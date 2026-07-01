ГЛАРЕАН ГЕНРИХ

ГЛАРЕАН ГЕНРИХ - швейцарский музыкальный теоретик.

В 1510 году окон­чил Кёльн­ский университет , где изу­чал фи­ло­со­фию, бо­го­сло­вие, ма­те­ма­ти­ку и му­зы­ку; сре­ди его учи­те­лей - бо­го­слов и музыкальный тео­ре­тик Ио­ганн Кок­лей. За по­этический па­не­ги­рик в ад­рес Мак­си­ми­лиа­на I Габс­бур­га удо­сто­ил­ся императорских на­град, в т. ч. лав­ро­во­го вен­ка (1512). Был дру­жен с Эраз­мом Рот­тер­дам­ским, ко­то­рый ока­зал силь­ней­шее влия­ние на ми­ро­воз­зре­ние Глареана, в т. ч. оп­ре­де­лил ха­рак­тер его вос­при­ятия ан­тич­но­сти. С 1529 года профессор по­эти­ки (позд­нее так­же бо­го­сло­вия) во Фрай­бург­ском университете.

Сре­ди тру­дов Глареана (все­го около 20, в т. ч. «Вве­де­ние в му­зы­ку», 1516) осо­бен­но зна­ме­нит трак­тат «До­де­ка­хорд» (в перевод с греческого языка «Две­на­дца­ти­ст­рун­ник», 1539, издан в 1547 году), со­дер­жа­щий в т. ч. уче­ние о ла­дах. Ссы­ла­ясь на ан­тич­ных музыкальных тео­ре­ти­ков (важ­ней­шим ав­то­ри­те­том для Глареана был Бо­эций), до­ба­вил к 8 тра­диционным цер­ков­ным ла­дам (то­нам) ещё 4: ио­ний­ский ав­тен­ти­че­ский (по сви­де­тель­ст­ву Глареана, са­мый рас­про­стра­нён­ный в современной ему му­зы­ке), ио­ний­ский пла­галь­ный, эо­лий­ский ав­тен­ти­че­ский, эо­лий­ский пла­галь­ный. Но­ва­тор­ской бы­ла по­пыт­ка Глареана рас­про­стра­нить тео­рию 12 ла­дов не толь­ко на од­но­го­лос­ный хо­рал (cantus pla­nus), но и на мно­го­го­ло­сие; не­ред­ко он рас­смат­ри­вал вы­сот­ную струк­ту­ру мно­го­го­лос­но­го це­ло­го как сум­му не­сколь­ких ла­дов (в современной тер­ми­но­ло­гии - по­ли­ла­до­вость). Но­вая сис­те­ма­ти­ка ла­дов за­кре­пи­лась в музыкальной тео­рии (у Дж. Цар­ли­но и др.) и ока­за­ла влия­ние на ин­ст­ру­мен­таль­ное твор­че­ст­во ком­по­зи­то­ров эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния (так, К. Ме­ру­ло, А. и Дж. Габ­рие­ли пи­са­ли ток­ка­ты и ри­чер­ка­ры во всех 12 ла­дах).