ГЛАГОЛЕВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ

ГЛАГОЛЕВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ - протоиерей, регент, автор обработок и издатель православных песнопений .

Из благочестивой дворянской семьи. Род Глаголевых насчитывал 20 поколений духовенства, восходя к XVI веку. Служил офицером во время первой мировой войны ; после разгрома Западного фронта присоединился к Белой Армии генерала Врангеля на юге России и эвакуировался в 1920 году в Константинополь, затем в Тунис и, наконец, в Париж. В Париже изучал музыкальные находки в Сорбонне, зарабатывая на жизнь игрой в популярных оркестрах. С одним из таких оркестров приехал в США, вместе с цирковой труппой «казаков». В городе Гэри (штат Индиана) ему предложили место церковного регента в русском православном приходе и учителя в приходской русской школе. Глаголев управлял школьными хорами, оркестрами русских народных инструментов и церковными хорами в Гэри, затем при соборе святого Феодосия в Кливленде. В 1941 году был рукоположен во иерея и назначен в Питтсбург, затем в Успенский храм в Лорейн, где служил до своей кончины.

С 20-х годов Глаголев начал собирать нотную библиотеку , которая стала основой для нотоиздательской деятельности русских приходов в Америке. Ноты писались от руки и размножались ротаторным способом. В 1946 году Глаголев аранжировал первые сборники - Божественной литургии, Великого поста, Пасхи и Рождества Христова - на английском языке, которые были изданы Федерацией русских православных клубов. Эти сборники составляли основной репертуар русских православных приходов в Америке до 70-х годов, а в некоторых местах употребляются и в настоящее время.