ГЛАДСТОНА БИЛЛИ
ГЛАДСТОНА БИЛЛИ 1870 и 1881 годов - законы о преобразовании земельных отношений, положившие начало аграрным реформам в Ирландии.
Гладстона билли были приняты либеральными правительственными кабинетами Великобритании, возглавлявшимися У.Ю. Гладстоном, под давлением массового аграрного движения в Ирландии и направлены на урегулирование условий аренды земли. Гладстона билли положили начало ликвидации английского лендлордизма в Ирландии. Они предусматривали фиксацию на 15 лет срока арендного договора, право свободной продажи и выкупа земли арендаторами, вводили специальные земельные суды для определения размера ренты. Оба закона содержали большое число исключений, что ограничивало их экономический эффект и возможность применения на практике.