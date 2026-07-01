ГЛАСС ФИЛИП

ГЛАСС ФИЛИП - американский композитор.

Один из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей ми­ни­ма­лиз­ма . Окон­чил Чи­каг­ский университет (1956) и Джуль­ярд­скую шко­лу (1961; ком­по­зи­цию изу­чал у У. Бер­гс­мы и В. Пер­си­кет­ти ). В 1963-1964 годах ста­жи­ро­вал­ся по тео­рии му­зы­ки и ком­по­зи­ции у Н. Бу­лан­же в Па­ри­же. По­сле зна­ком­ст­ва с Ра­ви Шан­ка­ром (но­ти­ро­вал его им­про­ви­за­ции на си­та­ре) на­чал изу­чать индийскую тра­диционную му­зы­ку. В конце 1960-х годов раз­ра­бо­тал спе­ци­фический тип ан­самб­ле­вой му­зы­ки, в ко­то­рой зву­ча­ние ка­ж­до­го ин­ст­ру­мен­та уси­ле­но че­рез мик­ро­фо­ны, ис­поль­зо­ва­на ре­пе­ти­тив­ная тех­ни­ка, функ­цио­наль­ная гар­мо­ния, рит­ми­ка близ­ка рок-му­зы­ке. До конца 1970-х годов со­чи­нял главным образом для «Ан­самб­ля Фи­ли­па Глас­са» (ор­га­ни­зо­вал его в 1968 году) и для ос­но­ван­ной им те­ат­раль­ной ком­па­нии «Mabou Mines». В 1974 году соз­дал од­но из сво­их са­мых из­вест­ных со­чи­не­ний «Му­зы­ка в 12 час­тях», где вы­сту­пил как по­сле­до­ва­тель­ный ми­ни­ма­лист. В со­труд­ни­че­ст­ве с режиссером Р. Уил­со­ном по­ста­вил эф­фект­ную ми­ни­ма­ли­ст­скую опе­ру- кан­та­ту с вир­ту­оз­ны­ми хо­ро­вы­ми во­ка­ли­за­ми и дра­ма­тическими мо­но­ло­га­ми «Эйн­штейн на пля­же» (Авинь­он, Фран­ция, 1976), ис­поль­зую­щую воз­мож­но­сти муль­ти­ме­дий­но­го те­ат­ра (све­то- и зву­ко­тех­ни­ка). Это про­из­ве­де­ние по­лу­чи­ло об­щественный ре­зо­нанс в Западной Ев­ро­пе и США и оп­ре­де­ли­ло даль­ней­шее на­прав­ле­ние дея­тель­но­сти ком­по­зи­то­ра. Впо­след­ст­вии Гласс час­то об­ра­щал­ся к опер­но­му жан­ру, пи­сал му­зы­ку к дра­ма­тичкским спек­так­лям и ки­но­филь­мам (в т. ч. к филь­мам Г. Ред­жо, Ж. Кок­то и М. Скор­се­зе).

Отой­дя от ми­ни­ма­лиз­ма, Гласс с конца 1980-х годов экс­пе­ри­мен­ти­ру­ет в рам­ках бо­лее тра­диционных тех­ник ком­по­зи­ции и жан­ров (Concerto grosso, 1992; «не­оклас­си­че­ская» Сим­фо­ния № 3, 1995). Сре­ди других со­чи­не­ний: свыше 20 опер, в т. ч. «Сатья­гра­ха» (1980, Рот­тер­дам), «Эх­на­тон» (1984, Штут­гарт), «Пу­те­ше­ст­вие» (1992, Нью-Йорк), «Ис­пра­ви­тель­ная ко­ло­ния» (по Ф. Каф­ке, 2000, Си­этл), «В ожи­да­нии вар­ва­ров» (по Дж.М. Кут­зее , 2005, Эр­фурт), 8 ба­ле­тов, 8 сим­фо­ний, ин­ст­ру­мен­таль­ные кон­цер­ты с ор­ке­ст­ром. В 2003 году Гласс со сво­им ан­самб­лем га­ст­ро­ли­ро­вал в Рос­сии.