ГЛАДКОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ

ГЛАДКОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ - русский прозаик.

Из се­мьи кре­сть­ян-ста­ро­об­ряд­цев. Окон­чил Ека­те­ри­но­дар­ское городское училище (1902), учи­тель­ский институт в Тиф­ли­се (1906). Пе­ча­тал­ся с 1900 года. С 1905 года за­ни­мал­ся ре­во­люционной дея­тель­но­стью, в го­ды Гражданской вой­ны 1917-1922 годов уча­ст­во­вал в ус­та­нов­ле­нии советской вла­сти в Но­во­рос­сий­ске. С 1921 года жил в Мо­ск­ве. Вхо­дил в литературное объ­е­ди­не­ние «Куз­ни­ца». В 1944-1947 годах ди­рек­тор Литературного института имени М. Горь­ко­го .

Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма ; те­мы ин­ду­ст­риа­ли­за­ции стра­ны, клас­со­вой борь­бы, из­ме­не­ния че­ло­ве­че­ской пси­хо­ло­гии в но­вых об­щественных ус­ло­ви­ях раз­вил в про­из­водств. ро­ма­нах: «Це­мент» (1925) - о вос­ста­нов­ле­нии за­во­да в Но­во­рос­сий­ске; «Энер­гия» (1932-1938 годы, но­вая редакция - 1947) - о строи­тель­ст­ве Днеп­ро­гэс. Соз­дал ав­то­био­гра­фическую три­ло­гию: «По­весть о дет­ст­ве» (1949; Государственная премия СССР, 1950), «Воль­ни­ца» (1950; Государственная премия СССР, 1951), «Ли­хая го­ди­на» (1954).

На­граж­дён 2 ор­де­на­ми Ле­ни­на.