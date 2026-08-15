ГЛАВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

из дворян Волынской губ., уроженец Санкт-Петербурга. Окончил Ейское реальное училище, Одесское пехотное юнкерское училище по 1-му разряду, два класса Николаевской академии Генерального штаба по 2-му разряду без перевода в Генеральный штаб (1895). Подпрапорщик (с 10.08.1885). Подпоручик (с 09.12.1885 со ст. с 01.09.1885). Поручик (с 06.05.1890 со ст. с 01.09.1889). Штабс-капитан (с 12.09.1900 со ст. с 06.05.1900). Капитан (с 06.12.1902 со ст. с 06.05.1901). Подполковник (с 09.12.1908). Полковник (с 06.12.1912 со ст. с 06.12.1912, устан. ст. с 06.07.1910). На службе в 134-м пехотном Феодосийском полку на правах вольноопределяющегося 1-го разряда (с 12.07.1884). Прикомандирован к Одесскому пехотному юнкерскому училищу для исполнения обязанностей младшего офицера (с 11.11.1898). И.д. помощника инспектора классов училища с переводом в него (с 17.11.1901). Инспектор классов Иркутского военного училища (с 06.02.1916). И.д. начальника Иркутского военного училища (с 26.06.1916), утвержден (01.08.1917). Участник Гражданской войны. В антибольшевистских формированиях Востока России. Начальник штаба 1-й отдельной бригады (с 28.07.1918). Обер-квартирмейстер штаба IV Восточно-Сибирского армейского корпуса (с 04.10.1918). Начальник штаба отдельной Восточно-Сибирской армии (с 02.12.1918). Вр.и.д. начальника штаба Иркутского военного округа (с 25.12.1918). Вр.и.д. генерал-квартирмейстера штаба Иркутского военного округа (10.08–06.09.1919). Вр.и.д. начальника генерал-квартирмейстерского отдела штаба Иркутского военного округа. Преподавал тактику и топографию в офицерском батальоне Иркутской учебно-инструкторской школы и вел практические занятия по тактике и топографии в поле (06.05–25.09.1919). В распоряжении начальника Военной академии (с 01.09.1919). Штатный преподаватель черчения и съемки Военной академии (11.10.1919–15.06.1920). В резерве чинов при штабе войск (с 15.06.1920). С 02.1922, НРА ДВР (РККА), позднее – жил в СССР (Владивосток). Начальник школы среднего начальствующего состава милиции Дальневосточного края (1923–1925). Арестован ОГПУ (14.06.1927) по ст. 58-6 УК РСФСР, приговорен к году исправительно-трудовых лагерей, освобожден по амнистии. Вновь арестован (31.01.1931). Освобожден. Реабилитирован 26.04.2000. Награды: Св. Станислава 2-й ст. (1905), Св. Анны 2-й ст. (1911), Св. Владимира 4-й ст. (06.12.1914), Высочайшее благоволение (30.07.1915). Супруга Екатерина Гавриловна Токовенко. Дети: Николай (15.03.1901), Георгий (26.08.1907), Сергей (17.02.1917).