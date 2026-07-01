ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ - центральное учреждение в составе МВД Российской империи, руководившее цензурой в 1865-1917 годах. Образовано в связи с передачей в 1863 году цензуры из Министерства народного просвещения в МВД (в 1863-1865 годах функции ГУДП исполнял Совет министра внутренних дел по делам книгопечатания).
Действовало на основании Временных правил о печати 1865 года, затем - Временных правил о печати 1905-1906 годов. Местными органами и должностными лицами ГУДП являлись цензурные комитеты (с 1906 года комитеты по делам печати) и отдельные цензоры (с 1906 года инспекторы по делам печати). Руководство иностранной цензурой осуществлял подчинённый ГУДП Комитет (с 1894 года Центральный) цензуры иностранной в Санкт-Петербурге, отдельные цензоры, а также местные комитеты в Одессе (до 1909 года) и Риге (до 1915 года). В вопросах цензуры ГУДП подчинялись также те вице-губернаторы, которые, за отсутствием в губернии местных органов ГУДП, с 1881 года сами осуществляли цензорские функции. При начальнике ГУДП состоял Совет (совещательный орган), в который входили «находившиеся налицо» в Санкт-Петербурге председатели цензурных комитетов и назначавшиеся императором постоянные члены.
ГУДП осуществляло цензуру периодической печати и книжной продукции, рассматривало ходатайства об учреждении продававших типографское оборудование заведений, новых органов периодической печати, типографий и пр., осуществляло надзор за ними и за книжной торговлей, накладывало административные взыскания или инициировало судебные разбирательства в отношении нарушителей цензурного законодательства, вводило запрет на обращение в публичных библиотеках отдельных книг. В 1906 году ГУДП разделено на 5 отделений, 4 из них ведали цензурой на территории отдельных округов судебных палат: 1-е - Санкт-Петербургские палаты (выполняло также дела по всем правительственным изданиям); 2-е - Киевской, Московской, Новочеркасской, Одесской и Харьковской палат; 3-е - Иркутской, Казанской, Омской, Саратовской, Ташкентской и Тифлисской палат; 4-е - Варшавской и Виленской палат (также разрабатывало законодательство о печати). Тогда же в составе ГУДП создано Осведомительное бюро (с 1915 года Бюро печати), которое предоставляло периодическим изданиям подлежавшие обнародованию сведения о намерениях и действиях правительства, государственных органов и должностных лиц, а также проверяло некоторые публиковавшиеся в печати слухи и сообщения. Бюро формировало выборки заметок и статей, подлежавших срочному докладу председателю СМ, министру внутренних дел и начальнику ГУДП или очередному докладу всем руководителям министерств, департаментов и управлений, составляло проекты официальных разъяснений и опровержений. В 1907 году ГУДП начало издавать библиографический журнал «Книжная летопись», в котором наряду с информацией о новых книгах помещались списки книг, изъятых из продажи, перечни постановлений об уничтожении изданий и т. д. В 1908 году в составе ГУДП образован Хозяйственный комитет, который, помимо прочего, руководил редакциями газет «Правительственный вестник» и «Сельский вестник». В связи с введением военной цензуры 20.7(2.8).1914 года, сразу после начала 1-й мировой войны, Петроградскому комитету по делам печати ГУДП подчинены все военные цензоры, которые выполняли задания Главной военно-цензурной комиссии при Главном управлении Генерального штаба и местных военно-цензурных комиссий при штабах военных округов. ГУДП упразднено после Февральской революции 1917 года в связи с полной отменой цензуры, для наблюдения за печатью и учёта выходящих изданий создана Российская книжная палата. В РСФСР в 1919-1922 годах функции цензуры осуществлял Госиздат, в СССР - Главное управление по делам литературы и издательств.
Начальники ГУДП: М.П. Щербинин (1865-1866 годы), М.Н. Похвиснев (1866-1870 годы), М.Р. Шидловский (1870-1871 годы), М.Н. Лонгинов (1871-1875 годы), В.В. Григорьев (1875-1880 годы), Н.С. Абаза (1880-1881 годы), П.П. Вяземский (1881-1883 годы), Е.М. Феоктистов (1883-1896 годы), М.П. Соловьёв (1896-1899 годы), Н.В. Шаховской (1900-1902 годы), Н.А. Зверев (1902-1905 годы), А.В. Бельгард (1905-1912 годы), С.С. Татищев (1912-1915 годы), А.А. Катенин (1915, 1917 годы), В.Т. Судейкин (1915-1916 годы), В.А. Удинцев (1916-1917 годы).