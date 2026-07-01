ГЛАГОЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
ГЛАГОЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ - российский историк искусства, живописец, график.
Сын начальника Оренбургского жандармского управления. Участник «хождения в народ» и «процесса 193-х», отбывал ссылку в 1878 году в Пинеге Архангельской губернии. Окончил медицинский факультет Московского университета (1884), работал полицейским врачом в Москве. Обучался живописи в МУЖВЗ. Участник художественного кружка «Среда» (с 1886 года), экспонент (с 1891 года) ТПХВ, Московского обшества любителей художеств. Создавал пейзажи в живописи (виды Италии и Греции; «Зима», 1893, ГТГ) и графике («Москва», цветная литография, 1907, и др.). Одним из первых в России обратился к технике линогравюры. Ведущий художественный критик Москвы начала XX века, поддерживал МХТ, СРХ, ввёл термин салонное искусство (в статье о выставке Г.И. Семирадского, 1890). Автор многочисленных статей в журналах «Артист», «Рампа и жизнь», «Маски», «Искусство и художественная промышленность», «Искусство»; монографий о художниках Ф.В. Боткине (1907), И.И. Левитане (1913), М.В. Нестерове (1914), С.Т. Конёнкове (1920), воспоминаний об А.П. Чехове («Заря», 1914, № 26). Преподавал в Строгановском училище (с 1902 года), в 1907-1913 годах руководил там мастерской печатной графики.