ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ - в 1809-1865 годах в Российской империи центральное государственное учреждение, управлявшее строительством и эксплуатацией гидротехнических сооружений, искусственных сухопутных коммуникаций, торговых портов, а также публичных зданий в городах и телеграфных линий; с 1842 года так­же со­став­ля­ло пол­ное со­б­ра­ние карт всех пу­тей со­об­ще­ния в Рос­сии со все­ми имев­ши­ми­ся при них со­ору­же­ния­ми.

Соз­да­но 20.11(2.12).1809 года пу­тём объ­е­ди­не­ния Экс­пе­ди­ции во­дя­ных со­об­ще­ний (об­ра­зо­ва­на в ию­ле 1809 года на ос­но­ве су­ще­ст­во­вав­ше­го с 1798 года Департамента во­дя­ных ком­му­ни­ка­ций) и Экс­пе­ди­ции уст­рое­ния до­рог в го­су­дар­ст­ве (уч­ре­ж­де­на в 1780 году, в 1796 году ли­к­ви­ди­ро­ва­на, вос­ста­нов­ле­на в 1800 году). Не­од­но­крат­но ме­ня­ло на­зва­ния: Главное управ­ле­ние во­дя­ных и су­хо­пут­ных со­об­ще­ний (1809-1810 годы), ГУПС (1810-1832 и 1864-1865 годы), Главное управ­ле­ние пу­тей со­об­ще­ния и пуб­лич­ных зда­ний (1832-1864 годы). До 1822 года воз­глав­ля­лось главным ди­рек­то­ром пу­тей со­об­ще­ния, за­тем - глав­но­управ­ляю­щим. До 1816 года на­хо­ди­лось в Тве­ри, за­тем в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

Выс­ший со­став слу­жа­щих ГУПС (главным образом ин­же­не­ры) имел во­енные чи­ны и со­став­лял Кор­пус ин­же­не­ров во­дя­ных и су­хо­пут­ных со­об­ще­ний. Ра­бо­та­ми на мес­тах по ве­дом­ст­ву ГУПС ру­ко­во­ди­ли на­чаль­ни­ки ок­ру­гов пу­тей со­об­ще­ния, на ко­то­рые бы­ла раз­де­ле­на тер­ри­то­рия Рос­сии при уч­ре­ж­де­нии ГУПС (в 1809 году ок­ру­гов бы­ло 10, в 1836 году - 5, в 1843 году - 12). Им под­чи­ня­лись гу­берн­ские строи­тель­ные и гу­берн­ские до­рож­ные ко­мис­сии (уч­ре­ж­де­ны в 1833 году, в 1849 году объ­е­ди­не­ны в гу­берн­ские строи­тель­ные и до­рож­ные ко­мис­сии), мас­тер­ские бри­га­ды (в 1843 году пре­об­ра­зо­ва­ны в во­ен­но-ра­бо­чие ро­ты), в 1845-1863 годах так­же аре­стант­ские ро­ты - вое­ни­зированные фор­ми­ро­ва­ния, со­сто­яв­шие из осу­ж­дён­ных пре­ступ­ни­ков и вы­пол­няв­шие ра­бо­ты по бла­го­ус­т­рой­ст­ву го­ро­дов, строи­тель­ст­ву мос­тов и т. д.

ГУПС бы­ли под­ве­дом­ст­вен­ны Институт кор­пу­са ин­же­не­ров пу­тей со­об­ще­ния (уч­реж­дён в 1809 году, в 1809-1810 годах на­зы­вал­ся Институт кор­пу­са ин­же­не­ров во­дя­ных и су­хо­пут­ных со­об­ще­ний, с 1865 года Институт ин­же­не­ров пу­тей со­об­ще­ния; ны­не Санкт-Пе­тербургский государственный университет пу­тей со­об­ще­ния), Во­енно-стро­ительная шко­ла (1820-1829 годы), Шко­ла кон­дук­то­ров пу­тей со­об­ще­ния (1820-1839 годы), Училище гражданских ин­же­не­ров (1832-1842 годы) и Стро­ительное училище (1842-1865 годы). В 1826-1843 годах ГУПС из­да­ва­ло «Жур­нал пу­тей со­об­ще­ния», в 1845-1865 годах - «Жур­нал Глав­но­го управ­ле­ния пу­тей со­об­ще­ния и пуб­лич­ных зда­ний». В 1865 году пре­об­ра­зо­ва­но в Ми­ни­стер­ст­во пу­тей со­об­ще­ния .

Главные ди­рек­то­ры пу­тей со­об­ще­ния: Г.П. Оль­ден­бург­ский (1809-1812 годы), Ф.П. Де­во­л­лан (1812-1818 годы), А.А. Бе­тан­кур (1819-1822 годы); глав­но­управ­ляю­щие: А. Вюр­тем­берг­ский (1822-1832 годы), К.Ф. Толь (1833-1842 годы), П.А. Клейн­ми­хель (1842-1855 годы), К.В. Чев­кин (1855-1862 годы), П.П. Мель­ни­ков (1862-1865 годы).

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