ГЛАВА В АРХИТЕКТУРЕ
ГЛАВА В АРХИТЕКТУРЕ - в архитектуре, декоративное завершение церковных построек.
В русском зодчестве имеет форму шлема, луковицы, груши и т. п. Глава покоится на круглом в плане или гранёном барабане, первоначально являлась (в каменном зодчестве) наружной частью его купольного завершения. Глава придаёт верхней части архитектурного сооружения характерный силуэт и бо́льшую живописность, которая усиливается позолотой, узором, раскраской и покрытием (черепица, лемех, фигурное железо и пр.). Глава встречается также в архитектуре народов Кавказа (конусные и зонтичные Главы), Средней Азии, Индии и некоторых стран Европы.
Иллюстрации:
Фото А.И. Нагаева. Глава церкви Всех Святых на Кулишках в Москве. XIX век (по образцу XVII века). Архив БРЭ.