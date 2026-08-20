ГЛАВАЧЕК КАРЕЛ

Чешский поэт, один из ведущих представителей поэзии чешского декаданса и символизма , художник и критик.

Становление

Родился в предместье Праги Либень (ныне в черте города) 29 августа 1874 г. в бедной семье рабочего Йозефа Главачека и его супруги Антонии (урожденной Земановой). В 1885-1892 гг. учился в чешской высшей реальной школе в районе Праги Карлин. Там Карел Главачек проявил себя как активный деятель и организатор физкультурно-патриотического общества «Сокол». В 1893 г. он начал сотрудничать в издательстве «Сокола», где печатались сокольские стихи, теоретические и организационные статьи и материалы. Годом позже он возглавил ячейку этого объединения в своей родной Либени, а еще спустя год участвовал в подготовке общего сокольского слёта.

Окончив школу, Главачек два года был слушателем на философском факультете Пражского университета , где изучал современные романские языки. Кроме того, он посещал вечерний курс обучения живописи пражской Высшей школы прикладного искусства и работал внештатным журналистом в крупнейшей чешской газете того времени «Народни листы». Главачек жил без постоянной работы и стабильного дохода, рассчитывая лишь на небольшие гонорары и поддержку родителей. В 1894 г. ему удалось наладить сотрудничество с только что возникшим журналом «Модерни ревю», где он публиковал свою декадентскую и символистскую лирику, художественную критику, а также с помощью редакции издал свой сборник стихов. Кроме того, для этого журнала Главачек создал ряд рисунков, портретов, экслибрисов и орнаментов. Его иллюстрации сопровождали книги О. Бржезины , А. Совы , И. Карасека и др.

Расцвет творчества

Свое первое стихотворение под названием «Старый гербарий» («Starý herbář») Главачек опубликовал в 1892 г. в «Альманахе пражских абитуриентов». Его дебютный поэтический сборник «Сокольские сонеты» вышел в конце 1894 г. Он еще в большой мере находился под влиянием надличностных ценностей: патетического прославления идеи сокольства, созидательного труда и патриотизма. С точки зрения формы в этом сборнике еще проявлялось влияние поэтики «руховско-люмировского» поколения чешской поэзии и в частности поэта Й.В. Сладка. Некоторые стихи этого сборника близки по духу лирике Махара и импрессионистов-декадентов благодаря своему ироничному критицизму, настроению изменчивости и меланхоличного беспокойства

В 1896 г. вышел второй сборник поэта «Поздно утром» («Pozdě k ránu»), в котором автор как бы отворачивается от обыденной жизни и действительности, что, в принципе, соответствовало духу того времени с его стремительно разрушающимися прежними социальными связями. Автор здесь демонстрирует уход в себя, что совпадает с индивидуализмом целого поколения, и при этом неопределенность своей личной позиции, поиск незаурядных, подчас граничащих с галлюцинациями мотивов, ностальгию, усталость и сдержанную иронию.

Поэтическое дарование Главачека достигло вершины в его третьем сборнике стихов «Mstivá kantiléna» (1898), тематический импульс к созданию которого поэт нашел у немецкого художника Й. Затлера. Центральным здесь является символистский образ обедневшего нидерландского дворянина XVI в., с ненавистью восставшего против социальной и политической действительности. Доминирующими мотивами этого сборника являются безутешная депрессия, ощущение пустоты и ожидание смерти.

В 1895 г. Карел Главачек познакомился с учительницей Марией Балоуновой, с которой у него завязались длительные любовные отношения. В конце того же года он поступил на военную службу в итальянском городе Тренто, однако, спустя три месяца был освобожден от нее по состоянию здоровья. Время, проведенное в армии парадоксальным образом благоприятно сказалось на творческой жизни поэта. Стремясь сбежать от сложной общественной обстановки в Чехии и личных переживаний, которые лишь подчеркивала суровая и подчас абсурдная действительность армейской жизни, Главачек с головой ушел в искусство. Вернувшись в Прагу, он стал сотрудничать с «Модерни ревю» еще интенсивнее, а также завел более тесные личные контакты с чешскими деятелями культуры, такими как А. Прохазка , И. Карасек, А. Сова и др. С 1896 г. журналист начал публиковать в издании не только свою поэзию и критические статьи, но также и часть своих художественных работ: орнаменты, портреты и т.д.

Художественные произведения Главачека берут начало в тех же источниках, что и его словесное творчество, и обе эти области плотно переплетаются между собой и влияют друг на друга. В 1897 г. художественный проект Главачека выиграл в конкурсе на оформление краковского журнала «Жизнь» («Życie»), который издавал польский писатель С. Пшибышевский. Внимание поляка привлекли иллюстрации Главачека к сборнику стихов Арношта Прохазки «Prostibolo duse» (1895), и он еще за несколько лет до издания журнала заметил молодого и талантливого чешского художника.

В 1897 г. Главачек начал работать в литературном журнале «Новы культ», который издавал поэт С.К. Нейман . Сотрудничеству этому, однако, не суждено было продлиться долго. В том же году у Главачека были обнаружены признаки туберкулеза. Друзья и приятели организовали сбор средств в его поддержку, однако болезнь прогрессировала необычайно быстро, т.к. организм его был ослаблен сердечным недугом. Все усилия были напрасны и 15 июня 1898 г. Карел Главачек умер в возрасте 23 лет. Он был похоронен на либеньском кладбище в Праге.