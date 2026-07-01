Глави (аль-Глави), аль-Хаджж ат-Тихами аль-Мизвари

Гла`ви (аль-Глави), аль-Хаджж ат-Тихами аль-Мизвари (1879 — 23.01.1956, Марракеш) — крупный марокканский землевладелец. Сын Мухаммада Ибабата аль-Мизвари, наследного вождя (амгар) берберов-глауа из Телуата, которые в XIX в. играли роль посредника между племенными конфедерациями Высокого Атласа и махзеном — правительством Филалидов. Старший брат Г. — Си аль-Мадани (ок. 1863 — 1918) — поддерживал тесные отношения с султаном Хасаном I, а в распре между его сыновьями выступил на стороне Абд аль-Хафиза против Абд аль-Азиза, в свержении которого участвовал в 1908, после чего возглавил махзен, сделав Г. пашой Марракеша (1909). При Юсуфе (1912—1927), братья, сотрудничая с администрацией французского протектората, укрепили свои позиции, будучи тесно связаны с французской медиа-группой П. Маса. Используя свое влияние среди атласских племен, Г. выступал в качестве лидера марокканских берберов в противовес национальному движению во главе с «Истикляль» и в 1953 принял активное участие в перевороте, направленном против Мухаммада V, с которым в 1955 примирился и после его возвращения из эмиграции получил прощение («аман»). Лит.: El Glaoui A. Le ralliement. Le Glaoui, mon père: récit et témoignage. Rabat, 2004; Maxwell G. Lords of the Atlas: The Rise and Fall of the House of Glaoua 1893—1956. London, 1966; Tharaud J. et J. Marrakech, ou les Seigneurs de l’Atlas. Paris, 1920.