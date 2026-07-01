ГЛАГОЛЕВ СЕРГИЙ АНДРЕЕВИЧ

ГЛАГОЛЕВ СЕРГИЙ АНДРЕЕВИЧ - протоиерей, духовный композитор.

Сын православного регента, впоследствии протоиерея Андрея Глаголева. В Кливленде (штат Огайо), куда семья переехала из Гэри, Глаголев начал петь в церковном хоре в возрасте 7-8 лет, а с 13 лет стал управлять хором в храме святого архангела Михаила в Питтсбурге, куда его отец был назначен после рукоположения во иерея. В 1946 году Глаголев поступил в Оберлин-колледж в Огайо, где наряду с подготовительными курсами для морских офицеров занимался музыкой. В 1948 году перешел в Свято-Владимирскую духовную семинарию в Нью-Йорке, а также продолжил занятия на музыкально-педагогическом факультете Нью-Йоркского университета, который окончил в 1949 году. В этот период Глаголев был близко знаком с А.Т. Гречаниновым , жившим в Нью-Йорке, и часто обменивался с ним мыслями по поводу сочинения духовной музыки.

По окончании семинарии и университета Глаголев был определен в Детройт, где управлял хором и преподавал в приходской школе при соборе святых апостолов Петра и Павла. В 1951 году он был рукоположен во диакона, а в 1952 году - во иерея. В 1953 году, после скоропостижной кончины отца, Глаголев был переведен на приход в Лорейне (штат Огайо), где служил отец, а год спустя был послан окормлять новый миссионерский приход в Энсино-Тарзане (ныне в черте Лос-Анджелеса), куда переселялись потомки эмигрантов славянского происхождения из их первоначальных поселений на востоке Америки.

В 1954-1974 годах Глаголев служил на приходе святого Иннокентия в Тарзане, в 1974-1977 годах - в Свято-Троицком соборе в Сан-Франциско, в 1978-1981 годах - в церкви Святой Троицы в Ист-Медоу, пригороде Нью-Йорка. С начала 50-х годов в приходах Православной Церкви в Америке (бывшей Американской Митрополии) начал применяться английский язык. В связи с пастырским служением в Калифорнии началась композиторская деятельность Глаголева: поскольку богослужения велись на английском языке, а нот не существовало, он либо адаптировал, либо сочинял песнопения для приходского хора, которым руководил, с учетом специфики английского языка. После переезда на восток Америки с 1981 по 1990 годы Глаголев преподавал историю и теорию церковного пения в Свято-Владимирской и Свято-Тихоновской семинариях. В 1981 году митрополит Феодосий назначил Глаголева директором Общества попечителей Православной Церкви в Америке, что дало ему возможность путешествовать по стране и участвовать в семинарах по церковному пению; за 9 лет Глаголеву довелось провести около 50 таких семинаров. Для исполнения на семинарах Глаголев также сочинял духовно-музыкальные произведения.

Композиторский стиль Глаголева характеризуется живой связью слова с музыкой. В его произведениях слышатся отголоски произведений русских церковных композиторов «московской» школы - П.Г. Чеснокова, В.С. Калинникова , А.Д. Кастальского, Гречанинова, чью духовную музыку он хорошо знал, любил и считал образцовой для православного богослужения. В общей сложности Глаголев написал более 100 духовно-музыкальных сочинений и переложений (знаменного, киевского и карпаторосского и других распевов), включая песнопения всенощной, 2 литургии и песнопения из различных праздничных и великопостных служб. В связи с 50-летним юбилеем посвящения Глаголева в священнический сан 52 его произведения опубликованы в сборнике: Father Sergei Glagolev. Selected Orthodox Choral Works. Felton (Calif.), 2002. Vol. 1. (Orthodox Liturgical Singing in America). Большинство из них записано на компакт-диске «Lay Aside All Earthly Cares» (Всякое ныне житейское отложим попечение; 2005) хором Капелла Романа (Портленд, штат Орегон) под управлением В. Морозана. Глаголеву также принадлежит несколько статей о церковном пении, среди них: An Introduction to the Interpretation of Liturgical Music [Интерпретация литург. музыки: предв. понятия]. Pt. 1-2 // Orthodox Church Music. 1983. N 1; 1985. N 2; Some Personal Thoughts on the Composition of Liturgical Music [Несколько мыслей по поводу сочинения литургической музыки] // Jacob's Well. 1997. Spring/Summer (электронный ресурс: http://www.jacwell.org/Liturgical%20Music/1997-SPRING-Glagolev.htm).