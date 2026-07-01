ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ - центральное учреждение в составе МВД Российской империи, руководившее цензурой в 1865-1917 годах. Образовано в связи с передачей в 1863 году цензуры из Министерства народного просвещения в МВД (в 1863-1865 годах функ­ции ГУДП ис­пол­нял Со­вет ми­ни­ст­ра внутренних дел по де­лам кни­го­пе­ча­та­ния).

Дей­ст­во­ва­ло на ос­но­ва­нии Вре­мен­ных пра­вил о пе­ча­ти 1865 года, за­тем - Вре­мен­ных пра­вил о пе­ча­ти 1905-1906 годов. Ме­ст­ны­ми ор­га­на­ми и долж­но­ст­ны­ми ли­ца­ми ГУДП яв­ля­лись цен­зур­ные ко­ми­те­ты (с 1906 года ко­ми­те­ты по де­лам пе­ча­ти) и отдельные цен­зо­ры (с 1906 года ин­спек­то­ры по де­лам пе­ча­ти). Ру­ко­вод­ство иностранной цен­зу­рой осу­ще­ст­в­лял под­чи­нён­ный ГУДП Комитет (с 1894 года Цен­траль­ный) цен­зу­ры ино­стран­ной в Санкт-Пе­тер­бур­ге, отдельные цен­зо­ры, а так­же ме­ст­ные ко­ми­те­ты в Одес­се (до 1909 года) и Ри­ге (до 1915 года). В во­про­сах цен­зу­ры ГУДП под­чи­ня­лись так­же те ви­це-гу­бер­на­то­ры, ко­то­рые, за от­сут­ст­ви­ем в гу­бер­нии мест­ных ор­га­нов ГУДП, с 1881 года са­ми осу­ще­ст­в­ля­ли цен­зор­ские функ­ции. При на­чаль­ни­ке ГУДП со­сто­ял Со­вет (со­ве­щательный ор­ган), в ко­то­рый вхо­ди­ли «на­хо­див­шие­ся на­ли­цо» в Санкт-Пе­тер­бур­ге пред­се­да­те­ли цен­зур­ных ко­ми­те­тов и на­зна­чав­шие­ся им­пе­ра­то­ром по­сто­ян­ные чле­ны.

ГУДП осу­ще­ст­в­ля­ло цен­зу­ру пе­рио­дической пе­ча­ти и книж­ной про­дук­ции, рас­смат­ри­ва­ло хо­да­тай­ст­ва об уч­ре­ж­де­нии про­да­вав­ших ти­по­граф­ское об­ору­до­ва­ние за­ве­де­ний, но­вых ор­га­нов пе­рио­дической пе­ча­ти, ти­по­гра­фий и пр., осу­ще­ст­в­ля­ло над­зор за ни­ми и за книж­ной тор­гов­лей, на­кла­ды­ва­ло административные взы­ска­ния или ини­ции­ро­ва­ло су­деб­ные раз­би­ра­тель­ст­ва в от­но­ше­нии на­ру­ши­те­лей цен­зур­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, вво­ди­ло за­прет на об­ра­ще­ние в пуб­лич­ных биб­лио­те­ках отдельных книг. В 1906 году ГУДП раз­де­ле­но на 5 от­де­ле­ний, 4 из них ве­да­ли цен­зу­рой на тер­ри­то­рии отдельных ок­ру­гов су­деб­ных па­лат: 1-е - Санкт-Пе­тербургские па­ла­ты (вы­пол­ня­ло так­же де­ла по всем пра­ви­тельственным из­да­ни­ям); 2-е - Ки­ев­ской, Московской, Но­во­чер­кас­ской, Одес­ской и Харь­ков­ской па­лат; 3-е - Ир­кут­ской, Ка­зан­ской, Ом­ской, Са­ра­тов­ской, Таш­кент­ской и Тиф­лис­ской па­лат; 4-е - Вар­шав­ской и Ви­лен­ской па­лат (так­же раз­ра­ба­ты­ва­ло за­ко­но­да­тель­ст­во о пе­ча­ти). То­гда же в со­ста­ве ГУДП соз­да­но Ос­ве­до­мительное бю­ро (с 1915 года Бю­ро пе­ча­ти), ко­то­рое пре­до­став­ля­ло пе­рио­дическим из­да­ни­ям под­ле­жав­шие об­на­ро­до­ва­нию све­де­ния о на­ме­ре­ни­ях и дей­ст­ви­ях пра­ви­тель­ст­ва, государственных ор­га­нов и долж­но­ст­ных лиц, а так­же про­ве­ря­ло не­ко­то­рые пуб­ли­ко­вав­шие­ся в пе­ча­ти слу­хи и со­об­ще­ния. Бю­ро фор­ми­ро­ва­ло вы­бор­ки за­ме­ток и ста­тей, под­ле­жав­ших сроч­но­му док­ла­ду пред­се­да­те­лю СМ, ми­ни­ст­ру внутренних дел и на­чаль­ни­ку ГУДП или оче­ред­но­му док­ла­ду всем ру­ко­во­дите­лям ми­ни­стерств, де­пар­та­мен­тов и уп­рав­ле­ний, со­став­ля­ло про­ек­ты официальных разъ­яс­не­ний и оп­ро­вер­же­ний. В 1907 году ГУДП на­ча­ло из­да­вать биб­лио­гра­фический журнал «Книж­ная ле­то­пись», в ко­то­ром на­ря­ду с ин­фор­ма­ци­ей о но­вых кни­гах по­ме­ща­лись спи­ски книг, изъ­я­тых из про­да­жи, пе­реч­ни по­ста­нов­ле­ний об унич­то­же­нии из­да­ний и т. д. В 1908 году в со­ста­ве ГУДП об­ра­зо­ван Хо­зяй­ст­вен­ный комитет, ко­то­рый, по­ми­мо про­че­го, ру­ко­во­дил ре­дак­ция­ми га­зет «Пра­ви­тель­ст­вен­ный вест­ник» и «Сель­ский вест­ник». В свя­зи с вве­де­ни­ем во­енной цен­зу­ры 20.7(2.8).1914 года, сра­зу по­сле на­ча­ла 1-й ми­ро­вой вой­ны , Пет­ро­град­ско­му комитету по де­лам пе­ча­ти ГУДП под­чи­не­ны все во­енные цен­зо­ры, ко­то­рые вы­пол­ня­ли за­да­ния Главной во­ен­но-цен­зур­ной ко­мис­сии при Главном уп­рав­ле­нии Ге­не­раль­но­го шта­ба и ме­ст­ных во­ен­но-цен­зур­ных ко­мис­сий при шта­бах во­енных ок­ру­гов. ГУДП уп­разд­не­но по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года в свя­зи с пол­ной от­ме­ной цен­зу­ры, для на­блю­де­ния за пе­ча­тью и учё­та вы­хо­дя­щих изда­ний соз­да­на Рос­сий­ская книж­ная па­ла­та. В РСФСР в 1919-1922 годах функ­ции цен­зу­ры осу­ще­ст­в­лял Гос­из­дат , в СССР - Глав­ное управ­ле­ние по де­лам ли­те­ра­ту­ры и из­да­тельств.

На­чаль­ни­ки ГУДП: М.П. Щер­би­нин (1865-1866 годы), М.Н. По­хвис­нев (1866-1870 годы), М.Р. Шид­лов­ский (1870-1871 годы), М.Н. Лон­ги­нов (1871-1875 годы), В.В. Гри­горь­ев (1875-1880 годы), Н.С. Аба­за (1880-1881 годы), П.П. Вя­зем­ский (1881-1883 годы), Е.М. Фе­ок­ти­стов (1883-1896 годы), М.П. Со­ловь­ёв (1896-1899 годы), Н.В. Ша­хов­ской (1900-1902 годы), Н.А. Зве­рев (1902-1905 годы), А.В. Бель­гард (1905-1912 годы), С.С. Та­ти­щев (1912-1915 годы), А.А. Ка­те­нин (1915, 1917 годы), В.Т. Су­дей­кин (1915-1916 годы), В.А. Удин­цев (1916-1917 годы).

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