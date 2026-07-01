ГЛАТШТЕЙН ЯКОВ

ГЛАТШТЕЙН ЯКОВ - еврейский поэт, прозаик.

Пи­сал на иди­ше. По­лу­чил тра­диционное еврейское об­ра­зо­ва­ние. В 1914 году эмиг­ри­ро­вал в США, изу­чал пра­во в университете Нью-Йор­ка. Был од­ним из ос­но­ва­те­лей литературного дви­же­ния «В се­бе» («Ин зих») и од­но­именного жур­на­ла (1920), вы­ра­жав­ших но­ва­тор­ские тен­ден­ции в по­эзии на иди­ше (об­нов­ле­ние по­этического язы­ка, экс­пе­ри­мен­ты в об­лас­ти син­так­си­са, об­ра­ще­ние к сво­бод­но­му сти­ху). Ав­тор бо­лее 10 по­этических сборников; пер­вый из них («Ян­кев Глат­штейн», 1921) при­нёс Глатштейну сла­ву. Ка­та­ст­ро­фа ев­ропейского ев­рей­ст­ва , во вре­мя ко­то­рой по­гиб­ли отец и близ­кие Глат­штейна, ста­ла глав­ной те­мой его по­эзии: стихотворение «От­цу» («Цум татн»), по­эма «Мил­лио­ны уби­тых» («Миль­он тойтн», оба 1943) и др. В про­грамм­ном стихотворении «Спо­кой­ной но­чи, мир» («А гу­те нахт, велт!», 1938) Глат­штейн от­верг ев­ропейскую куль­ту­ру ра­ди воз­вра­ще­ния в замк­ну­тый мир тра­диционной еврейской жиз­ни.

В про­зе Глат­штейна ска­за­лось влия­ние мо­дер­низ­ма : ав­то­био­гра­фические ро­ма­ны «Ко­гда Яш по­ехал» («Вэн Яш из ге­фо­рн»), «Ко­гда Яш прие­хал» («Вэн Яш из ге­ку­мн», оба 1938) о жиз­ни польских ев­ре­ев в ат­мо­сфе­ре при­бли­жаю­щей­ся ка­та­ст­ро­фы. Глат­штейн был со­ре­дак­то­ром пер­вой анг­лоя­зыч­ной ан­то­ло­гии ли­те­ра­ту­ры о хо­ло­ко­сте (1969).