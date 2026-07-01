ГЛАВНОЕ ИМПЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ГЛАВНОЕ ИМПЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ - государственный полицейский орган в нацистской Германии.
Создано 27.9.1939 года путём объединения центральных ведомств службы безопасности (СД) рейхсфюрера СС Г. Гиммлера, полиции безопасности (Sicherheitspolizei) и тайной государственной полиции (гестапо). С созданием РСХА завершился процесс слияния государственных полицейских служб и специальных организаций Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). Деятельность РСХА курировал Г. Гиммлер. Руководителями РСХА были Р. Гейдрих (до 4.6.1942 года), Э. Кальтенбруннер (с 30.1.1943 до начала мая 1945 года).
С 1940 года в структуре РСХА действовало 7 управлений: 1-е - кадровое, руководитель Б. Штреккенбах; 2-е - организационно-правовое, руководитель В. Бест, с ноября 1942 года Г. Нокман; 3-е - СД, разведка на территории Германии и оккупированных cтран, руководитель О. Олендорф; 4-е - гестапо, руководитель Г. Мюллер; 5-е - криминальная полиция, руководитель А. Небе (до 27.7.1944 года); 6-е - заграничная разведка, руководитель Г. Йост, с конца 1941 года В. Шелленберг; 7-е - идеологическое (сбор и изучение сведений об идеологии противника), руководитель Ф. Сикс. РСХА являлся внесудебным органом нацистского террора и осуществления репрессий на территории Германии и оккупированных стран в отношении политических и идеологических противников нацизма, инструментом уничтожения народов, объявленных «расово неполноценными» [евреев (смотри Холокост), цыган, славян] и отдельных групп населения (представителей сексуальных меньшинств, масонов и др.). Главную роль в организации и осуществлении террора и геноцида играли 3-е и 4-е управления РСХА. 6-е управление, наряду со сбором информации, вело диверсионно-террористическую деятельность на территории других, в т. ч. нейтральных, государств.