ГЛАВНОЕ ИМПЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ГЛАВНОЕ ИМПЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ - государственный полицейский орган в нацистской Германии.

Соз­да­но 27.9.1939 года пу­тём объ­е­ди­не­ния центральных ве­домств служ­бы без­опас­но­сти (СД) рейхс­фю­ре­ра СС Г. Гимм­ле­ра , по­ли­ции без­опас­но­сти (Sicherheitspolizei) и тай­ной государственной по­ли­ции (гес­та­по). С соз­да­ни­ем РСХА за­вер­шил­ся про­цесс слия­ния государственных по­ли­цей­ских служб и специальных ор­га­ни­за­ций На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­ской не­мец­кой ра­бо­чей пар­тии (НСДАП). Дея­тель­ность РСХА ку­ри­ро­вал Г. Гимм­лер. Ру­ко­во­ди­те­ля­ми РСХА бы­ли Р. Гейд­рих (до 4.6.1942 года), Э. Каль­тен­брун­нер (с 30.1.1943 до на­ча­ла мая 1945 года).

С 1940 года в струк­ту­ре РСХА дей­ст­во­ва­ло 7 управ­ле­ний: 1-е - кад­ро­вое, ру­ко­во­ди­тель Б. Штрек­кен­бах; 2-е - ор­га­ни­за­ци­он­но-пра­во­вое, ру­ко­во­ди­тель В. Бест, с но­ября 1942 года Г. Нок­ман; 3-е - СД, раз­вед­ка на тер­ри­то­рии Гер­ма­нии и ок­ку­пи­рованных cтран, ру­ко­во­ди­тель О. Олен­дорф; 4-е - гес­та­по, ру­ко­во­ди­тель Г. Мюл­лер ; 5-е - кри­ми­наль­ная по­ли­ция, ру­ко­во­ди­тель А. Не­бе (до 27.7.1944 года); 6-е - за­гра­нич­ная раз­вед­ка, ру­ко­во­ди­тель Г. Йост, с конца 1941 года В. Шел­лен­берг; 7-е - идео­ло­ги­че­ское (сбор и изу­че­ние све­де­ний об идео­ло­гии про­тив­ни­ка), ру­ко­во­ди­тель Ф. Сикс. РСХА яв­лял­ся вне­су­деб­ным ор­га­ном на­ци­ст­ско­го тер­ро­ра и осу­ще­ст­в­ле­ния ре­прес­сий на тер­ри­то­рии Гер­ма­нии и ок­ку­пи­рованных стран в от­но­ше­нии по­ли­тических и идео­ло­гических про­тив­ни­ков на­циз­ма, ин­ст­ру­мен­том унич­то­же­ния на­ро­дов, объ­яв­лен­ных «ра­со­во не­пол­но­цен­ны­ми» [ев­ре­ев (смотри Хо­ло­кост), цы­ган, сла­вян] и отдельных групп на­се­ле­ния (пред­ста­ви­те­лей сек­су­аль­ных мень­шинств, ма­со­нов и др.). Главную роль в ор­га­ни­за­ции и осу­ще­ст­в­ле­нии тер­ро­ра и ге­но­ци­да иг­ра­ли 3-е и 4-е управ­ле­ния РСХА. 6-е управ­ле­ние, на­ря­ду со сбо­ром ин­фор­ма­ции, ве­ло ди­вер­си­он­но-тер­ро­ри­стическую дея­тель­ность на тер­ри­то­рии дру­гих, в т. ч. ней­траль­ных, го­су­дарств.

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