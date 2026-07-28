ГЛАГОЛЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Василий Васильевич Глаголев родился 21 февраля (по новому стилю — 4 марта) 1896 года в Калуге в семье врача. Окончил начальную школу и реальное училище.

В марте 1916 года Глаголев был призван на службу в Русскую императорскую армию и направлен на фронт Первой мировой войны . Воевал старшим фейерверкером 1-й Сибирской артиллерийской бригады 10-й армии Западного фронта. После Октябрьской революции и роспуска старой армии Глаголев переехал в город Алексин Тульской губернии. Работал в охране железнодорожного моста.

В августе 1918 года Глаголев добровольцем поступил на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . Участвовал в боях Гражданской войны , будучи красноармейцем в различных кавалерийских полках, сражался против белоказачьих формирований. Дважды тяжело заболевал, лечился в госпиталях. С июня 1920 года Глаголев служил старшиной эскадрона в различных кавалерийских полках, активно участвовал в установлении Советской власти на Северном Кавказе.

После окончания Гражданской войны Глаголев продолжил службу в Красной Армии. В 1921 году он окончил 3-е Бакинские командные курсы, после чего служил на командных должностях в различных кавалерийских частях. В 1926 и 1931 году оканчивал кавалерийские курсы усовершенствования командного состава. В августе 1939 года Глаголев был назначен командиром 157-й стрелковой дивизии, впоследствии командовал 42-й отдельной кавалерийской дивизии Северо-Кавказского военного округа. В 1941 году он окончил Высшие академические курсы при Военной академии имени М. В. Фрунзе.

С января 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны . Участвовал в боях на Крымском полуострове. С февраля 1942 года Глаголев служил командиром 73-й стрелковой дивизии. Во главе её он участвовал в боях на Дону. Дивизия Глаголева попала в окружение в районе города Миллерово Ростовской области и с большими потерями сумела прорваться. В октябре 1942 года он был назначен командиром 176-й стрелковой дивизии. Участвовал в битве за Кавказ , в том числе в обороне Моздока и Орджоникидзе, и контрнаступлении советских войск. В ходе этих операций показал себя грамотным и опытным командиром.

В ноябре 1942 года Глаголев, как один из лучших командиров дивизий, был выдвинут на должность командира 10-го гвардейского стрелкового корпуса. 27 января 1943 года ему было присвоено звание генерал-майора. В феврале 1943 года он стал командующим 9-й, а месяц спустя — 46-й армиями. Участвовал в освобождении Украинской ССР. Особо 46-я армия под командованием Глаголева отличилась в период битвы за Днепр . Форсировав в конце сентября 1943 года Днепр, армия захватила, удержала и расширила плацдарм на его западном берегу. Прорвав немецкую оборону, армейские части во взаимодействии с другими частями освободили города Днепродзержинск и Днепропетровск. 27 октября 1943 года Глаголеву было присвоено звание генерал-лейтенанта.

В мае 1944 года Глаголев был назначен на должность командующего 31-й армией. Участвовал в освобождении Белоруссии, в том числе Орши, Борисова, Минска, Гродно; боях в Восточной Пруссии. 15 июля 1944 года ему было присвоено звание генерал-полковника. С января 1945 года командовал 9-й гвардейской армией, которая под его командованием успешно действовала во время освобождения Австрии и Чехословакии.

После окончания войны Глаголев продолжил службу в Советской Армии. С апреля 1946 года он командовал Воздушно-десантным войсками. В том же году он был избран депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва. Скоропостижно скончался от сердечного приступа на военных учениях под городом Белая Церковь 21 сентября 1947 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.