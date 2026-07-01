Глаголица

Глаго`лица — одна из двух древнейших славянских азбук. По буквенному составу почти совпадала с кириллицей. Из 40 глаголических букв 39 служили для передачи тех же звуков, что и буквы кириллицы, лишь одна — «дервь» — предназначалась для передачи мягкого «г», отсутствовавшего в кириллице, но в Г. не было кириллических «пси», «кси», а также йотированных. Форма букв — нарочито усложненная, изобилующая петельками, завитками, крючками, но в основе большинства легко угадывается сходство с аналогичными буквами кириллицы. В особенности велико сходство букв, созданных для передачи специфически славянских звуков («живете», «червь», «шта» и др.); в обеих азбуках буквы «шта», «ук», «еры» представляют собой лигатуры из других букв. Одинаковыми были в Г. и кириллице названия букв. Отличия, помимо усложненной формы, наблюдаются в цифровых значениях: в Г. все первые 28 букв подряд имели цифровое значение. Тем не менее, взаимозависимость двух азбук очевидна. Древнейшие рукописи, написанные Г., и памятники письменности на кириллице известны приблизительно с одного времени (X в.). Большинство современных ученых склоняются к мысли, что Кирилл (Константин, см. Кирилл и Мефодий) изобрел не кириллицу, а Г.: известны рукописи (палимпсесты), где поверх стертого глаголического текста нанесен кириллический; язык древнейших глаголических памятников более архаичен; глаголические рукописи изобилуют моравизмами и латинизмами, что связывает их с местами, где вели проповедническую деятельность Кирилл и Мефодий; древнейшие же кириллические памятники связаны с восточной частью Балканского п-ова, где проповедовали их ученики. Хотя сохранившиеся тексты житий Кирилла и Мефодия написаны кириллицей, ошибки в датах и числах, соответствующие цифровой системе Г., говорят о том, что протографы житий были написаны Г. Наконец, последние исследования показывают, что Г. наиболее полно отражала произношение славян тех земель, где проповедовали Кирилл и Мефодий. Лит.: Истрин В. А. 1100 лет славянской азбуки. М., 1963; Карский Е. Ф. Славянская кирилловская палеография . 2-е изд. М., 1979; Бернш- тейн С. Б. Константин-философ и Мефодий. М., 1984; Сказания о начале славянской письменности / Вступ. статья, перевод и комм. Б. Н. Флори. 2-е изд. СПб., 2000; Уханова Е. В. У истоков славянской письменности. М., 1998; Glagolitica. Zum Ursprung der slavischen Scriftkultur / Hrsg. von Н. Miklas. Vienna, 2000.