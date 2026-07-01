Главкизм

Главки`зм — система управления предприятиями и другими звеньями хозяйства в 1918—1921 с помощью главков, подчиненных Всероссий-скому совету народного хозяй­ства (ВСНХ). Является составной частью политики «военного коммунизма». Система Г. была нацелена на централизацию управления промышленностью, рациональное распределение произведенной продукции, решение задач, необходимых для победы в Гражданской войне 1918—1922. Предприятия подчинялись непосредственно главкам и центрам ВСНХ, бесплатно сдавали продукцию, снабжались сырьем, топливом, орудиями производства. После начала широкомасштабной гражданской войны деятельность Г. была направлена главным образом на удовлетворение нужд фронта. Недостатки Г. — бюрократизм, лишение предприятий хозяйственной самостоятельности, падение инициативы и стимулов к труду. В 1920 насчитывалось до 50 главков, соответствовавших отраслям экономики: Главнефть, Главторф, Главцемент, Главодежда, Главмука, Главстекло, Главкожа, Главуголь, Главбум и др. Г. ликвидирован с введением Новой экономической политики и созданием трестов. Лит.: Павлюченков С. А. Военный коммунизм в России: власть и массы. М., 1997; Смушков В. Экономическая политика СССР. М., 1925; Хазиев Р. А. Централизованное управление экономикой на Урале в 1917—1921 годах. Хаос, контроль и стихия рынка. М., 2007; Цыперович Г. Главкизм. М., 1924.