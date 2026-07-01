ГЛАСНОСТЬ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

ГЛАСНОСТЬ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА - один из принципов судопроизводства, в соответствии с которым любое находящееся в производстве суда дело рассматривается в открытом судебном заседании.

В Рос­сии Гласность судебного разбирательства при­шла на сме­ну тай­но­му про­из­вод­ст­ву («кан­це­ляр­ской тай­не»), по­все­ме­ст­но гос­под­ство­вав­ше­му в су­до­про­из­вод­ст­ве до су­деб­ной ре­фор­мы 1864 года. Впер­вые прин­цип глас­но­сти по­лу­чил за­кре­п­ле­ние в Ус­та­ве гражданского су­до­про­из­вод­ст­ва и Ус­та­ве уго­лов­но­го су­до­про­из­вод­ст­ва, со­глас­но ко­то­рым до­к­лад де­ла и сло­вес­ное со­стя­за­ние тя­жу­щих­ся про­ис­хо­ди­ли в от­кры­том су­деб­ном за­се­да­нии. Прин­цип Гласности судебного разбирательства по­лу­чил за­кре­п­ле­ние в статье 11 Все­об­щей дек­ла­ра­ции прав че­ло­ве­ка (1948).

В современном российском пра­ве прин­цип глас­но­сти по­лу­чил пра­во­вое за­кре­п­ле­ние в Кон­сти­ту­ции РФ (статья 123). От­кры­тость су­деб­но­го раз­би­ра­тель­ст­ва оз­на­ча­ет, что лю­бой гра­ж­да­нин , дос­тиг­ший со­вер­шен­но­ле­тия (в т. ч. пред­ста­ви­те­ли СМИ), мо­жет при­сут­ст­во­вать в су­деб­ном за­се­да­нии при рас­смот­ре­нии кон­крет­но­го де­ла. При­сут­ст­вую­щие в су­деб­ном за­се­да­нии впра­ве фик­си­ро­вать ход су­деб­но­го раз­би­ра­тель­ст­ва (пись­мен­но или с ис­поль­зо­ва­ни­ем средств ау­дио­запи­си). Для фо­то­съём­ки и ви­део­за­пи­си су­деб­но­го раз­би­ра­тель­ст­ва, а так­же транс­ля­ции су­деб­но­го за­се­да­ния по ра­дио и те­ле­ви­де­нию не­об­хо­ди­мо раз­ре­ше­ние су­да.

Прин­цип глас­но­сти име­ет ог­ром­ное зна­че­ние для все­сто­рон­не­го, пол­но­го и объ­ек­тив­но­го рас­смот­ре­ния де­ла. Прин­цип глас­но­сти тес­но свя­зан с другими прин­ци­па­ми су­до­про­из­вод­ст­ва. Глас­ное су­деб­ное раз­би­ра­тель­ст­во не­мыс­ли­мо без дей­ст­вия прин­ци­па уст­нос­ти, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым все ма­те­риа­лы де­ла ог­ла­ша­ют­ся в су­деб­ном за­се­да­нии. Га­ран­ти­ей прин­ци­па глас­но­сти су­деб­но­го раз­би­ра­тель­ст­ва яв­ля­ет­ся не­за­ви­си­мость су­дей, рас­смат­ри­ваю­щих де­ло, от какого-либо влия­ния со сто­ро­ны других лиц и под­чи­не­ние их толь­ко за­ко­ну. Толь­ко в от­кры­том су­деб­ном за­се­да­нии воз­мож­но под­лин­ное со­стя­за­ние сто­рон. Слу­ша­ние де­ла в за­кры­том су­деб­ном за­се­да­нии до­пус­ка­ет­ся лишь в слу­ча­ях, ус­та­нов­лен­ных за­ко­ном, с со­блю­де­ни­ем всех пра­вил су­до­про­из­вод­ст­ва. За­кры­тое су­деб­ное за­се­да­ние про­во­дит­ся су­дом в при­сут­ст­вии лиц, уча­ст­вую­щих в де­ле, их пред­ста­ви­те­лей, а в не­об­хо­ди­мых слу­ча­ях так­же сви­де­те­лей, экс­пер­тов, спе­циа­ли­стов, пе­ре­во­дчи­ков.

Так, в по­ряд­ке гражданского су­до­про­из­вод­ст­ва в за­кры­том су­деб­ном за­се­да­нии под­ле­жат рас­смот­ре­нию де­ла, со­дер­жа­щие све­де­ния, со­став­ляю­щие государственную тай­ну , тай­ну усы­нов­ле­ния (удо­че­ре­ния) ре­бён­ка, а так­же другие де­ла, пре­ду­смот­рен­ные фе­де­раль­ным за­ко­ном. По хо­да­тай­ст­ву лиц, уча­ст­вую­щих в де­ле, до­пус­ка­ет­ся рас­смот­ре­ние в за­кры­том су­деб­ном раз­би­ра­тель­ст­ве дел, свя­зан­ных с со­хра­не­ни­ем ком­мер­че­ской или иной ох­ра­няе­мой за­ко­ном тай­ны, не­при­кос­но­вен­но­стью ча­ст­ной жиз­ни гра­ж­дан или ины­ми об­стоя­тель­ст­ва­ми, глас­ное об­су­ж­де­ние ко­то­рых спо­соб­но по­ме­шать пра­виль­но­му раз­би­ра­тель­ст­ву де­ла ли­бо по­влечь за со­бой раз­гла­ше­ние ука­зан­ных тайн или на­ру­ше­ние прав и за­кон­ных ин­те­ре­сов гра­ж­дан. Ре­ше­ние су­да, в т. ч. вы­не­сен­ное в за­кры­том су­деб­ном за­се­да­нии, объ­яв­ля­ет­ся пуб­лич­но, за ис­клю­че­ни­ем слу­ча­ев, ес­ли та­кое объ­яв­ле­ние ре­ше­ния за­тра­ги­ва­ет пра­ва и за­кон­ные ин­те­ре­сы не­со­вер­шен­но­лет­них .

В по­ряд­ке уго­лов­но­го су­до­про­из­вод­ст­ва за­кры­тое су­деб­ное за­се­да­ние до­пус­ка­ет­ся на ос­но­ва­нии оп­ре­де­ле­ния или по­ста­нов­ле­ния су­да в слу­ча­ях, ко­гда это не­об­хо­ди­мо для ох­ра­ны государственной тай­ны; кро­ме то­го, по мо­ти­ви­ро­ван­но­му оп­ре­де­ле­нию су­да по де­лам о пре­сту­п­ле­ни­ях лиц, не дос­тиг­ших 16 лет, по де­лам о по­ло­вых пре­сту­п­ле­ни­ях, а так­же по другим де­лам в це­лях пре­дот­вра­ще­ния раз­гла­ше­ния све­де­ний об ин­тим­ных сто­ро­нах жиз­ни уча­ст­вую­щих в де­ле лиц или для обес­пе­че­ния безо­пас­но­сти уча­ст­ни­ков су­деб­но­го раз­би­ра­тель­ст­ва. При­го­вор во всех слу­ча­ях про­воз­гла­ша­ет­ся пуб­лич­но.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)