Главция, Гай Сервилий

Гла`вция, Гай Сервилий (лат. C. Servilius Glaucia) (ум. 10.12.100 до н. э.) — римский политический деятель, претор в 100 до н. э. Выходец из незнатного рода, популярный у народа оратор. Занимая должность плебейского трибуна (видимо, в 101 до н. э.), провел закон о вымогатель-стве (lex Servilia de repetundis), в соответствии с которым суды, куда в 106 до н. э. были допущены сенаторы, вновь перешли в ведение всадников. Ближайший сподвижник Луция А(п)пулея Сатурнина. Вместе с ним в 102 до н. э. едва не был исключен из сената цензором Квинтом Метеллом Нумидийским. Г. выдвинул свою кандидатуру в консулы на 100 до н. э. без соблюдения двухлетнего интервала, но из-за противодействия Мария был отстранен от участия в выборах. В декабре 100 до н. э. в ходе карательной операции сил сената против Сатурнина и его сторонников был схвачен и убит. Как противник правящих сенатских кругов Г. изображается античными авторами крайне негативно. Лит.: Cavaggioni F. L. Appuleio Saturnino: tribunus plebis seditiosus. Venezia, 1998; Münzer F. Servilius (65) // Pauly’s Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. 2. R. Hlbd. 4. Stuttgart, 1923. Sp. 1796—1798; Robinson F. W. Marius, Saturninus, und Glaucia. Jena, 1912.