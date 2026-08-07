Гладстон (англ. Gladstone), Уильям Юарт

Гла`дстон (англ. Gladstone), Уильям Юарт (29.12.1809, Ливерпуль — 19.05.1898, Хаварден-Касл, Флинтшир, Уэльс) — британский государ­ственный деятель. Родился в семье богатого коммерсанта, владельца крупных плантаций в Вест-Индии. Получил образование в Итоне и Оксфорде, изучал теологию и античных авторов, окончил университетский курс с двойной наградою (за древние языки и математику). Рано проявил интерес к политике; деловые качества и ораторский талант определили дальнейшую судьбу Г.: в возрасте 22 лет стал членом парламента от партии тори (1832), в 1834 при вступлении в должность главы правительства Р. Пиль предложил Г. пост младшего лорда казначейства, затем помощника секретаря по делам колоний. Последующие годы, помимо парламентских занятий, Г. посвятил изучению богословской литературы, в результате им были написаны работы «Государство в своих отношениях к церкви» (1838) и «Принципы церкви, оцениваемые по их результатам» (1840), в которых он утверждал, что государство пренебрегает своим долгом по отношению к Англиканской церкви. В 1841 Р. Пиль назначил Г. товарищем президента бюро торговли, в 1843—1845 Г. – министр торговли, в 1845—1846 — министр колоний. Политико-экономические взгляды Г. с течением времени претерпели эволюцию. Убежденный консерватор в начале карьеры, выступавший против отмены хлебных пошлин (см. Хлебные законы в Англии), Г. с середины 1840-х сблизился со сторонниками свободной торговли (фритредерами) и склонился к либерализму. В 1846, как и Пиль, Г. отошел от тори. 1850—1851 Г. провел в Италии. Результатом поездки стала публикация двух адресованных лорду Абердину писем о политической ситуации в Неаполитанском королевстве. Письма привлекли внимание к личности Г. В 1852 граф Дерби, формируя кабинет, предложил в нем место и Г., но получил отказ. Г. выступил с критикой бюджета, внесенного новым канц­лером казначейства Б. Дизраэли. С этого момента начинается противостояние этих двух выдающихся англичан. В 1852 Г. как министр финансов участвовал в коалиционном министерст- ве лорда Абердина из вигов и пилитов. С 1859 он — министр финансов в либеральном министерстве Г. Паль- мерстона. В 1860 официально порвал с консерваторами, перейдя в ли- беральный лагерь. Вершиной дея-тельности Г. в эти годы были бюджеты 1853 и 1860, в которых воплотились принципы laissez faire. В 1865 Г. — лидер либералов в палате общин. В 1866 представил проект парламентской реформы, не принятый парламентом. Но Г. внес в торийский закон 1867 либеральные поправки, чем значительно изменил его характер. В то же время внешнеполитические взгляды Г. были неоднозначными. Во время Гражданской войны и Рекон­струкции в США он открыто высказывался в поддержку рабовладельцев Юга. В 1868 Г. возглавил свой первый кабинет либералов (1868—1874). Он завоевывает имя министра-реформатора, стремясь воплотить в жизнь доктрины либерализма. В числе принятых им законов: закон об отделении Англиканской церкви от государства в Ирландии; земельный акт 1870 (предоставлял ряд гарантий ирландским фермерам-арендаторам); закон об образовании 1870; закон об отмене продажи должностей в армии и религиозном цензе в Оксфордском и Кембриджском университетах; закон о тайном голосовании; закон о легализации тред-юнионов и др. В оппозиционный период (1874—1880) Г., хотя и оставляет в 1875 пост лидера Либеральной партии, ревностно защищает либеральные прин- ципы. Особенно активизировалась его деятельность во время обострения Восточного вопроса в середине 1870-х, что было отражено в его памфлете «Болгарские ужасы и восточный вопрос» (1876). В период предвыборной кампании 1879—1880 Г. впервые использовал беспрецедент-ную для того времени политическую технологию: выступления с программными речами непосредственно перед избирателями. Все свои речи он строил вокруг внешнеполитических вопросов, критикуя консервативный кабинет Дизраэли за аннексию Трансвааля, установление протектората над Кипром, за Англо-зулусскую и Англо-афганскую войны, за позиции торийского кабинета в Балканском кризисе. Ему удалось сплотить либералов всех течений и выиграть парламентские выборы . В 1880 Г. во второй раз стал премьер-министром (1880—1885). Важнейшим его достижением в этот период стала парламентская реформа 1884, суть которой сводилась к распространению на графства избирательных правил городов. Сложнейшим для кабинета Г. являлся ирландский вопрос: в 1880-х нарастало национально-освободительное движение в Ирландии. В январе 1886 на парламентских выборах либералы вновь одерживают победу, и Г. формирует свой третий кабинет. В апреле 1886 Г. вносит в парламент Билль о гомруле (самоуправлении) Ирландии, который был отклонен палатой общин. Следствием стал раскол Либеральной партии, из которой вышли сторонники сохранения унии Англии и Ирландии, и поражение либералов на внеочередных парламентских выборах 1886. Проблемы Британской империи Г. также рассматривал с позиций либерализма: он призывал придать империи характер самоуправляющихся наций с представительными правительствами. Признавая значимость империи для Великобритании, Г. сдержанно относился к вопросам ее расширения. Ему принадлежат слова: «…пока мы выступаем против империализма, мы преданы империи». Однако это не мешало ему вести активную экспансионистскую политику во время своего премьерства: 1873—1874 — Англо-ашантийская война, 1873 — аннексия Зап. Грикваленда, 1882 — ввод войск в Египет, 1884—1885 — неудачная суданская кампания , 1880—1881 — первая Англо-бурская война и др. В 1892 82-летний Г. сформировал свой четвертый кабинет. Усилия Г. в основном были направлены на принятие второго Билля о гомруле, который он и предложил парламенту в 1893. Билль был отклонен палатой лордов. Была также предпринята попытка провести закон о правах рабочих, но он также не был принят парламентом. Г. намеревался сконцентрировать внимание либералов на реформе палаты лордов, но его коллеги по кабинету считали, что ему уже пора в отставку. Поводом послужил вопрос о военном бюджете. 1 марта 1894 Г. объявил об уходе с поста премьер-министра и главы Либеральной партии. Соч.: Gleanings of the Past Years, 1843—1878. Vol. 1—7. London, 1879; Political Speeches in Scotland, November and December, 1879. London, 1879; The Speeches and Public Addresses of W. E. Gladstone, with Notes and Introductions / Ed. by A. W. Hutton and H. J. Cohen. Vol. 9—10. London, 1892—1894; The Gladstone Diaries with Cabinet Minutes and Prime-Ministerial Correspondence / Ed. by H. Matthew. Vol. 7—13. Oxford, 1982, 1986, 1990, 1994. Лит.: Узнародов И. М. Великий реформатор Уильям Гладстон / Викторианцы. Столпы британской политики XIX века. Ростов-на-Дону, 1996. С. 114—134; Гелла Т. Н. У. Гладстон, либералы и Британская империя в последней трети XIX века. Орел, 2008; Matthew H. C. G. Gladstone 1809—1874. Vol. 1. Gladstone 1875—1898. Oxford, 1986. Vol. 2. Oxford, 1995; Patridge M. Gladstone. London, 2003; Ramm A. William Ewart Gladstone. Cardiff, 1989.