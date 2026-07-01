ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА

ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА - руководитель высшего коллегиального органа исполнительной власти в государстве или его самоуправляющейся части (пред­се­да­тель СМ, пре­мьер-ми­нистр , государственный ми­нистр, пред­се­да­тель Государственного со­ве­та и др.).

Юри­ди­че­ски Глава правительства на­зна­ча­ет­ся на долж­ность гла­вой го­су­дар­ст­ва (мо­нар­хом, пре­зи­ден­том). В по­лу­аб­со­лют­ных (Сау­дов­ская Ара­вия и др.) и дуа­ли­стических (Иор­да­ния и др.) мо­нар­хи­ях ко­роль на­зна­ча­ет Главу правительства по сво­ему ус­мот­ре­нию, час­то из чис­ла сво­их род­ст­вен­ни­ков. В клас­сических пре­зи­дент­ских рес­пуб­ли­ках (США, Бра­зи­лия и др.), где пра­ви­тель­ст­ва как кол­ле­ги­аль­но­го ор­га­на нет, роль пре­мьер-ми­ни­ст­ра вы­пол­ня­ет пре­зи­дент рес­пуб­ли­ки. В тех пре­зи­дент­ских рес­пуб­ли­ках, где есть пра­ви­тель­ст­во (не­ко­то­рые стра­ны Латинской Аме­ри­ки, араб­ские го­су­дар­ст­ва), пред­се­да­тель пра­ви­тель­ст­ва так­же на­зна­ча­ет­ся гла­вой го­судар­ст­ва (пре­зи­ден­том) по сво­ему ус­мот­ре­нию, но дей­ст­ву­ет та­кой Глава правительства по по­ру­чению и с ве­до­ма гла­вы го­су­дар­ст­ва, ко­то­рый фак­ти­че­ски воз­глав­ля­ет пра­ви­тель­ст­во (т. н. ад­ми­ни­ст­ра­тив­ный пре­мьер).

В пар­ла­мент­ских мо­нар­хи­ях и пар­ла­мент­ских рес­пуб­ли­ках Главой правительства ста­но­вит­ся ли­дер пар­тии (коа­ли­ции пар­тий), ко­то­рая по­лу­чи­ла боль­шин­ст­во мест на вы­бо­рах в ниж­нюю па­ла­ту пар­ла­мен­та. В та­ких слу­ча­ях на­зна­че­ние пре­мьер-ми­ни­ст­ра яв­ля­ет­ся фор­маль­ным: гла­ва го­су­дар­ст­ва лишь под­пи­сы­ва­ет пра­во­вой акт о на­зна­че­нии Главы правительства и ми­ни­ст­ров, спи­сок ко­то­рых ему пред­став­ля­ет ли­дер пар­ла­мент­ско­го боль­шин­ст­ва. В не­ко­то­рых пар­ла­мент­ских рес­пуб­ли­ках (Гер­ма­ния и др.) гла­ва го­су­дар­ст­ва на­зна­ча­ет толь­ко Главу правительства, а ми­ни­ст­ров на­зна­ча­ет са­мо­стоя­тель­но пред­се­да­тель пра­ви­тель­ст­ва.

В сме­шан­ных пре­зи­дент­ско-пар­ла­мент­ских и пар­ла­мент­ско-пре­зи­дент­ских рес­пуб­ли­ках (Бе­ло­рус­сия и др.) Главу правительства на­зна­ча­ет пре­зи­дент, но с со­гла­сия пар­ла­мен­та или его ниж­ней па­ла­ты. Глава правительства пред­се­да­тель­ст­ву­ет в кол­ле­гии пра­ви­тель­ст­ва, ор­га­ни­зу­ет его за­се­да­ния, оп­ре­де­ля­ет по­ве­ст­ку дня, да­ёт по­ру­че­ния ми­ни­ст­рам и кон­тро­ли­ру­ет их ра­бо­ту. Пре­зи­дент мо­жет пред­се­да­тель­ст­во­вать на лю­бых за­се­да­ни­ях пра­ви­тель­ст­ва, но на прак­ти­ке де­ла­ет это очень ред­ко.

Ес­ли в СМ соз­дан уз­кий ор­ган - пре­зи­ди­ум, бю­ро пра­ви­тель­ст­ва, пред­се­да­тель пра­ви­тель­ст­ва пред­се­да­тель­ст­ву­ет и на его за­се­да­ни­ях. Пред­се­да­тель пра­ви­тель­ст­ва мо­жет воз­глав­лять различные ко­ми­те­ты, ко­мис­сии, со­ве­ты (по во­про­сам фи­нан­со­вой по­ли­ти­ки, обо­ро­ны и др.).

В по­лу­аб­со­лют­ных и дуа­ли­стических мо­нар­хи­ях , в пре­зи­дент­ских рес­пуб­ли­ках (там, где есть ад­ми­ни­ст­ра­тив­ный пре­мьер) Глава правительства (и пра­ви­тель­ст­во в це­лом) не­сёт от­вет­ст­вен­ность толь­ко пе­ред гла­вой го­су­дар­ст­ва и не от­ве­ча­ет пе­ред пар­ла­мен­том, во­тум не­до­ве­рия пра­ви­тель­ст­ву не­воз­мо­жен. В пар­ла­мент­ских мо­нар­хи­ях и рес­пуб­ли­ках Глава правительства (и пра­ви­тель­ст­во в це­лом) не­сёт от­вет­ст­вен­ность пе­ред пар­ла­мен­том (обыч­но - пе­ред ниж­ней па­ла­той), но не пе­ред гла­вой го­су­дар­ст­ва. В сме­шан­ных рес­пуб­ли­ках Глава правительства (и пра­ви­тель­ст­во) не­сёт от­вет­ст­вен­ность и пе­ред пар­ла­мен­том, и пе­ред гла­вой го­су­дар­ст­ва (и тот, и дру­гой мо­гут уво­лить его в от­став­ку), но на прак­ти­ке роль пре­зи­ден­та зна­чи­тель­нее. Пред­се­да­тель пра­ви­тель­ст­ва и сам мо­жет по­дать в от­став­ку. Он не­сёт уго­лов­ную от­вет­ст­вен­ность в ка­че­ст­ве долж­но­ст­но­го ли­ца за на­ру­ше­ние кон­сти­ту­ции и за­ко­нов при ис­пол­не­нии слу­жеб­ных обя­зан­но­стей (за об­ще­уго­лов­ные пре­ступ­ле­ния он не­сёт от­вет­ст­вен­ность как обыч­ный гра­ж­да­нин, хо­тя су­дить его дол­жен, как пра­ви­ло, осо­бый суд); не­сёт административную от­вет­ст­вен­ность за административные пра­во­на­ру­ше­ния; дис­ци­п­ли­нар­ную от­вет­ст­вен­ность за на­ру­ше­ния по служ­бе; гра­ж­дан­ско-пра­во­вую от­вет­ст­вен­ность за при­чи­не­ние ущер­ба свои­ми не­за­кон­ны­ми дей­ст­вия­ми. Пра­во­вые ак­ты Главы правительства (и пра­ви­тель­ст­ва в це­лом) яв­ля­ют­ся под­за­кон­ны­ми, они долж­ны со­от­вет­ст­во­вать кон­сти­ту­ции и за­ко­нам го­су­дар­ст­ва.

В Российской Фе­де­ра­ции Пред­се­да­тель Пра­ви­тель­ст­ва РФ на­зна­ча­ет­ся Пре­зи­ден­том РФ с со­гла­сия Государственной ду­мы и осу­ще­ст­в­ля­ет при­мер­но те же функ­ции, об­ла­да­ет в основном та­ки­ми же пол­но­мо­чия­ми, как и пре­мьер-ми­нистр в сме­шан­ной пре­зи­дент­ско-пар­ла­мент­ской рес­пуб­ли­ке.

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