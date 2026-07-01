Глафорд

Глафо`рд (др.-англ. hlaford — «дающий хлеб», «покровитель», «господин») — в англосаксонской Англии — сеньор, феодал, обладающий властными полномочиями над зависимыми крестьянами. Становление отношений глафордата было связано с процессами социально-экономического и политического развития англосаксонского общества после расселения англосаксов в Британии и складывания у них государственности. Свободное крестьянство (керлы), составлявшее основную массу населения, постепенно попадало в зависимость двумя путями: в результате оседания представителей знати на земле и превращения их в военно-служилое сословие, которому английские короли предоставляли земельные пожалования (bokland), и коммендации — перехода свободных людей под покровительство сеньора в обмен на личную и поземельную зависимость от него; распад большой родовой семьи лишал рядового общинника прежней социальной поддержки и вынуждал искать покровителя. Эти процессы в англосаксонском обществе начались еще в VII в., однако имели неравномерный характер в разных англосаксонских государствах и не были тотальными. В значительной степени их катализатором стала постоянная борьба с набегами викингов во 2-й половине IX—X в., когда возникла необходимость в организации профессионального феодального войска взамен прежнего народного ополчения (фирда), малоэффективного в военном отношении. Наиболее интенсивно процесс феодализации шел в Уэссексе — самом развитом англосаксонском королевстве, расположенном на юге. В X в. там уже был провозглашен принцип «Каждый человек должен найти себе господина», упоминающийся в законодательстве короля Этельстана ок. 930. Отношения глафордата не всегда были связаны с держанием земли от господина, заключаясь скорее в личной преданности Г. и, таким образом, напоминая римский патронат. Зависимые люди были обязаны оказывать Г. различные виды поддержки, несли повинности в его пользу; со своей стороны, Г. обладал юридическими и фискальными иммунитетами по отношению к ним, отстаивал их интересы в суде, нес военную службу. В X — 1-й половине XI в. по отношению к крупным феодалам упо­треблялось название «land hlaford» («земельный господин»), что свидетельствовало об усилении связи института глафордата уже именно с поземельными феодальными отношениями. С течением времени слово «Г.» сократилось до современного варианта «лорд». Лит.: Глебов А. Г. Англия в раннее средневековье . СПб., 2007; Саве- ло К. Ф. Раннефеодальная Англия. Л., 1977.