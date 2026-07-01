ГЛАТШТЕЙН ЯКОВ
ГЛАТШТЕЙН ЯКОВ - еврейский поэт, прозаик.
Писал на идише. Получил традиционное еврейское образование. В 1914 году эмигрировал в США, изучал право в университете Нью-Йорка. Был одним из основателей литературного движения «В себе» («Ин зих») и одноименного журнала (1920), выражавших новаторские тенденции в поэзии на идише (обновление поэтического языка, эксперименты в области синтаксиса, обращение к свободному стиху). Автор более 10 поэтических сборников; первый из них («Янкев Глатштейн», 1921) принёс Глатштейну славу. Катастрофа европейского еврейства, во время которой погибли отец и близкие Глатштейна, стала главной темой его поэзии: стихотворение «Отцу» («Цум татн»), поэма «Миллионы убитых» («Мильон тойтн», оба 1943) и др. В программном стихотворении «Спокойной ночи, мир» («А гуте нахт, велт!», 1938) Глатштейн отверг европейскую культуру ради возвращения в замкнутый мир традиционной еврейской жизни.
В прозе Глатштейна сказалось влияние модернизма: автобиографические романы «Когда Яш поехал» («Вэн Яш из гефорн»), «Когда Яш приехал» («Вэн Яш из гекумн», оба 1938) о жизни польских евреев в атмосфере приближающейся катастрофы. Глатштейн был соредактором первой англоязычной антологии литературы о холокосте (1969).