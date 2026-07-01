Гизи (нем. Gysi), Грегор
Ги`зи (нем. Gysi), Грегор (род. 16.01.1948, Берлин) — германский политик и государственный деятель. После окончания юридического факультета Берлинского университета (1970) работал адвокатом, защищал диссидентов в ГДР (см. в ст. Германия). В 1976 защитил диссертацию в области юриспруденции. С 1976 — член правящей Социалистической единой партии Германии (СЕПГ), в конце 1980-х примкнул к протестному движению. С декабря 1989 — председатель СЕПГ, преобразованной в феврале 1990 в Партию демократического социализма (ПДС). В декабре 1989 — марте 1990 представлял партию на Круглом столе политических сил ГДР. Неоднократно вел переговоры с М. С. Горбачевым. В 2007 вместе с О. Лафонтеном создал партию «Левые», объединившую левых социал-демократов — сторонников «демократического социализма». В 1990—2002 и с 2005 депутат бундестага, в 2007—2015 сопредседатель фракции левых в бундестаге. С 2013 — лидер парламентской оппозиции. Соч.: Еinspruch! Gesprache, Briefe, Reden. Berlin, 1992; Das war’s. Noch lange nicht! Autobiographische Notizen. Dusseldorf, 1995; Ein Blick zuruck, ein Schritt nach vorn. Hamburg, 2001; Was nun? Uber Deutschlands Zustand und meinen eigenen. Hamburg 2003; Wie weiter? Nachdenken uber Deutschland. Berlin, 2013. Лит.: Sabath W. Gregor Gysi. Berlin, 1993; Konig J. Gregor Gysi. Eine Biographie. Berlin, 2005