ГЛАДЫШЕВ Андрей Владимирович

Родился в 1962 г. Окончил Саратовский государственный университет в 1984 г.

Кандидатская диссертация : Сен-Симон и Великая французская буржуазная революция конца XVIII в (Саратовский госуниверситет, 1990).

Доктоская диссертация : К.-А. Сен-Симон в идейной жизни Франции времен консульства и империи (Саратовский госуниверситет, 2003).

Работает профессором кафедры кафедры истории нового и новейшего времени Института истории и международных отношений Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, член редколлегии «Французского ежегодника».

Область интересов : Общественная мысль Франции.

Сочинения: Миры Сен-Симона. От старого порядка в Реставрации. Саратов; Сен-Симон о роли Просвещения в подготовке французской революции // От Просвещения к революции: из истории общественной мысли нового времени. М., 1990;

Сен-Симон до и во время революции // ВИ, 1993, № 6;

Сен-Симон в 1802 году. Портрет на фоне интеллектуальной жизни эпохи // Французский ежегодник. 2000.М;

Протекция по-французски // Диалог со временем. М., 2002;

Г. С. Кучеренко: штрихи к портрету // Французский ежегодник. М., 2002;

Французские либералы и Александр I // Проблемы изучения Отечественной войны 1812 года: Материалы Всероссийской научной конференции. Саратов, 2002.

Сибирские «монстры» и французские «мраморные сердца» в Нёфшато в 1814 году // История и историческая память. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 9 / Под ред. А.В. Гладышева. Саратовский университет. 2014, С.116-127.

Миры К.-А. Сен-Симона. Между Наполеоном и Людовиком XVIII / А.В. Гладышев. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2014. 428 с.

История»: учебник для 10 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень) / Под ред. А.В.Чудинова, А.В.Гладышева. 3-е изд. Москва: Издательский центр «Академия», 2012

История»: учебник для 11 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень) / Под ред. А.В.Чудинова, А.В.Гладышева. 3-е изд. Москва: Издательский центр «Академия», 2012.

«Courier de Smyrne»: из истории антирусской пропаганды в Турции в н. 1820-х годов // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия история и международные отношения. 2013. Т. 13. Вып. 2.