ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА
ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА - руководитель высшего коллегиального органа исполнительной власти в государстве или его самоуправляющейся части (председатель СМ, премьер-министр, государственный министр, председатель Государственного совета и др.).
Юридически Глава правительства назначается на должность главой государства (монархом, президентом). В полуабсолютных (Саудовская Аравия и др.) и дуалистических (Иордания и др.) монархиях король назначает Главу правительства по своему усмотрению, часто из числа своих родственников. В классических президентских республиках (США, Бразилия и др.), где правительства как коллегиального органа нет, роль премьер-министра выполняет президент республики. В тех президентских республиках, где есть правительство (некоторые страны Латинской Америки, арабские государства), председатель правительства также назначается главой государства (президентом) по своему усмотрению, но действует такой Глава правительства по поручению и с ведома главы государства, который фактически возглавляет правительство (т. н. административный премьер).
В парламентских монархиях и парламентских республиках Главой правительства становится лидер партии (коалиции партий), которая получила большинство мест на выборах в нижнюю палату парламента. В таких случаях назначение премьер-министра является формальным: глава государства лишь подписывает правовой акт о назначении Главы правительства и министров, список которых ему представляет лидер парламентского большинства. В некоторых парламентских республиках (Германия и др.) глава государства назначает только Главу правительства, а министров назначает самостоятельно председатель правительства.
В смешанных президентско-парламентских и парламентско-президентских республиках (Белоруссия и др.) Главу правительства назначает президент, но с согласия парламента или его нижней палаты. Глава правительства председательствует в коллегии правительства, организует его заседания, определяет повестку дня, даёт поручения министрам и контролирует их работу. Президент может председательствовать на любых заседаниях правительства, но на практике делает это очень редко.
Если в СМ создан узкий орган - президиум, бюро правительства, председатель правительства председательствует и на его заседаниях. Председатель правительства может возглавлять различные комитеты, комиссии, советы (по вопросам финансовой политики, обороны и др.).
В полуабсолютных и дуалистических монархиях, в президентских республиках (там, где есть административный премьер) Глава правительства (и правительство в целом) несёт ответственность только перед главой государства и не отвечает перед парламентом, вотум недоверия правительству невозможен. В парламентских монархиях и республиках Глава правительства (и правительство в целом) несёт ответственность перед парламентом (обычно - перед нижней палатой), но не перед главой государства. В смешанных республиках Глава правительства (и правительство) несёт ответственность и перед парламентом, и перед главой государства (и тот, и другой могут уволить его в отставку), но на практике роль президента значительнее. Председатель правительства и сам может подать в отставку. Он несёт уголовную ответственность в качестве должностного лица за нарушение конституции и законов при исполнении служебных обязанностей (за общеуголовные преступления он несёт ответственность как обычный гражданин, хотя судить его должен, как правило, особый суд); несёт административную ответственность за административные правонарушения; дисциплинарную ответственность за нарушения по службе; гражданско-правовую ответственность за причинение ущерба своими незаконными действиями. Правовые акты Главы правительства (и правительства в целом) являются подзаконными, они должны соответствовать конституции и законам государства.
В Российской Федерации Председатель Правительства РФ назначается Президентом РФ с согласия Государственной думы и осуществляет примерно те же функции, обладает в основном такими же полномочиями, как и премьер-министр в смешанной президентско-парламентской республике.