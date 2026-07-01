ГЛАДСТОНА БИЛЛИ

ГЛАДСТОНА БИЛЛИ 1870 и 1881 годов - законы о преобразовании земельных отношений, положившие начало аграрным реформам в Ирландии.

Гладстона билли бы­ли при­ня­ты ли­бе­раль­ны­ми пра­ви­тельственными ка­би­не­та­ми Ве­ли­ко­бри­та­нии , воз­глав­ляв­ши­ми­ся У.Ю. Глад­сто­ном , под дав­ле­ни­ем мас­со­во­го аг­рар­но­го дви­же­ния в Ир­лан­дии и на­прав­ле­ны на уре­гу­ли­ро­ва­ние ус­ло­вий арен­ды зем­ли. Гладстона билли по­ло­жи­ли на­ча­ло ли­к­ви­да­ции английского ленд­лор­диз­ма в Ир­лан­дии. Они пре­ду­смат­ри­ва­ли фик­са­цию на 15 лет сро­ка аренд­но­го до­го­во­ра, пра­во сво­бод­ной про­да­жи и вы­ку­па зем­ли арен­да­то­ра­ми, вво­ди­ли специальные зе­мель­ные су­ды для оп­ре­де­ле­ния раз­ме­ра рен­ты. Оба за­ко­на со­дер­жа­ли боль­шое чис­ло ис­клю­че­ний, что ог­ра­ни­чи­ва­ло их эко­но­мический эф­фект и воз­мож­ность при­ме­не­ния на прак­ти­ке.

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