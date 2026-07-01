ГЛАВНАЯ ДВОРЦОВАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

ГЛАВНАЯ ДВОРЦОВАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ - центральное государственное учреждение в Российской империи.

Об­ра­зо­ва­на не позд­нее 1712 года. Под­чи­ня­лась до 1720-х годов и в 1743-1774 годах не­по­сред­ст­вен­но мо­нар­хам , в 1720-е годы - 1743 и 1774-1786 годах - Се­на­ту. На­хо­ди­лась в Санкт-Пе­тер­бур­ге, а в 1728-1732 и 1737-1746 годах - в Мо­ск­ве. Внутреннее уст­рой­ст­во и по­ря­док её ра­бо­ты оп­ре­де­ля­лись Ге­не­раль­ным рег­ла­мен­том 1720 года и шта­том Главной дворцовой канцелярии от 26.6(7.7).1773 года.

Пер­во­на­чаль­но Главная дворцовая канцелярия осу­ще­ст­в­ля­ла за­го­тов­ку про­дук­тов и по­куп­ку но­вых име­ний для дво­ра, ве­да­ла экс­плуа­та­ци­ей ря­да двор­цов, пе­ре­чень ко­то­рых мно­го­крат­но ме­нял­ся. С конца 1720-х годов управ­ля­ла всем двор­цо­вым хо­зяй­ст­вом стра­ны: на­зна­ча­ла и сме­ня­ла упра­ви­те­лей двор­цо­вых име­ний, сле­ди­ла за их служ­бой, об­сле­до­ва­ла вла­де­ния и при­ни­ма­ла ме­ры к по­вы­ше­нию их до­ход­но­сти пу­тём раз­ви­тия хле­бо­па­ше­ст­ва, пче­ло­вод­ст­ва, льно­вод­ст­ва, ско­то­вод­ст­ва, ого­род­ни­че­ст­ва, ви­но­ку­ре­ния, рыб­ных и со­ля­ных про­мы­слов, строи­тель­ст­ва кир­пич­ных и сте­коль­ных за­во­дов. Ве­ла учёт и опи­са­ние зе­мель и уго­дий, хра­ни­ла кре­по­ст­ные ак­ты на все ви­ды вла­де­ний. В 1729-1738 годах от­ве­ча­ла за со­стоя­ние охот­ничь­е­го хо­зяй­ст­ва, пе­ре­шед­ше­го за­тем в рас­по­ря­же­ние Обер-егер­мей­стер­ской кан­це­ля­рии. В её под­чи­не­нии на­хо­ди­лись Боль­шо­го двор­ца при­каз (1724-1728 годы), Ко­ню­шен­ный при­каз (1724-1732 годы), ме­ст­ные «двор­цо­вые кон­то­ры», «вот­чин­ные прав­ле­ния» и другие уч­ре­ж­де­ния, ве­дав­шие двор­цо­вым хо­зяй­ст­вом (1728-1774 годы), гу­берн­ские двор­цо­вые кон­то­ры (1774 - середина 1780-х годов). В ка­че­ст­ве от­де­ле­ния име­ла Двор­цо­вую кон­то­ру в Мо­ск­ве (в 1728-1732 и 1737-1746 годах - в Санкт-Пе­тер­бур­ге).

Главная дворцовая канцелярия ут­ра­ти­ла основные функ­ции в со­от­вет­ст­вии с Гу­берн­ской ре­фор­мой 1775 года. Окон­ча­тель­но уп­разд­не­на ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II Се­на­ту от 2(13).11.1786 года. Функ­ции Главной дворцовой канцелярии бы­ли пе­ре­да­ны При­двор­ной кон­то­ре .

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