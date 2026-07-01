ГЛАДСТОН УИЛЬЯМ ЮАРТ

ГЛАДСТОН УИЛЬЯМ ЮАРТ (англ. William Ewart Gladstone) - английский государственный деятель, премьер-министр в 1868-1874, 1880-1885, 1886, 1892-1894 годах.

Гладстон родился в семье богатого шотландского предпринимателя. На формирование личности Уильяма большое влияние оказали родители, сумевшие воспитать в сыне глубокую веру в Бога, любовь к литературе и интерес к общественным делам. Окончил школу в Итоне (1821-1828 годы), затем обучался в Оксфорде (Крайст-Черч-колледж), где обнаружил интерес к теологии и был одним из лучших студентов. Гладстон мечтал посвятить себя служению Богу, однако отец видел будущее сына в политической области и запретил принимать сан. Завершив образование, в 1832 году Гладстон отправился в путешествие в Италию, после посещения которой изменил отношение к католикам . В Риме, по его словам, он особо ощутил потерю христианским миром единства и некоторое время после возвращения, оставаясь евангеликом, был увлечен идеями Оксфордского движения.

Политическую карьеру Гладстон начинал как тори, разделяя консервативные взгляды по основным вопросам внутренней и внешней политики. Он был сторонником репрессивных мер в отношении Ирландии, выступал против допуска евреев в парламент, диссентеров в университеты Оксфорда и Кембриджа, а также против отмены телесных наказаний в армии. Он был противником парламентской реформы 1832 года и запрета на рабовладение. В 23 года одержал победу на парламентских выборах. Программа Гладстона включала сохранение союза англиканской Церкви и государства. Впоследствии он считал, что англикан. Церковь, являясь одной из ветвей единой кафолической Церкви (т. н. Теория ветвей), сохранила собственные доктрины и организацию.

С 1832 года и на протяжении 63 лет Гладстон неизменно занимал активную позицию и выступал в парламенте по всем наиболее важным вопросам.

В 1834-1835 годах он был членом 1-го консервативного правительства Р. Пиля. В 1838 году Гладстон опубликовал книгу «Государство и Церковь» (The State in Its Relations with the Church), которая представляла собой защиту статуса государственной Церкви. Гладстон доказывал, что цель государства заключена в служении религии, а Церковь в этом союзе нуждалась в государственной поддержке. Книга явилась реакцией молодого человека на предоставление политических и гражданских прав католикам в 1829 году (т. н. эмансипация католиков) и требования нонконформистов ликвидировать государственный статус англикан . Церкви и вызвала бурные споры в обществе. В последующие годы книги и статьи Гладстона были посвящены церковной истории и богословию. Он написал очерки по истории Реформации, работы о подлинности и об авторитете Священного Писания и др.

Глубокая внутренняя религиозность Гладстона оставалась неизменной, но взгляды по вопросам внутренней и внешней политики государства претерпели серьезные изменения, что со временем привело его в лагерь либералов. Пересмотр позиции был результатом глубоких размышлений, гибкости ума, открытости к новым веяниям, фактам, явлениям, способности отказаться от заблуждений. Гладстон понял необходимость осуществления преобразований в социальной и политической областях, против которых выступали крайние тори. Как министр торговли в 1843-1845 годах во 2-м кабинете Пиля Гладстон поддержал его политику по установлению либеральных принципов торговли (фритреда), поощрял развитие железнодорожного строительства. Высказывался за расширение самоуправления в колониях, которого добивались колонисты и радикалы. Его позиция свидетельствовала о переходе в лагерь либеральных консерваторов, сторонников политики Пиля. Отставка Гладстона в 1845 году была вызвана его несогласием с увеличением субсидии католическому колледжу в Ирландии. Гладстон был уверен, что государство должно поддерживать только господствующую англиканскую религию.

В 50-х годах он окончательно порывает с консерваторами и входит в коалиционные правительства Абердина (1852-1855 годы) и либеральный кабинет Пальмерстона (1859-1866 годы). После смерти Г.Дж. Пальмерстона Гладстон стал в 1868 году лидером либералов в палате общин. Постепенно он пришел к религиозной толерантности. Размышления привели его к убеждению в необходимости усиления религиозных институтов и изменения характера взаимоотношений Церкви и государства. В 1865 году он заявил о неудовлетворительном положении англикан. Церкви в Ирландии. Церковь опиралась на меньшинство населения, однако католическое большинство поддерживало ее материально, платя десятину. Поэтому первым законом правительства Гладстона в 1869 году стала ликвидация государственного статуса англиканской Церкви в Ирландии. Согласно закону, была прекращена выдача содержания священникам, все церковное имущество передано в руки королевской комиссии; ирландские епископы лишались мест в палате лордов; были упразднены церковные суды. Гладстон полагал, что закон будет способствовать умиротворению католического населения Ирландии, но эти действия вызвали бурное негодование противников Гладстона. Оксфордский университет, который он представлял в 1847-1865 годах в парламенте, разорвал с ним все связи. Однако Гладстон не сомневался в своей правоте и в 1890 году говорил о необходимости подобных перемен в Шотландии и Уэльсе. Первый кабинет Гладстона вошел в историю как реформаторское правительство. Была проведена административная реформа, пересмотрены принципы приема на гражданскую и военную службу; отменена система продажи должностей; установлено тайное голосование на выборах в парламент; введено всеобщее начальное образование; легализованы профсоюзы; принят Закон «О земле», ограничивший права лендлордов в Ирландии. Колониальная политика была направлена на расширение сферы влияния Великобритании и предоставление переселенческим колониям большей самостоятельности, которая состояла в развитии форм самоуправления, расширении экономических связей между метрополией и доминионами на основе принципов фритреда: свободы торговли и невмешательства государства в частнопредпринимательскую деятельность.

После отставки кабинета Гладстон снял с себя обязанности лидера Либеральной партии, полагая, что его политическая карьера завершена. Он хотел уделить больше внимания вопросам религиозной и духовной жизни. Усиление католицизма и нонконформизма, а также успехи естественных наук вызвали в обществе в 60-80-х годах новую волну интереса к религиозным проблемам. Гладстон полагал, что наступало решающее время борьбы «за умы» в вопросах веры. В середине 70-х годов он опубликовал ряд работ в защиту принципов религиозной свободы, например против Ватикана. Большую роль в эволюции взглядов Гладстона в сторону экуменизма сыграло т. н. дело Бредлоу - атеиста, избранного в 1880 году в парламент, но не ставшего депутатом в связи с отказом произнести присягу, где говорилось о вере в Бога. Размышления о сложившейся ситуации подвели Гладстона к мнению о возможности разделения Церкви и государства, к толерантности в вопросах веры. В парламентской речи 1883 года Гладстон говорил о необходимости разделения вопроса о религиозных различиях и вопроса о гражданских правах и власти. В 1880-1885 годах 2-е правительство Гладстона продолжило избирательные реформы (1884 и 1885 годы), а также экспансионистскую политику своих предшественников-консерваторов, вмешавшись в египетский конфликт и подавив оппозиционные выступления в Ирландии. Одновременно Гладстон искал пути решения ирландской проблемы и провел 2-ю земельную реформу (1881). К 1886 году Гладстон приходит к убеждению в необходимости дальнейшего изменения политики Англии в отношении Ирландии и в период 3-го пребывания у власти предлагает ввести в ней самоуправление (гомруль). Закон о гомруле провалился, что и привело к отставке правительства. Разногласия по вопросу об ирландской политике вызвали раскол в лагере либералов и ослабили позиции Гладстона. В 1892-1894 годах Гладстону удалось провести закон о гомруле через палату общин, однако палата лордов проголосовала против, и закон не вступил в силу.