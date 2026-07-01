ГЛАВА ГОСУДАРСТВА

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА - высшее должностное лицо, которому принадлежит верховная государственная власть и которое представляет государство в отношениях внутри страны и на международной арене.

В по­дав­ляю­щем боль­шин­ст­ве стран Глава государства - еди­но­лич­ный ин­сти­тут (мо­нарх, пре­зи­дент) и лишь в не­ко­то­рых стра­нах кол­ле­ги­аль­ный (со­вет эми­ров, пре­зи­дент­ский со­вет, государственный со­вет) выс­ший ор­ган го­су­дар­ст­ва. В боль­шин­ст­ве стран Глава государства - вы­бор­ный пре­зи­дент; в не­ко­то­рых стра­нах - мо­нарх (им­пе­ра­тор, ко­роль, сул­тан, эмир), власть ко­то­ро­го пе­ре­да­ёт­ся по на­след­ст­ву.

Пре­зи­дент из­би­ра­ет­ся на срок от 4 до 7 лет с пра­вом пе­ре­из­бра­ния. В не­ко­то­рых стра­нах чис­ло пе­ре­из­бра­ний не ог­ра­ни­че­но (Еги­пет, Си­рия), в дру­гих он мо­жет быть из­бран толь­ко на один срок (Мек­си­ка). Пре­зи­ден­том мо­жет быть из­бран лю­бой гра­ж­да­нин, со­от­вет­ст­вую­щий из­би­ра­тель­ным тре­бо­ва­ни­ям: воз­раст не ни­же оп­ре­де­лён­но­го за­ко­ном, об­ла­да­ние все­ми гражданскими и по­ли­тическими пра­ва­ми, про­жи­ва­ние в стра­не оп­ре­де­лён­ное чис­ло лет и др. При­ме­ня­ют­ся различные спо­со­бы из­бра­ния Главы государства: на­се­ле­ни­ем (Бра­зи­лия, Фран­ция и др.), пар­ла­мен­том (Венг­рия, Тур­ция и др.), спе­ци­аль­но соз­да­вае­мой для это­го из­би­ра­тель­ной кол­ле­ги­ей (Гер­ма­ния, Ин­дия), вы­бор­щи­ка­ми (США). Пол­но­мо­чия пре­зи­ден­та за­ви­сят от фор­мы прав­ле­ния. Пре­зи­дент, как пра­ви­ло, осу­ще­ст­в­ля­ет ру­ко­во­дство внеш­ней по­ли­ти­кой го­су­дар­ст­ва, ве­дёт пе­ре­го­во­ры и под­пи­сы­ва­ет ме­ж­ду­народные до­го­во­ры, ра­ти­фи­ка­ци­он­ные гра­мо­ты, при­ни­ма­ет ве­ри­тель­ные и от­зыв­ные гра­мо­ты ак­кре­ди­туе­мых при нём ди­пло­ма­тических пред­ста­ви­те­лей; яв­ля­ет­ся Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим воо­руженными си­ла­ми; ре­ша­ет во­про­сы гра­ж­дан­ст­ва , на­гра­ж­да­ет государственными на­гра­да­ми, осу­ще­ст­в­ля­ет по­ми­ло­ва­ние.

В пре­зи­дент­ской рес­пуб­ли­ке (Мек­си­ка, США) Глава государства са­мо­стоя­тель­но осу­ще­ст­в­ля­ет свои пол­но­мо­чия. В сме­шан­ной пре­зи­дент­ско-пар­ла­мент­ской (Рос­сия) и пар­ла­мент­ской (Гер­ма­ния, Ита­лия) рес­пуб­ли­ках он осу­ще­ст­в­ля­ет свои пол­но­мо­чия при уча­стии пра­ви­тель­ст­ва и пар­ла­мен­та, ос­та­ва­ясь при этом клю­че­вым ин­сти­ту­том в сис­те­ме государствен­ной вла­сти.

При лю­бой фор­ме прав­ле­ния пре­зи­дент не­сёт от­вет­ст­вен­ность за свои дей­ст­вия. Про­це­ду­ра при­вле­че­ния к от­вет­ст­вен­но­сти мо­жет при­вес­ти к от­ре­ше­нию пре­зи­ден­та от долж­но­сти пар­ла­мен­том и пре­да­нию его су­ду. В не­ко­то­рых го­су­дар­ст­вах пар­ла­мент при­ни­ма­ет толь­ко об­ви­ни­тель­ное за­клю­че­ние, а ре­ше­ние об от­стра­не­нии пре­зи­ден­та от долж­но­сти при­ни­ма­ет кон­сти­ту­ци­он­ный суд (Гер­ма­ния) и др.

Мо­нарх на­сле­ду­ет пост Главы государства (ис­клю­че­ние со­став­ля­ет Ма­лай­зия, где мо­нарх из­би­ра­ет­ся сул­та­на­ми субъ­ек­тов фе­де­ра­ции). Су­ще­ст­ву­ют различные спо­со­бы пре­сто­ло­нас­ле­дия: са­ли­че­ский (на­сле­ду­ют толь­ко сы­но­вья по пра­ву пер­во­род­ст­ва), кас­тиль­ский (сын име­ет пре­иму­ще­ст­во пе­ред до­че­рью, да­же ес­ли она стар­ше), скан­ди­нав­ский (сы­но­вья и до­че­ри име­ют рав­ные пра­ва), му­суль­ман­ский (на­след­ни­ка оп­ре­де­ля­ет се­мей­ный со­вет), ав­ст­рий­ский (жен­щи­ны мо­гут стать мо­нар­ха­ми при оп­ре­де­лён­ных ус­ло­ви­ях), на­сле­до­ва­ние по обыч­но­му пра­ву (на­след­ни­ка пре­сто­ла оп­ре­де­ля­ет со­вет пле­мен­ных во­ж­дей из сы­но­вей по­кой­но­го).

Пол­но­мо­чия мо­нар­ха за­ви­сят от фор­мы прав­ле­ния. В аб­со­лют­ных и по­лу­аб­со­лют­ных мо­нар­хи­ях (не­ко­то­рые стра­ны му­сульманского ми­ра) мо­нарх са­мо­стоя­тель­но управ­ля­ет стра­ной, яв­ля­ет­ся вер­хов­ным судь­ёй и ре­лигизным гла­вой. В дуа­ли­сти­че­ских мо­нар­хи­ях (Иор­да­ния, Ку­вейт) власть мо­нар­ха ог­ра­ни­чи­ва­ет пар­ла­мент, но он име­ет пра­во ве­то; кро­ме то­го, на­зна­ча­ет ми­ни­ст­ров. В пар­ла­мент­ских мо­нар­хи­ях (Ве­ли­ко­бри­та­ния, Япо­ния, Ис­па­ния) мо­нарх ре­аль­ных пол­но­мо­чий не име­ет, стра­ной управ­ля­ет пра­ви­тель­ст­во, соз­дан­ное пар­ти­ей, по­бе­див­шей на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах. Оформ­ле­ние всту­п­ле­ния на пре­стол во мно­гих стра­нах свя­за­но с осо­бым об­ря­дом ко­ро­на­ции. Пар­ла­мент еже­год­но вы­да­ёт мо­нар­ху оп­ре­де­лён­ную сум­му из государственного бюд­же­та для со­дер­жа­ния дво­ра мо­нар­ха и чле­нов его се­мьи. Мо­нарх - ли­цо не­при­кос­но­вен­ное, юри­дической от­вет­ст­вен­но­сти за свои дей­ст­вия не не­сёт, по­это­му ис­то­ри­че­ски от­стра­не­ние от вла­сти мо­нар­ха свя­за­но с государственными пе­ре­во­ро­та­ми и ре­во­лю­ция­ми. Ес­ли мо­нарх яв­ля­ет­ся ма­ло­лет­ним или по иным при­чи­нам дли­тель­ное вре­мя не мо­жет осу­ще­ст­в­лять свои пол­но­мо­чия, на­зна­ча­ет­ся ре­гент или ре­гент­ский со­вет.

В Российской Фе­де­ра­ции Главой государства яв­ля­ет­ся Пре­зи­дент РФ (смотри в статье Пре­зи­дент).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)