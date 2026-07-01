ГЛАВА ГОСУДАРСТВА
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА - высшее должностное лицо, которому принадлежит верховная государственная власть и которое представляет государство в отношениях внутри страны и на международной арене.
В подавляющем большинстве стран Глава государства - единоличный институт (монарх, президент) и лишь в некоторых странах коллегиальный (совет эмиров, президентский совет, государственный совет) высший орган государства. В большинстве стран Глава государства - выборный президент; в некоторых странах - монарх (император, король, султан, эмир), власть которого передаётся по наследству.
Президент избирается на срок от 4 до 7 лет с правом переизбрания. В некоторых странах число переизбраний не ограничено (Египет, Сирия), в других он может быть избран только на один срок (Мексика). Президентом может быть избран любой гражданин, соответствующий избирательным требованиям: возраст не ниже определённого законом, обладание всеми гражданскими и политическими правами, проживание в стране определённое число лет и др. Применяются различные способы избрания Главы государства: населением (Бразилия, Франция и др.), парламентом (Венгрия, Турция и др.), специально создаваемой для этого избирательной коллегией (Германия, Индия), выборщиками (США). Полномочия президента зависят от формы правления. Президент, как правило, осуществляет руководство внешней политикой государства, ведёт переговоры и подписывает международные договоры, ратификационные грамоты, принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нём дипломатических представителей; является Верховным главнокомандующим вооруженными силами; решает вопросы гражданства, награждает государственными наградами, осуществляет помилование.
В президентской республике (Мексика, США) Глава государства самостоятельно осуществляет свои полномочия. В смешанной президентско-парламентской (Россия) и парламентской (Германия, Италия) республиках он осуществляет свои полномочия при участии правительства и парламента, оставаясь при этом ключевым институтом в системе государственной власти.
При любой форме правления президент несёт ответственность за свои действия. Процедура привлечения к ответственности может привести к отрешению президента от должности парламентом и преданию его суду. В некоторых государствах парламент принимает только обвинительное заключение, а решение об отстранении президента от должности принимает конституционный суд (Германия) и др.
Монарх наследует пост Главы государства (исключение составляет Малайзия, где монарх избирается султанами субъектов федерации). Существуют различные способы престолонаследия: салический (наследуют только сыновья по праву первородства), кастильский (сын имеет преимущество перед дочерью, даже если она старше), скандинавский (сыновья и дочери имеют равные права), мусульманский (наследника определяет семейный совет), австрийский (женщины могут стать монархами при определённых условиях), наследование по обычному праву (наследника престола определяет совет племенных вождей из сыновей покойного).
Полномочия монарха зависят от формы правления. В абсолютных и полуабсолютных монархиях (некоторые страны мусульманского мира) монарх самостоятельно управляет страной, является верховным судьёй и религизным главой. В дуалистических монархиях (Иордания, Кувейт) власть монарха ограничивает парламент, но он имеет право вето; кроме того, назначает министров. В парламентских монархиях (Великобритания, Япония, Испания) монарх реальных полномочий не имеет, страной управляет правительство, созданное партией, победившей на парламентских выборах. Оформление вступления на престол во многих странах связано с особым обрядом коронации. Парламент ежегодно выдаёт монарху определённую сумму из государственного бюджета для содержания двора монарха и членов его семьи. Монарх - лицо неприкосновенное, юридической ответственности за свои действия не несёт, поэтому исторически отстранение от власти монарха связано с государственными переворотами и революциями. Если монарх является малолетним или по иным причинам длительное время не может осуществлять свои полномочия, назначается регент или регентский совет.
В Российской Федерации Главой государства является Президент РФ (смотри в статье Президент).