ГЛАДКОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ
ГЛАДКОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ - русский прозаик.
Из семьи крестьян-старообрядцев. Окончил Екатеринодарское городское училище (1902), учительский институт в Тифлисе (1906). Печатался с 1900 года. С 1905 года занимался революционной деятельностью, в годы Гражданской войны 1917-1922 годов участвовал в установлении советской власти в Новороссийске. С 1921 года жил в Москве. Входил в литературное объединение «Кузница». В 1944-1947 годах директор Литературного института имени М. Горького.
Один из основоположников социалистического реализма; темы индустриализации страны, классовой борьбы, изменения человеческой психологии в новых общественных условиях развил в производств. романах: «Цемент» (1925) - о восстановлении завода в Новороссийске; «Энергия» (1932-1938 годы, новая редакция - 1947) - о строительстве Днепрогэс. Создал автобиографическую трилогию: «Повесть о детстве» (1949; Государственная премия СССР, 1950), «Вольница» (1950; Государственная премия СССР, 1951), «Лихая година» (1954).
Награждён 2 орденами Ленина.