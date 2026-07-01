Глабер (лат. Rodolfus Glaber, фр. Raoul Glaber), Рауль (985 ‒ ок. 1047, Осер)

Глабе`р (лат. Rodolfus Glaber, фр. Raoul Glaber), Рау`ль (985 — ок. 1047, Осер) — бургундский хронист, автор написанной на латыни «Истории в пяти книгах от 900-го года от Воплощения [Христа] до 1044» («Historiarum libri quinque ab anno incarnationis DCCC usque ad annum MXLIV») — одного из важнейших источников по истории Франции того времени. Г. — прозвище хрониста, означающее на латыни «безволосый», «лысый». Г. родился в Бургундии, откуда с середины X в. началось распространение клюнийской реформы. В 12 лет был отдан в монастырь Сен-Леже-де-Шампо, откуда, по его собственному признанию, был изгнан за неповиновение и ссоры с братьями. Затем служил в ряде монастырей, включая Клюни , главный монастырь многочисленной клюнийской конгрегации (в 1031—1039; при знаменитом аббате Одилоне). Работа над «Историей», которую первоначально задумал в качестве всеобщей, вероятно, началась еще до перехода в Клюни под влиянием одного из активных сторонников клюнийской реформы Гильома де Волпиано (962—1031). Она продолжалась и после переезда Г. в 1039 в аббатство Сен-Жермен в Осере вплоть до смерти хрониста после 1047. «История» Г. включает в себя не только описание основных политических событий его времени (содержащее, по оценкам позднейших исследователей, ошибки и неточности), но и отражает представления хрониста о социальных, политических и духовных процессах, происходивших в обществе этого периода. Г., не пытаясь отделить главные события от второстепенных, оставил яркие, изобилующие деталями рассказы об эсхатологических ожиданиях, охватывавших Европу как в преддверии тысячного года, так и ок. 1033 и о волне грандиозных перестроек соборов и церквей в западном мире. Хронист уделяет внимание и рассказам о движении «Божий мир», распространившемся по Европе в XI в., во многом под влиянием клюнийских монахов. В начале своего труда Г. помещает пространное рассуждение о четырехчастном делении человеческой истории, подкрепленное параллелями из богословия, морали, учения о природе (четыре Евангелия, четыре христианские добродетели, четыре стихии). Важнейшую роль в картине миропорядка, рисуемой хронистом, играют монахи, стремящиеся своими делами дать пример для подражания мирянам. Труды Г. были хорошо известны как в Средние века (сохранилось несколько рукописей «Историй», в том числе и автограф), так и в позднейшее время. Пассажи из произведения Г. обычно приводятся для обоснования общих концепций средневековой истории, зачастую — противоречащих друг другу (Ф. Гизо, Э. Жебрар, Ж. Дюби, Д. Бартелеми и др.). Соч.: Пять книг истории своего времени / Пер. М. М. Стасюлевича // История средних веков в ее писателях и исследованиях новейших ученых. Т. II—III. СПб., 1864—1865. Лит.: Дюби Ж. Трехчастная модель , или Представления средневекового общества о себе самом / Пер. с фр. Ю. А. Гинзбург. М., 2000; Поньон Э. Повседневная жизнь Европы в 1000 году / Пер. с фр. Э. Драйтовой. М., 1999; Vogelsang M. Rodulfus Glaber. Studien zum Problem der cluniazensischen Geschichtsschreibung, München, 1952.