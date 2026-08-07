Гладкий, Осип Михайлович

Гла`дкий, Осип Михайлович (ок. 1789, с. Мельники Золотоношского уезда Полтавской губ. — 05[17].07.1866, Александровск (ныне Запорожье) Екатеринославской губ.) — последний кошевой атаман Задунайской Сечи (с 1827), наказной атаман Азовского казачьего войска (с 1832). Перед началом Русско-турецкой войны 1828—1829 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв.) вступил в тайные переговоры с генералом С. А. Тучковым о переходе задунайских казаков на сторону России. 18 мая 1828 флотилия во главе с Г. прибыла в Измаил. Казаки указали русской армии место переправы через Дунай , благодаря чему 30 мая 1828 без боя была взята крепость Исакча. За это Г. получил чин полковника и был награжден орденом Св. Георгия 4-го класса. В 1829 из запорожцев под командованием Г. был сформирован пятисотенный полк , названный пешим Дунайским казачьим полком, который принимал участие в осаде и взятии Силистрии. После окончания военных действий казаков расселили между Бердянском и Мариуполем. Их поселения были названы Азовским казачьим войском, Г. стал его атаманом. В 1843 получил звание генерал-майора. С 1851 в отставке, жил на хуторе Новопетропавловке Александровского уезда Екатеринославской губ. Похоронен в Александровске. Лит.: Гладкий В. О. М. Гладкий. Кошевой атаман Задунайской сечи 1789—1866 // Русская старина. 1881. № 2; Яворницький Д. К. Кошовий отаман Осип Михайлович Гладкий // Ювілейний збірник академіку М. С. Грушевському. Киев, 1927; Бойко А. В., Маленко Л. М. Матеріали до історіï Азовського козачого війська. Запоріжжя, 1995.