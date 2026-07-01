ГЛАСС ФИЛИП
ГЛАСС ФИЛИП - американский композитор.
Один из крупнейших представителей минимализма. Окончил Чикагский университет (1956) и Джульярдскую школу (1961; композицию изучал у У. Бергсмы и В. Персикетти). В 1963-1964 годах стажировался по теории музыки и композиции у Н. Буланже в Париже. После знакомства с Рави Шанкаром (нотировал его импровизации на ситаре) начал изучать индийскую традиционную музыку. В конце 1960-х годов разработал специфический тип ансамблевой музыки, в которой звучание каждого инструмента усилено через микрофоны, использована репетитивная техника, функциональная гармония, ритмика близка рок-музыке. До конца 1970-х годов сочинял главным образом для «Ансамбля Филипа Гласса» (организовал его в 1968 году) и для основанной им театральной компании «Mabou Mines». В 1974 году создал одно из своих самых известных сочинений «Музыка в 12 частях», где выступил как последовательный минималист. В сотрудничестве с режиссером Р. Уилсоном поставил эффектную минималистскую оперу-кантату с виртуозными хоровыми вокализами и драматическими монологами «Эйнштейн на пляже» (Авиньон, Франция, 1976), использующую возможности мультимедийного театра (свето- и звукотехника). Это произведение получило общественный резонанс в Западной Европе и США и определило дальнейшее направление деятельности композитора. Впоследствии Гласс часто обращался к оперному жанру, писал музыку к драматичкским спектаклям и кинофильмам (в т. ч. к фильмам Г. Реджо, Ж. Кокто и М. Скорсезе).
Отойдя от минимализма, Гласс с конца 1980-х годов экспериментирует в рамках более традиционных техник композиции и жанров (Concerto grosso, 1992; «неоклассическая» Симфония № 3, 1995). Среди других сочинений: свыше 20 опер, в т. ч. «Сатьяграха» (1980, Роттердам), «Эхнатон» (1984, Штутгарт), «Путешествие» (1992, Нью-Йорк), «Исправительная колония» (по Ф. Кафке, 2000, Сиэтл), «В ожидании варваров» (по Дж.М. Кутзее, 2005, Эрфурт), 8 балетов, 8 симфоний, инструментальные концерты с оркестром. В 2003 году Гласс со своим ансамблем гастролировал в России.