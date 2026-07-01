Гизенга (фр. Gizenga)

Гизе`нга (фр. Gizenga), Антуан Фунжи (род. 05.10.1925) — государственный и политический деятель Демократической Республики Конго (ДРК). Окончил среднюю школу католической миссии, работал клерком в банке. В 1959 возглавил Партию африканской солидарности, вступившую в альянс с партией П. Лумумбы Национальное движение Конго на первых всеобщих выборах в мае 1960. Вице-премьер в первом правительстве Конго, которое возглавил Лумумба. Поддерживал Лумумбу и после его смещения в сентябре 1960. В декабре 1960 возглавил правительство Конго в Стэнливиле, контролировавшее восточную часть страны. Вице-премьер в правительстве С. Адулы ( август 1961 — январь 1962). Арестован без предъявления обвинений, в одиночном заключении с января 1962 по июль 1964, с октября 1964 по ноябрь 1965. В 1965—1992 — в эмиграции, жил в Африке и Европе (в том числе в СССР). После возвращения в ДРК — один из ведущих политиков страны. Как кандидат от Объединенной лумумбистской партии занял третье место на президентских выборах 2006. Президент Ж. Кабила 30 декабря 2006 назначил Г. главой правительства. В октябре 2008 подал в отставку в связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья. Соч.: Ma vie et mes luttes. Paris, 2011. Лит.: Винокуров Ю. Н. Гизенга Антуан Фунжи // История Африки в биографиях / Под общ. ред. акад. РАН А. Давидсона. М., 2012. С. 463—473.