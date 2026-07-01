ГЛАРЕАН ГЕНРИХ
ГЛАРЕАН ГЕНРИХ - швейцарский музыкальный теоретик.
В 1510 году окончил Кёльнский университет, где изучал философию, богословие, математику и музыку; среди его учителей - богослов и музыкальный теоретик Иоганн Коклей. За поэтический панегирик в адрес Максимилиана I Габсбурга удостоился императорских наград, в т. ч. лаврового венка (1512). Был дружен с Эразмом Роттердамским, который оказал сильнейшее влияние на мировоззрение Глареана, в т. ч. определил характер его восприятия античности. С 1529 года профессор поэтики (позднее также богословия) во Фрайбургском университете.
Среди трудов Глареана (всего около 20, в т. ч. «Введение в музыку», 1516) особенно знаменит трактат «Додекахорд» (в перевод с греческого языка «Двенадцатиструнник», 1539, издан в 1547 году), содержащий в т. ч. учение о ладах. Ссылаясь на античных музыкальных теоретиков (важнейшим авторитетом для Глареана был Боэций), добавил к 8 традиционным церковным ладам (тонам) ещё 4: ионийский автентический (по свидетельству Глареана, самый распространённый в современной ему музыке), ионийский плагальный, эолийский автентический, эолийский плагальный. Новаторской была попытка Глареана распространить теорию 12 ладов не только на одноголосный хорал (cantus planus), но и на многоголосие; нередко он рассматривал высотную структуру многоголосного целого как сумму нескольких ладов (в современной терминологии - полиладовость). Новая систематика ладов закрепилась в музыкальной теории (у Дж. Царлино и др.) и оказала влияние на инструментальное творчество композиторов эпохи Возрождения (так, К. Меруло, А. и Дж. Габриели писали токкаты и ричеркары во всех 12 ладах).