годы), К.В. Чевкин (1855-1862 годы), П.П. Мельников (1862-1865 годы).