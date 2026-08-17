ГЛАДКОВ ГЕННАДИЙ ИГОРЕВИЧ
ГЛАДКОВ ГЕННАДИЙ ИГОРЕВИЧ - российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1988), народный артист РФ (2002).
В 1964 году окончил Московскую консерваторию, в 1966 году аспирантуру по классу В.Г. Фере. В 1953-1970 годах преподавал в Московском хоровом училище, в 1965-1971 годах одновременно в Московской консерватории. Автор многих произведений в разных жанрах, наиболее популярна музыка для театра и кино. Стиль, основанный на классических традициях русской музыки, отличается мелодической яркостью.
Среди сочинений: опера «Старший сын» (по А.В. Вампилову, 1983, Москва); балеты - «Вий» (сочинен в 1982 году; телеверсия под названием «Танец дьявола», поставлена в 1992 году), «Двенадцать стульев» (1986, Челябинск); мюзиклы - «Бременские музыканты» (1968, Москва; широко известен одноименный мультфильм), «Дульсинея Тобосская» (1973, Ленинград), «Тиль», «Хоттабыч» (1974, 1977, оба - в Москве), «Женитьба гусара», «Собака на сене» (1980, 1983, оба - в Воронеже), «На бойком месте», «Шиворот-навыворот», «Сватовство по-московски» (1994, 1995, 2000, все - в Москве); оперетты, оркестровая и камерная музыка, песни, музыка к спектаклям и фильмам («Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Джентльмены удачи» и др.).