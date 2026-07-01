ГЛАВНАЯ ДВОРЦОВАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
ГЛАВНАЯ ДВОРЦОВАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ - центральное государственное учреждение в Российской империи.
Образована не позднее 1712 года. Подчинялась до 1720-х годов и в 1743-1774 годах непосредственно монархам, в 1720-е годы - 1743 и 1774-1786 годах - Сенату. Находилась в Санкт-Петербурге, а в 1728-1732 и 1737-1746 годах - в Москве. Внутреннее устройство и порядок её работы определялись Генеральным регламентом 1720 года и штатом Главной дворцовой канцелярии от 26.6(7.7).1773 года.
Первоначально Главная дворцовая канцелярия осуществляла заготовку продуктов и покупку новых имений для двора, ведала эксплуатацией ряда дворцов, перечень которых многократно менялся. С конца 1720-х годов управляла всем дворцовым хозяйством страны: назначала и сменяла управителей дворцовых имений, следила за их службой, обследовала владения и принимала меры к повышению их доходности путём развития хлебопашества, пчеловодства, льноводства, скотоводства, огородничества, винокурения, рыбных и соляных промыслов, строительства кирпичных и стекольных заводов. Вела учёт и описание земель и угодий, хранила крепостные акты на все виды владений. В 1729-1738 годах отвечала за состояние охотничьего хозяйства, перешедшего затем в распоряжение Обер-егермейстерской канцелярии. В её подчинении находились Большого дворца приказ (1724-1728 годы), Конюшенный приказ (1724-1732 годы), местные «дворцовые конторы», «вотчинные правления» и другие учреждения, ведавшие дворцовым хозяйством (1728-1774 годы), губернские дворцовые конторы (1774 - середина 1780-х годов). В качестве отделения имела Дворцовую контору в Москве (в 1728-1732 и 1737-1746 годах - в Санкт-Петербурге).
Главная дворцовая канцелярия утратила основные функции в соответствии с Губернской реформой 1775 года. Окончательно упразднена указом императрицы Екатерины II Сенату от 2(13).11.1786 года. Функции Главной дворцовой канцелярии были переданы Придворной конторе.