ГЛАВА В АРХИТЕКТУРЕ

ГЛАВА В АРХИТЕКТУРЕ - в архитектуре , декоративное завершение церковных построек.

В русском зод­че­ст­ве име­ет фор­му шле­ма, лу­ко­ви­цы, гру­ши и т. п. Глава по­ко­ит­ся на круг­лом в пла­не или гра­нё­ном ба­ра­ба­не, пер­во­на­чаль­но яв­ля­лась (в ка­мен­ном зод­че­ст­ве) на­руж­ной ча­стью его ку­поль­но­го за­вер­ше­ния. Глава при­да­ёт верх­ней час­ти ар­хитектурного со­ору­же­ния ха­рак­тер­ный си­лу­эт и бо́льшую жи­во­пис­ность, ко­то­рая уси­ли­ва­ет­ся по­зо­ло­той, узо­ром, рас­крас­кой и по­кры­ти­ем (че­ре­пи­ца, ле­мех, фи­гур­ное же­ле­зо и пр.). Глава встре­ча­ет­ся так­же в ар­хи­тек­ту­ре на­ро­дов Кав­ка­за (ко­нус­ные и зон­тич­ные Главы), Средней Азии, Ин­дии и не­ко­то­рых стран Ев­ро­пы.

Иллюстрации:

Фото А.И. Нагаева. Гла­ва церк­ви Всех Свя­тых на Ку­лиш­ках в Мо­ск­ве. XIX век (по об­раз­цу XVII века). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)