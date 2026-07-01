ГЛАГОЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

ГЛАГОЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ - российский историк искусства, живописец, график.

Сын на­чаль­ни­ка Орен­бург­ско­го жан­дарм­ско­го управ­ле­ния. Уча­ст­ник «хо­ж­де­ния в на­род» и «про­цес­са 193-х», от­бы­вал ссыл­ку в 1878 году в Пи­не­ге Ар­хан­гель­ской губернии. Окон­чил медицинский факультет Московского университета (1884), ра­бо­тал по­ли­цей­ским вра­чом в Мо­ск­ве. Обу­чал­ся жи­во­пи­си в МУЖВЗ . Уча­ст­ник ху­дожественного круж­ка «Сре­да» (с 1886 года), экс­по­нент (с 1891 года) ТПХВ, Московского обшества лю­би­те­лей ху­до­жеств. Соз­да­вал пей­за­жи в жи­во­пи­си (ви­ды Ита­лии и Гре­ции; «Зи­ма», 1893, ГТГ) и гра­фи­ке («Мо­ск­ва», цвет­ная ли­то­гра­фия, 1907, и др.). Од­ним из пер­вых в Рос­сии об­ра­тил­ся к тех­ни­ке ли­но­гра­вю­ры . Ве­ду­щий ху­дожественный кри­тик Мо­ск­вы начала XX века, под­дер­жи­вал МХТ, СРХ, ввёл тер­мин са­лон­ное ис­кус­ст­во (в ста­тье о вы­став­ке Г.И. Се­ми­рад­ско­го, 1890). Ав­тор мно­го­численных ста­тей в жур­на­лах «Ар­тист», «Рам­па и жизнь», «Мас­ки», «Ис­кус­ст­во и ху­до­же­ст­вен­ная про­мыш­лен­ность», «Ис­кус­ст­во»; мо­но­гра­фий о ху­дож­ни­ках Ф.В. Бот­ки­не (1907), И.И. Ле­ви­та­не (1913), М.В. Не­сте­ро­ве (1914), С.Т. Ко­нён­ко­ве (1920), вос­по­ми­на­ний об А.П. Че­хо­ве («За­ря», 1914, № 26). Пре­по­да­вал в Стро­га­нов­ском училище (с 1902 года), в 1907-1913 годах ру­ко­во­дил там мас­тер­ской пе­чат­ной гра­фи­ки.