ГЛАСНОСТЬ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
ГЛАСНОСТЬ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА - один из принципов судопроизводства, в соответствии с которым любое находящееся в производстве суда дело рассматривается в открытом судебном заседании.
В России Гласность судебного разбирательства пришла на смену тайному производству («канцелярской тайне»), повсеместно господствовавшему в судопроизводстве до судебной реформы 1864 года. Впервые принцип гласности получил закрепление в Уставе гражданского судопроизводства и Уставе уголовного судопроизводства, согласно которым доклад дела и словесное состязание тяжущихся происходили в открытом судебном заседании. Принцип Гласности судебного разбирательства получил закрепление в статье 11 Всеобщей декларации прав человека (1948).
В современном российском праве принцип гласности получил правовое закрепление в Конституции РФ (статья 123). Открытость судебного разбирательства означает, что любой гражданин, достигший совершеннолетия (в т. ч. представители СМИ), может присутствовать в судебном заседании при рассмотрении конкретного дела. Присутствующие в судебном заседании вправе фиксировать ход судебного разбирательства (письменно или с использованием средств аудиозаписи). Для фотосъёмки и видеозаписи судебного разбирательства, а также трансляции судебного заседания по радио и телевидению необходимо разрешение суда.
Принцип гласности имеет огромное значение для всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела. Принцип гласности тесно связан с другими принципами судопроизводства. Гласное судебное разбирательство немыслимо без действия принципа устности, в соответствии с которым все материалы дела оглашаются в судебном заседании. Гарантией принципа гласности судебного разбирательства является независимость судей, рассматривающих дело, от какого-либо влияния со стороны других лиц и подчинение их только закону. Только в открытом судебном заседании возможно подлинное состязание сторон. Слушание дела в закрытом судебном заседании допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением всех правил судопроизводства. Закрытое судебное заседание проводится судом в присутствии лиц, участвующих в деле, их представителей, а в необходимых случаях также свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков.
Так, в порядке гражданского судопроизводства в закрытом судебном заседании подлежат рассмотрению дела, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, тайну усыновления (удочерения) ребёнка, а также другие дела, предусмотренные федеральным законом. По ходатайству лиц, участвующих в деле, допускается рассмотрение в закрытом судебном разбирательстве дел, связанных с сохранением коммерческой или иной охраняемой законом тайны, неприкосновенностью частной жизни граждан или иными обстоятельствами, гласное обсуждение которых способно помешать правильному разбирательству дела либо повлечь за собой разглашение указанных тайн или нарушение прав и законных интересов граждан. Решение суда, в т. ч. вынесенное в закрытом судебном заседании, объявляется публично, за исключением случаев, если такое объявление решения затрагивает права и законные интересы несовершеннолетних.
В порядке уголовного судопроизводства закрытое судебное заседание допускается на основании определения или постановления суда в случаях, когда это необходимо для охраны государственной тайны; кроме того, по мотивированному определению суда по делам о преступлениях лиц, не достигших 16 лет, по делам о половых преступлениях, а также по другим делам в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц или для обеспечения безопасности участников судебного разбирательства. Приговор во всех случаях провозглашается публично.